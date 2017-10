• Oamenii legii din Iasi au stat ca pe jar in weekend, dupa ce unul dintre cei mai periculosi criminali a reusit sa evadeze • Toata lumea s-a gandit la ce este mai rau, avand in vedere ca tanarul criminal si-a ucis mama si bunica, iar mai apoi se gandea la sinucidere • Pana in acest moment nimeni nu a motivat gestul tanarului, insa, din cate se pare, criminalul ar fi vrut sa isi caute tatal • Dupa ore de cautari, tanarul criminal a fost gasit in apropierea spitalului.

Sursa: https://www.bzi.ro/ipoteza-socanta-cel-mai-periculos-criminal-din-iasi-a-evadat-ca-sa-ucida-pericolul-e-la-tot-pasul-in-cateva-secunde-orice-asasin-se-poate-face-nevazut-foto-video-626594