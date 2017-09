Inregistrare incendiara cu Episcopul Corneliu! Marturii socante ale seminaristilor!(AUDIO)

INGROZITOR… Dacă mai existau îndoieli asupra desfrâului inimaginabil, practicat de Episcopul Corneliu, o înregistrare audio explozivă, cu mărturisirile unuia dintre seminariștii implicați direct în tot scandalul, spulberă orice îndoială! Este vorba despre Vasile Turcu, cel care povestește unui coleg că fratele lui geamăn, Denis, făcea frecvent sex cu Episcopul Corneliu. Se confirmă astfel ceea ce ziarul Vremea Nouă a publicat încă de pe data de 12 iulie și anume că frații Turcu, Denis și Vasile, absolvenți ai Seminarului, promoția 2017, ar fi devenit “jucăriile sexuale” ale Episcopului spurcat. Revoltător este că una dintre aceste escapde s-ar fi petrecut chiar în seara în care mama Episcopului era înmormântată. “~n ziua în care o înmormântat-o pe mă-sa, o băgat-o pe mă-sa în sicriu, seara el se f*tea cu Denis”, mărturisește fratele geamăn, Vasile Turcu. Discuția care durează câteva minute bune dezvăluie multe lucruri, între care faptul că, într-adevăr, mai sunt filmulețe porno cu Episcopul, unele făcute chiar de Denis Turcu, cu un ceas, dat de SRI. După ce au dat Bac-ul, cei doi frați au prins curaj să povestească abuzul prin care au trecut. Episcopul ar fi încercat să îi momească cu locuri de muncă în Episcopie și cu niște cursuri de șofer profesionist, respectiv, de bucătar, ca să îi poată avea în continuare aproape.

Vasile Turcu: Deci, ce s-aude, e adevărat! Pe mine ma doare-n p**la de tot!

Seminarist 2: De ce?

Vasile Turcu: De tot!

Seminarist 2: De ce te doare?

Vasile Turcu: Bai, tot ce s-a auzit pana acuma e adevarat!

Seminarist 2: De ce? Ca ti-o aratat tie Sebastian?

Vasile Turcu: Bai…

Seminarist 2: Da…

Vasile Turcu: I-a supt p**la lui Denis, uăi!!

Seminarist 2: Sa mori tu!!?

Vasile Turcu: …neinteligibil *** ** cum zic eu

Seminarist 2: Serios!!?

Vasile Turcu: Da! Vrei mă crezi, nu vrei, nu mă crezi!

Seminarist 2: De asta mai zic acolesa in ziar ca mai sunt 6 inregistrari?

Vasile Turcu: Da! Eu de asta am bagat comentariile istea. Pe mine ma doar fix in cot. Si Badarău la fel mi-o zis: uăi, nu știu, voi nu știți că până acum m-am abținut!

Seminarist 2: A, de asta n-ai vrut tu să-mi zici mie atuncea?

Vasile Turcu: Da, uăi, ti-am zis, când termin, iti zic tot, după ce dau Bacul. Eu acum nu mai am baterie la telefon, is in … mai am 1%, dacă se închide să știi că de asta. Eu, nu știu, am vrut să mă duc peste el în casă, când am văzut filmările.

Seminarist 2: Cu Denis?

Vasile Turcu: Da!

Seminarist 2: Dar Denis… Bai, acum sincer, Denis n-o fost pus de Sebastian?

Vasile Turcu: A?

Seminarist 2: Denis n-o fost pus de Sebastian?

Vasile Turcu: Nu, uăi! Denis o vorbit cu SRI-ul! Și Denis o lăsat filmările la Sebastian, ca să nu fie laptopul că poate mai intra Mădălin pe laptop în cămin și poate mai afla ceva. Și de asta!

Seminarist 2: Și Denis a sunat la SRI?

Vasile Turcu; Da, uăi! Cu SRI-ul s-o făcut toată treaba. Nu s-o făcut cu niciun Sebastian, cu niciun nic… Asta este… Crezi, nu mă crezi… Aista-i adevărul!

Seminarist 2: Faza-i că și Sebastian, dacă… Are cineva o filmare cu Sebastian când l-o f**t unul, când l-o adormit.

Vasile Turcu: Băi, nu mă interesează pe mine de Sebastian, eu am văzut ce-am văzut cu frate-miu. Și frati-miu-i frati-miu, știi cum îi, nu? Știi cum suntem noi, nu?

