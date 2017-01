INCREDIBIL: Vasluiul si-a dublat suprafata, în ultimii 27 de ani!

CASE NOI… Desi, ca numãr de locuitori sunt mai putini ca în 1989 – unele cifre neoficiale aratã cã în oras mai sunt în jur de 55.000 de locuitori, fatã de 81.000 la Revolutie – municipiul Vaslui si-a dublat suprafata în ultimii 27 de ani. Au apãrut cartiere întregi de vile, în zonele Moara Grecilor (în spatele Protectiei Copilului), Gura Bustei, Statia meteo, Castanilor (pânã spre barajul Delea), Ciusmeaua Moldovencei (pânã spre satul Mãrãseni). Anual, primãria Vaslui a eliberat în jur de 500 de autorizatii de constructie pentru locuinte noi, desi tot mai multi vasluieni au plecat la muncã în Italia, Anglia, Spania sau Franta. Multi dintre cei care si-au construit vile în cartierele nou-apãrute, cazul cartierului de pe strada Castanilor pânã spre Delea, unde sunt în jur de 500 de vile noi, sustin cã primãria trebuie sã intervinã pentru a turna asfalt, sã realizeze retelele de iluminat public sau cele de apã-canal, pentru taxele pe care le plãtesc la primãrie.

În urmã cu patru ani, primãria Vaslui a lãrgit suprafata intravilanului municipiului Vaslui prin trecerea în intravilan a unor suprafete de extravilan situate în Cartierul Ciusmeaua Moldovencei si în Cartierul Filaturii. Noul Plan Urbanistic Zonal a presupus o crestere a suprafetei intravilanului municipiului Vaslui cu aproximativ 80 de hectare, respectiv extindere zonã intravilan si sistematizare verticalã pentru 39 de ha în zona Filaturii si zona intersectiei strãzilor General Ion Râscanu si Ion Adam, extindere intravilan si sistematizare verticalã pentru 46,39 ha situate în Cartierul Ciusmeaua Modovencei, sistematizare verticalã pentru 43,60 ha, zonã intravilanã, Cartier Spital, si pentru alte 27 de ha în Cartierul Cãlugãreni. Acum, la începutul anului 2017, primãria îsi propune sã realizeze Planul Urbanistic General al orasului, pentru toate zonele în care s-au construit cartiere de vile. Vor fi prevãzute retele stradale si iluminat public în toate cartierele noi, gen Filaturii (în via din spatele Textila), retele de apã si canalizare, într-un cuvânt, conditii civilizate de locuit. “Vom începe sã strângem documentatiile pentru noul PUG, un program care ne va permite sã vedem unde ne situãm si ce este de fãcut în continuare. Va fi un plan urbanistic pentru cel putin zece ani de acum încolo, pe care va trebui sã-l trimitem spre aprobare la Guvern, cãtre mijlocul anului”, explicã primarul Vasluiului, Vasile Pavãl. Se va stabili, în fiecare zonã în care s-a construit masiv în ultimii ani, toatã reteaua de utilitãti, pentru cã vasluienii care au construit vile în spatele Protectiei Copilului, pe strada Castanilor sau cãtre Ciusmeaua Moldovencei considerã cã trebuie sã beneficieze de conditii bune de locuit, pentru banii pe care îi plãtesc la primãrie, ca taxe si impozite. Primarul spune cã se vor trasa strãzi, se vor stabili directiile pentru retelele de apã si canalizare, se vor monta stâlpi de iluminat. “Da, Vasluiul este un oras în plinã dezvoltare, din cele 500 de autorizatii de constructie pe care le eliberãm an de an mai bine de jumãtate sunt pentru constructii noi. Vom extinde zonele în care se poate construi si le vom trece în intravilan”, a mai spus Vasile Pavãl.