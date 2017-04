Inundati si lãsati fãrã curent electric de aproape o sãptãmânã (video)

În bãtaie de joc. Asa sunt tratati sãtenii din Valea Silistei, comuna Solesti, atât de compania Delgaz Grid (fostul E.ON, n.r.), cât si de autoritãtile locale si judetene. De sãptãmâna trecutã, de când a început sã ningã si sã viscoleascã, mai bine de jumãtate de sat a rãmas fãrã energie electricã. De atunci, viata oamenilor din micutul sat vasluian s-a transformat într-un adevãrat cosmar. De teamã sã nu li se strice carnea, oamenii au strâns zãpada de prin curte, au pus-o în pungi, iar apoi au bãgat-o în frigidere, pentru a mentine temperatura scãzutã. Altii, care aveau ouã puse la incubator, au fost nevoiti sã le arunce la gunoi din cauza penei de curent care tine de mai bine de cinci zile. “E imposibil sã nu aveti curent. La noi nu figureazã nici o defectiune”, le-au transmis operatoarele Delgaz Grid celor din Valea Silistei, care si-au fãcut curaj si au sunat la Seviciul Deranjamente al companiei.

În comuna Solesti totul e bine si frumos, potrivit comunicatelor oficiale ale companiei Delgaz Grid, viscolul si zãpezile cãzute zilele trecute n-au produs pagube semnificative, iar în momentul în care cititi aceste rânduri, toate locuintele au curent electric. Realitatea însã e cu totul alta. De joi, de când au cãzut primii fulgi de zãpadã, zeci de case din satul Valea Silistei au rãmas fãrã energie electricã. Pentru a scãpa de orice emotie în ceea ce priveste plata unor eventuale despãgubiri cãtre abonati, sefii Delgaz Grid vor cere certificate pentru declararea stãrii de fortã majorã (recunoasterea situatiei exceptionale) de la Camera de Comert. Nu este exclus însã ca o bunã parte a acestor costuri de reparatii sã fie inclusã în factura de luminã.

Si-au aruncat la gunoi ouãle puse la incubat

Pentru a nu li se strica mâncarea, sãtenii au bãgat zãpadã în frigidere. “Am aproape 250 de kilograme de carne în lada frigorificã, care de vineri nu mai functioneazã, nemaiavând curent electric. Pentru a nu se strica, am strâns zãpada de prin curte si am bãgat-o în ladã. Avem multe probleme de când nu mai este curent, însã cel mai tare mã tem cã mi se va strica mâncarea. Am 12 rate, vreo 8 pui, carne de porc. Dacã nu reparã defectiunea, va trebui sã arunc toatã carnea asta”, ne-a declarat Maria Cãrare din Valea Silistei. Femeia a aruncat, marti, 51 de ouã puse la incubator. “Joia asta se împlinea perioada, trebuiau sã iasã puisorii. Dar dacã n-am mai avut curent, le-am aruncat. Îmi pare rãu pentru cã de trei sãptãmâni tot am avut grijã de ele, dar dacã incubatorul nu mai merge, n-am avut ce sã mai fac.”

“La noi nu apãreti cu vreo defectiune”

Necãjiti pentru cã de aproape o sãptãmânã stau fãrã energie electricã, sãtenii din Valea Silistei au început sã dea telefoane la Delgaz Grid. Fãrã cine stie ce rezultate. “Eu, personal, cred cã am sunat de peste 20 de ori. Si bãiatul meu a sunat de vreo 6-7 ori. Si vecinii au sunat, toatã lumea care nu are curent a dat telefoane. Mie mi-au zis sã nu-i mai deranjez, sã le mai dau voie si altora sã sune. La începutul sãptãmânii mi-au spus cã sunt pusã la urgente, cã vor veni în cel mai scurt timp sã repare defectiunea. Azi (n.r. ieri), când am sunat din nou, mi-au zis cã în satul Valea Silistei nu sunt probleme. Nu stim ce sã mai credem” ne-a mai declarat Maria Cãrare.