Seminarist 2: Da.

Vasile Turcu: Asta este. ***.. Dacă vrei te sun mâine, dacă se închide în seara asta, te sun mâine. Sau mă suni tu pe la 11, 12, când încarc telefonul. Bine?

Seminarist 2: Da.

Vasile Turcu: Și mă scuzi dacă te-o deranjat pe tine, comm-urile alea!

Seminarist 2: Băi, nu că-i de comm.-uri, dar noi totuși am fost acolo…

Vasile Turcu: Uăi, … , o fost fățărnicie! O fost atragere. El vara asta mi-o oferit un loc de muncă la Episcopie. Mi-o oferită loc de muncă ca…Mie mi-o oferit…o zic că…îmi plătește școala de șoferi de profesioniști și lui ….(neinteligibil, un nume de seminarist) ii plătește ca să facă scoala de bucătari, ca să îl aibă aproape, acolo, ca să poată să se ducă mai repede cu el. Mai mult. I-o oferit, o zis, hai să mergem să ne cumpărăm o casă în afară. Băi, îs multe de spus…

Seminarist 2: Auzi, uăi, dar cine l-o filmat pe Corneliu când cu Denis?

Vasile Turcu: Denis! Cu ceasul!

Seminarist 2: Cu ceasul?

Vasile Turcu: Da! Știi că vorbeam noi… Ai auzit vreodată că vorbeam noi prin cameră de Ometrix, de chestii-trestii, Ei, asta era! |sta era.. Ometrixul ăsta era, ca să știi și tu.

Seminarist 2: Da, dar ăsta cu… îi aceala de care o zis ăștia că l-o dat Sebastian?

Vasile Turcu: Nu l-o dat Sebastian! Aiștea nu știu nica. Asta-i vrțjeală. Știi, presa umflă, știi cum îi.

Seminarist 2: Da.

Vasile Turcu: Tu crezi acum ce vrei… Eu ți-am zis care o fost adevărul, eu..

Seminarist 2: Cu Iorest nu ați mai vorbit?

Vasile Turcu: Nuu, ce să vorbesc eu cu Iorest, uăi! Că pe mine nu are tupeu să mă sune nimeni. N-auzi că scrie prin presă că eu sunt pe la Mănăstirea Bujoreni, că p**la mea. Ce Mănăstire, coaie?! Eu mă disatrez, că-mi place viața.

Seminarist 2: Mmm… Uăi Vasile, na…

Vasile Turcu: Uăi, îi treaba de asta, că altfel nu băgam comm.-urile alea! SIncer să fiu nu băgam, dacă era cu…i-ote, dacă… na…uăi, eram recunoscător, știi! Dar asta o fost fățărnicie. El ne-o oferit aiestea, ca să poată să ne atragă.

Seminarist 2: dar asta cu Denis și cu PS-ul când s-a întâmplat!?

Vasile Turcu: Uăi, în ziua în care o înmormântat-o pe mă-sa, o băgat-o pe mă-sa în sicriu, seara el se f*tea. Mai vrei ceva?

Seminarist 2: Să mori tu?!!!

Vasile Turcu: Tu dacă tu ai o femeie, tu cu Marina, dacă Doamne ferește, să moară maică-ta, tu seara te f**i cu Marina?

Seminarist 2: Nu!

Vasile Turcu: Păi de aia îți zic, că i-a supt p**la în locul femeii și l-a f** pe Denis.

Seminarist 2: Uăi, mamă!!!

Vasile Turcu: Când am venit noi cu cozonacii în seara aceea. Știi, am venit cu cozonacii la cămin, cu … Ei, el în seara aceea s-a f**t cu Denis! Când am venit noi la 11 în cămin. Da!! Mai vrei ceva?? Eu nu mai vreu nica. Un pumn în gură să-i f*t și gata, mă f*t în el.

Seminarist 2: Pfoaii, mamă!

Vasile Turcu: Băi, ăsta e adevărul!

Seminarist 2: Băi Vasile, te mai sunt mâine, că-s la Mănăstire și…

Vasile Turcu: Știu, mi-am dat seama. Hai, vorbim…. Tre să știe toată lumea care-i adevărul! Nu tre să mă ascund! Băi, asta-I, vorbim, ne auzim! Baftă!

Seminarist 2: Pa.