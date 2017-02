INCREDIBIL: Directorul-patron de la DSVSA a fãcut crize pe motiv cã… nu e betiv!

NERVOZITATE… Niciun medic veterinar din judet nu mai este de partea dr. Nelu Munteanu, directorul adjunct al DSVSA Vaslui, dupã dezvãluirile din ziarul nostru. Surse din interiorul institutiei spun cã, turbat de furie, Munteanu a convocat o sedintã, în urmã cu douã zile, sedintã la care au participat sefi de servicii si reprezentanti ai sindicatului si Colegiului Medicilor Veterinari din judetul Vaslui. La sedinta în cauzã, spun sursele noastre, directorul adjunct a cerut ca asociatia profesionalã a medicilor veterinari vasluieni sã aibã o replicã la afirmatiile unor colegi de-ai sãi, cum cã ar avea probleme cu bãutura. Spre uimirea sa, niciunul din cei prezenti nu a vrut sã-i ia apãrarea, desi poate cã lucrul cel mai grav în situatia sa actualã este stare de incompatibilitate în care se aflã de ani de zile, ca director la DSVSA si patron de firmã în Murgeni.

Medicul veterinar Nelu Munteanu nu este bine vãzut de niciun coleg din institutie. Ziarul nostru a prezentat, în ultimele douã sãptãmâni, fapte incredibile din trecutul apropiat al directorului adjunct de la DSVSA Vaslui. Printre altele, unii colegi i-au reprosat cã ar avea probleme cu bãutura, fapt care l-a scos din sãrite pe Munteanu. În urmã cu douã zile, spun surse din interior, acesta ar fi cerut o sedintã de urgentã cu sefii de servicii din Directia Sanitar Veterinarã Judeteanã, spunând cã s-a supãrat pe toti colegii, pentru faptul cã s-a spus cã are probleme cu alcoolul si nimeni nu dezminte. “Sunt eu betiv? Spuneti voi: m-ati vãzut pe mine beat?”, a strigat Munteanu, rosu de furie. Unii colegi i-au cerut sã o lase mai moale cu strigãtele, însã directorul adjunct nu s-a lãsat si a cerut sindicatului din institutie, Colegiului Medicilor Veterinari,Asociatiei Medicilor Veterinari si Colegiului Director sã ia atitudine si sã iasã public, sã anunte cã el nu are nicio problemã cu bãutura. Adicã, sunt acuze mult mai grave în activitatea sa, la care nu a reactionat, ceea ce l-a deranjat teribil au fost acuzatiile legate de alcool. Rând pe rând, cei mentionati de Munteanu au spus cã nu vor sã se implice în acest scandal, cã nu se vor implica cu declaratii de apãrare a reputatiei. “Nu vrei sã iesi cu declaratii? Nu mai am nevoie de tine, în veci”, i-a strigat Munteanu lui Costel Nitã, fost director al institutiei si seful Asociatiei Medicilor Veterinari din judet, prieten bun cu acesta. Rãmâne de vãzut ce se va întâmpla în perioada urmãtoare la DSVSA Vaslui, institutie în care s-a întors la post fostul vicepresedinte al Autoritãtii Nationale Sanitar Veterinare, Mihai Ponea, dar si fostul sef al Directiei, Traian Petcu. Este adevãrat, cei doi au posturi de inspectori superiori si sefi de servicii, în Directia Sanitar Veterinarã, însã vom vedea cum evolueazã lucrurile.

Iatã ce ar trebui sã-l punã pe gânduri pe Munteanu!

Directorul adjunct al institutiei, dr. Nelu Munteanu, conduce tot felul de afaceri private, trecute pe numele unor colaboratori de-ai sãi, în timp ce încaseazã un salariu de 5-6.000 de lei pe lunã, de la stat. Sute de mii de lei din activitãti din domeniul sanitar-veterinar sunt derulate anual prin firma Medivet AMN SRL, firmã condusã din umbrã de cãtre Munteanu. Actualul director adjunct s-a înregistrat în 2009 la Directia Sanitar-Veterinarã a judetului ca titular al unui cabinet de medicinã veterinarã în comuna Albesti, lucru în vigoare si astãzi. În 2011, acesta s-a înregistrat si cu o farmacie veterinarã în Murgeni, trecând “la înaintare” un alt medic veterinar, Irinel Cãrãrusã. Pentru cã, de ani de zile, Munteanu nu îsi mai îndeplineste atributiile de medic veterinar, acesta ar fi trebuit sã anunte Consiliul Judetean al Colegiului Medicilor Veterinari din România, lucru pe care nu l-a fãcut. Din contrã, acesta este în incompatibilitate, în acest moment, dat fiind cã este înregistrat în scriptele DSVSA, unitate pe care o conduce, atât cu cabinet veterinar în satul Crasna, comuna Albesti, cât si cu farmacia veterinarã de la Murgeni. Mai grav, acesta a cerut inspectorilor din DSVSA Vaslui sã nu mai facã niciun control, în timp ce sute de litri de lapte provenit de la vaci bolnave cu leucozã sunt distribuiti zilnic la automatele din judet.