Lãsati fãrã curent si loviti de inundatii

Lipsa energiei electrice nu este singura problemã cu care se confruntã cei din Valea Silistei. De câteva zile, zãpada care-i ajuta sã-si mentinã temperaturã scãzutã în frigidere a început sã se topeascã, iar odatã cu topirea ei au apãrut inundatiile. “Vine apa de pe deal, pâraie, pâraie. În ultimele zile, cu ajutorul pompei unui vecin, am scos 4600 de litri de apã. Azi (n.r. ieri) dimineatã, la ora 2.00, noi scoteam apa din beci. Trei oameni am fost, eu, sotul si vecinul si nu am putut sã facem fatã. Înainte erau santurile decolmatate, nu aveam probleme cu apa, dar în ultimii ani, aceste santuri au fost lãsate de izbeliste si asa s-a ajuns la inundatii. Acum patru ani am vorbit cu primãrita, sã decolmateze aceste santuri. Ne-a zis cã vor veni dupã ce vor face drumul. Asa a rãmas, nici drumul n-a mai fost asfaltat, nici santurile curãtate”, a mai spus femeia.

“Tot ce a tinut de primãrie, am fãcut”

Contactatã telefonic, Mona Bujor, primãrita comunei Solesti, ne-a declarat cã pentru a preveni astfel de situatii, oamenii trebuie sã-si mai facã si singuri curat. ” În Valea Silistei zãpada e în continuare destul de mare. Noi am reusit si am deszãpezit drumul pentru ca ambulantele, pompierii, angajatii E-ON sã poatã ajunge acolo. Din ce stiu, doar câteva case mai au probleme cu energia electricã si tragem sperante cã în cea mai scurtã perioadã de timp si acestea vor fi realimentate la retea. În ceea ce priveste decolmatarea santurilor, cu sigurantã nu s-ar fi ajuns în situatia ca mai multe gospodãrii sã fie inundate dacã si cei de acolo ar fi pus mâna pe o sapã, o lopatã si ar fi curãtat santurile. Nu poti doar sã stai si sã astepti sã vinã primãria sã-ti facã curat în fata portii. Mai depinde si de fiecare dintre noi cum ne gospodãrim”, ne-a declarat Mona Bujor.

Nici vorbã de despãgubiri din partea furnizorilor de energie electricã

Potrivit directorului general al Electrica, Cãtãlin Stancu, compania pe care o conduce va cere Camerei de Comert si Industrie recunoasterea situatiei de fortã majorã, ceea ce va exonera compania de eventuale litigii si solicitãri de despãgubiri din partea abonatilor. Pe de altã parte însã, furnizorii de energie electricã nu exclud posibilitatea ca o bunã parte din costurile pentru lucrãrile de reparatie a liniilor de energie electricã sã fie incluse în factura la luminã.

Delgaz Grid, investitii minime în reteua de energie electricã, profit maxim

Potrivit ultimului raport al Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Delgaz Grid detine 17.730 KM de linii electrice aeriene pentru medie tensiune, dintre care numai 792 km sunt montati în perioada 2000 – 2015. Cei mai multi, aproape 10.500 km sunt montati în perioada anilor 1960-1979. Din perioada 1980-1999 sunt în functiune linii aeriene de medie tensiune în lungime de 2.811 km. Restul este reprezentat de linii electrice montate înainte de anul 1960. Pe joasã tensiune, distributia Delgaz Grid detine 32.581 km, dintre care linii aeriene montate în perioada 1960 – 1979 în lungime de 12.793 km, în perioada 1980-1999 – 8.244 km, iar în perioada 2000 – 2015 – numai 3.376 km. Cel mai rãu, distributia Delgaz Grid stã la punctele de alimentare: numai 2,7% sunt mai noi, din perioada 2000 – 2015, restul fiind mai vechi de atât (cele mai multe, 73%, din perioada 1960 – 1979). Dintre cele 133 de statii de transformare de 110 kV numai 6 (4,5%) sunt montate dupã anul 2000, restul fiind din perioada 1960-1999. Potrivit aceluiasi raport al ANRE, în anul 2015, distributia Delgaz Grid a retehnologizat doar 6 km de linii de înaltã tensiune (nici un km nou), 137 km de medie tensiune împreunã cu 11 km noi si 300 km de joasã tensiune alãturi de 39 km nou montati. În 2016, a investit aproximativ 100 de milioane de euro în reteaua de energie electricã si a avut o cifrã de afaceri de aproximativ 1,1 miliarde de euro.