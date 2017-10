Doi tigani din comuna ieseana Ciurea au reusit printr-o serie de metode ilegale sa produca o paguba de aproape 4 milioane de euro prin intermediul unei firme fantoma. Metal Comesad SRL, infiintata de Natasa Mihai si Dragos Stanescu, ambii din Lunca Cetatuii, a fost folosita intr-o retea de firme din industria carnii, retea creata special pentru evaziune fiscala, compania ieseana fiind furnizoare de facturi false pentru afaceristi care doreau sa inregistreze in contabilitate cheltuieli fictive pentru a plati impozite mai mici catre bugetul statului. Metal Comesad SRL a fost infiintata in anul 2010, acesta fiind si singurul an in care patronii firmei au raportat datele financiar-contabile catre Autoritatea Fiscala.

Sursa: https://www.bzi.ro/incredibil-doi-tigani-din-ciurea-au-fugit-cu-4-milioane-de-euro-finantele-publice-au-ramas-cu-buza-umflata-627232