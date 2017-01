Întâlnire de suflet a absolventilor Liceului “Stefan Procopiu”, la ceas aniversar

SÃRBÃTOARE…Vineri, la Clubul Liceului “Stefan Procopiu” Vaslui, a avut loc, cu ocazia Zilelor liceului – editia a II-a, un eveniment deosebit, care a marcat 45 de ani de la înfiintarea unitãtii de învãtãmânt. A fost mai mult o întâlnire între absolventii de la ‘’Stefan Procopiu”, care au reusit sã se remarce în diverse domenii de activitate, unii figuri cunoscute la noi în judet, care activeazã în administratie, politicã sau în învãtãmânt. Printre fostii elevi prezenti la eveniment se numãrã: Valeriu Caragatã, administratorul judetului Vaslui, subprefectul Mircea Gologan, deputatul Irinel Stativã, Daniel Hulubei, directorul Liceului Teoretic “Emil Racovitã”, Petru Asmarandei, directorul Scolii Gimnaziale “Dimitrie Cantemir” etc. O parte dintre acestia, alãturi de alti invitati, au împãrtãsit amintiri si gânduri bune cu toti cei din salã. Inedit este faptul cã peste 20 de profesori de la unitatea de învãtãmânt amintitã sunt, de asemenea, fosti elevi, care, din întâmplare, iar în alte cazuri voit, au ajuns sã predea exact la liceul pe care l-au absolvit. Acestia, ca si ceilalti invitatI speciali, au primit câte o diplomã. La final, cei mai talentati elevi au sustinut un mic program artistic.

Evenimentul festiv a adunat fosti elevi si profesori ai unitãtii liceale, una cu traditie în învãtãmântul tehnic, obtinând de cinci ori titlul de ‘’Scoala Europeanã”, gratie proiectelor derulate de-a lungul anilor. Pe lângã invitatii amintiti, în salã au mai fost prezenti viceprimarul Dragos Cazacu, reprezentanti ai ISJ Vaslui, printre care si Cristiana Botan, inspector general adjunct si cadru didactic al scolii, directori ai unitãtilor de învãtãmânt din municipiu etc. “Mã bucur sã vãd asa o prezentã impresionantã alãturi de noi si de scoala noastrã. Ieri si astãzi s-a derulat în scoala noastrã cea de-a doua editie a Zilelor liceului, cu un program amplu si variat. Am avut activitãti organizate pe catedre, care au implicat copii si care, cred eu, i-au motivat. În momentul acesta, am ajuns la final, sau aproximativ la final, si prin aceastã activitate ne-am propus sã prezentãm elevii din generatiile anterioare, care fac cinste liceului nostru prin profesionalism si seriozitate”, a spus în deschidere Gina Cucos, directorul unitãtii de învãtãmânt.

Prefectul a remarcat rezultatele obtinute de Liceul “Stefan Procopiu”

Prefectul Bogdan Isabel i-a felicitat pe dascãli pentru preocuparea permanentã de a pãstra vie traditia învãtãmântului tehnic la nivel de judet. “Valoarea unei scoli este datã de dascãlii extraordinari pe care i-a avut si îi are Liceul ‘Stefan Procopiu’, dar si de elevi, o simbiozã esentialã pentru definirea acestei institutii în peisajul învãtãmântului vasluian. La 45 de ani de la înfiintare gãsim un liceu la fel de tânãr si dinamic, gratie unor oameni devotati si pregãtiti, care au fãcut si continuã sã facã istorie prin generatiile de elevi si absolventi. Asistãm la o sãrbãtoare a sufletelor frumoase, a gândurilor bune si a tenacitãtii de a rezista peste timp. Liceul ‘Stefan Procopiu’ reprezintã un model de pãstrare a istoriei si traditiei, dar în acelasi timp un vector de modernizare a institutiei numitã învãtãmânt. Sã ne întoarcem în timp si sã ne aducem aminte cã toti cei care au trecut pe aici, profesori si absolventi, au fãcut cinste scolii. Este o mare onoare sã am lângã mine oameni, care prin rezultatele bune pe care le-au obtinut la învãtãturã, dar si la olimpiadele nationale, au dus numele Vaslui pe cele mai înalte trepte. La ceas aniversar, vã felicit si vã doresc viatã lungã! LA MULTI ANI, Liceul ‘Stefan Procopiu’!”, a declarat Isabel Bogdan.

Valeriu Caragatã, fost elev si profesor

Valeriu Caragatã, administratorul judetului Vaslui, este fost elev al liceului. “Prezenta mea la întâlnire, în calitate de fost elev, dar si de fost profesor, mã face sã afirm, si cred cã nu gresesc, cã o parte din mine, din suflet, din inimã, din credintã, va rãmâne permanent aici. Pentru cã aici m-am format, foarte multi ani am profesat si nu se poate altfel. Mã identific cu aceastã scoalã, si-mi face plãcere sã vin aici ori de câte ori este nevoie”, a spus Valeriu Caragatã.

Mircea Gologan, absolvent al liceului

Subprefectul Mircea Gologan a vorbit în calitate de fost elev al Liceului “Stefan Procopiu”, purtând un mare respect dascãlilor, care i-au marcat existenta: “Am fost ultima generatie care am dat treapta a doua, prima generatie care am sustinut bacalaureatul la 5 obiecte. Am un mare respect pentru profesorii care ne-au învãtat carte. Datoritã lor am ajuns astãzi unde am ajuns. Am învãtat carte si am avut rezultate. Am avut acea mândrie de a fi elev la Procopiu”.