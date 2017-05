Incredibil! O altă veste proastă aflată de Ilie Năstase. UPDATE

Fostul mare tenisman român Ilie Năstase nu va fi invitat la ediția din acest a turneului de Mare Șlem de la Wimbledon și ar putea fi oprit la poartă dacă va încerca să intre, au anunțat miercuri organizatorii.

UPDATE: Sâmbătă, Ilie Năstase a aflat că a fost INTERZIS şi la Roland Garros.

Năstase, în vârstă de 70 de ani, fost câștigător la Roland Garros și US Open și căpitan nejucător al echipei de Fed Cup a României, este suspendat provizoriu de la toate evenimentele organizate de Federația Internațională de Tenis (ITF), din cauza comentariilor presupus rasiste și sexiste pe care le-a făcut la meciul cu Marea Britanie de luna trecută.

Președintele All England Club, Philip Brook, a afirmat că el “condamnă” comportamentul lui Năstase, cel care a disputat două finale la Wimbledon.

“El nu va primi anul acesta o invitație la Royal Box”, a indicat Brook într-o conferință de presă.

Directorul executiv al All England Club, Richard Lewis, a mers și mai departe, declarând că Năstase “ar putea fi oprit la poartă” dacă va încerca să intre la meciuri cu bilet.

“Dar să trăiesc am voie? Am voie să mă duc la Londra, să intru în oraş? Să îi întrebaţi asta! Nici în Anglia poate că nu am voie să merg. Ce am făcut? Am omorât vreun om?”, a replicat Ilie Năstase.

“Eu am o problemă cu ITF-ul (n. Federaţia Internaţională de Tenis). Până nu dă o decizie clară ITF-ul, Wimbledon-ul nu are de ce să aibă ceva cu mine. Luaţi-o cum vreţi, ca pe o răzbunare… nu prea mă mai interesează. Eu atâta ştiu şi ar trebui să îi întrebaţi pe ei: în ’73, când n-a vrut să joace nimeni la Wimbledon şi eu am jucat – nu contează? La asta nu se gândesc? Dar dacă ei sunt atât de înguşti la minte, eu nu am ce să le fac. Ce legătură are Wimbledon-ul cu ceea ce am spus eu despre Serena şi cu ceea ce s-a întâmplat în România? Dacă făceam prost la Wimbledon, înţelegeam să fiu suspendat. Dar aşa, nu înţeleg”, a declarat Năstase.

sursa: https://www.realitatea.net/reactie-virulenta-a-lui-ilie-nastase-dupa-ce-a-aflat-ca-a-primit-interzis-la-wimbledon_2060528.html?utm_source=Cub-Homepage&utm_medium=Clicks&utm_campaign=trkweb