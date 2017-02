ISU, raport de activitate în fata prefectului

ACTIVITATE…Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã Vaslui si-a prezentat raportul de activitate în fata prefectului judetului Isabel Bogdan. Conform declaratiilor inspectorului sef Gheorghe Blagoci, anul trecut, ISU Vaslui a gestionat 6.493 de evenimente. Majoritatea dintre acestea, adicã peste 5270, au fost în domeniul asistentei medicale de urgentã. De asemenea, în decursul anului trecut au fost înregistrate 346 de incendii, din care 155 s-au produs la vegetatia uscatã. Au fost salvate 88 de persoane si bunuri în valoare totalã de 38,5 milioane de lei. Noul comandant al pompierilor vasluieni a tinut sã aminteascã faptul cã „botezul” l-a primit în Valea Grecului, acolo unde o cisternã plinã cu GPL s-a rãsturnat. Au urmat apoi inundatiile de la Doagele si perioada cu coduri galbene si portocalii de ninsori, viscol si ger. “De la bun început vreau sã vã multumesc pentru dãruirea dumneavoastrã zi de zi, ceas de ceas, indiferent de vreme si pentru profesionalismul si competenta cu care reusiti sã duceti la bun sfârsit situatiile de crizã. Sunteti primii când nouã, celorlalti, ne este cel mai greu! Alãturi de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, sunteti eroii nostri, iar pentru asta vã felicit si vã transmit toatã stima, a mea si, cu sigurantã, si a cetãtenilor. Stim cu totii cã, pânã la urmã, viata este cel mai de pret lucru. Mi-as dori ca, de la an la an, rezultatele dumneavoastrã sã fie din ce în ce mai optimiste, asta însemnând cã, datoritã dãruirii dumneavoastrã, au fost salvate mult mai multe vieti. Chiar dacã, la sedinta de bilant de astãzi, rezultatele sunt prezentate mai mult statistic, sã stiti cã suntem constienti de vietile salvate si de sacrificiile de care dati dovadã în acele momente critice. As vrea sã vã multumesc pentru colaborarea extraordinar de bunã cu Institutia Prefectului, informându-ne în timp real despre orice situatie de urgentã care se impune si gãsind, împreunã, cele mai bune solutii”, a spus prefectul Isabel Bogdan.