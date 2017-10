Înfrângere, fãrã drept de apel, pentru HC Vaslui

Potaissa Turda – HC Vaslui 33-20

SLABI… HC Vaslui nu a avut nicio sansã, joi, pe terenul Potaissei Turda, fiind învinsã la 13 goluri diferentã, scor 33-20.

Gazdele au început foarte bine partida iar dupã primele opt minute avea deja patru goluri avans (6-2). Pe fondul jocului slab fãcut de elevii lui Sandu Iacob, Potaissa a fortat, dubându-si avantajul pânã la pauzã, scor 18-10. Startul pãrtii secunde a adus ceva mai multe ocazii de poartã în contul Vasluiului, nevalorificate din cauza formei sportive extraordinare a portarului turdean, Ludovic Varo, care a intervenit la mai multe aruncãri. Turda a continuat sã atace, sã iasã pe contraatac, iar la final tabela a indicat 33-20 pentru gazde. HC Vaslui: Dediu (3), G.Bujor (3), M.Bujor (3), Cumpãnici (2), Popa (2), Moldovanu (2), Farcas (2), Dragon (1), Anton (1), Barac (1).

“Am fãcut un meci foarte, foarte bun”

La finalul partidei, presedintele clubului turdean, Flaviu Sâsâeac, a declarat: ”Ce nu a functionat la Cãlãrasi, a functionat astãzi. Putem bate pe oricine cu implicare 100% si exact opusul, când nu ne implicãm total, pierdem cu oricine. Bãietii s-au unit, au constientizat importanta acestui meci, a punctelor, si am fãcut un meci foarte, foarte bun. Ne ajutã si la moral, urmeazã o serie de meciuri foarte dificile, la Constanta, la CSM si pe teren propriu, cu Suceava”.

“Din punct de vedere handbalistic, am fost umiliti “

Antrenorul Vasluiului, Sandu Iacob, a recunoscut superioritatea adversarilor: ”Nu ne-a mers absolut nimic astãzi. Am avut una din acele zile nefericite în care toate lucrurile pe care le-am discutat, nu ies. Stiam ce joacã Turda, stiam care erau solutiile si nu a iesit nimic. Lor le-a iesit absolut tot, noi am fost lipsiti de orice inspiratie; face parte din joc, suntem dezamãgiti de rezultat. Turda a fost mult prea bunã azi ca sã putem mãcar sã pierdem la o diferentã cât de cât onorabilã. Clar, e o zi în care am fost dominati si am fost practic umiliti din punct de vedere handbalistic.”