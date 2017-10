Jandarmii bãtãusi vor sã scape, pe orice cale, de urmãrirea penalã

PENALI… Cei patru jandarmi care l-au snopit în bãtaie pe Marius Savin, un bãrbat din Zona Industrialã, au trimis anchetatorilor documente conform cãrora plângerea fãcutã de victima lor a fost fãcutã cu o zi mai târziu fatã de termenul legal ( 15 zile – n.r.). Mai mult, în procesul verbal de contraventie întocmit de acestia, victime sunt chiar ei, chiar dacã Marius Savin a avut nevoie de îngrijiri medicale si a fost bãtut crunt. La sfârsitul lunii august, Marius Savin a fost desfigurat de patru jandarmi aflati în misiune, la o sesizare prmitã din Zona Industrialã, la blocurile ANL. Fortele de ordine l-au lovit pe bãrbat chiar în sediul Politiei Municipale pânã când omul, de fricã, s-a scãpat pe el. Totul s-ar fi petrecut pentru cã jandarmii voiau sã se rãzbune din motive imaginare. Savin a fost unul dintre protestatarii care a iesit, la Pungesti, sã protesteze împotriva extragerii gazelor de sist. “M-au bãtut, m-au desfigurat. Cred cã au venit toti jandarmii din Vaslui, în timp ce eram legat de calorifer, si îsi bãteau joc de mine. Mã loveau si strigau unul la celãlalt sã dea în asa fel încât sã nu lase urme”, povestea, la acea vreme, Marius Savin.

Cei patru jandarmi acuzati cã, în luna august, au bãtut un bãrbat atât de rãu încât acesta s-a scãpat pe el, încearcã sã scape de urmãrirea penalã. Astfel, zilele trecute, acestia au trimis o întâmpinare magistratilor Judecãtoriei Vaslui prin care solicitã renuntarea la urmãrirea penalã pe motivul tardivitãtii plângerii. “Vã rugãm sã observati cã procesul verbal a fost comunicat contravenientului la data de 27.08.2017, datã la care a fost întocmit, iar plângerea a fost depusã la 12.19.2017, la 16 zile de la data comunicãrii, astfel depãsindu-se termenul legal de 15 zile”, se aratã în întâmpinare. De asemenea, în procesul verbal de contraventie, jandarmii spun cã cel de la care a pornit tot scandalul, Cristinel Raclariu, este usã de bisericã si nu volumul boxelor dat la maxim l-a determinat pe Marius Savin sã cearã sprijinul oamenilor legii. Mai mult, acesta este chemat ca martor în sprijinul celor patru jandarmi bãtãusi. Cât despre incidentul în sine, jandarmul care a încheiat procesul verbal de contraventie spune cã Savin este cel care a sãrit la bãtaie la fortele de ordine. Din acest motiv, acestea au fost obligate sã aplice forta pentru a-l încãtusa. “Apelantul Marius Savin a fost nemultumit de interventia noastrã (de faptul cã jadarmii l-au avertizat verbal pe Raclariu sã dea muzica mai încet – n.r.) reprosându-ne faptul cã am ajuns târziu la fata locului si cã nu ne facem treaba. A devenit recalcitrant, a adresat amenintãri si injurii echipajelor de interventie, lovind cu pumnul în piept un membru al echipei de interventie. Am procedat la imobilizarea si încãtusarea acestuia folosind forta fizicã si mijloacele din dotare. Pe timpul imobilizãrii acesta a lovit cu bocancul un membru al echipajului în zona fetei, iar pe un alt coleg l-a muscat de bratul stâng. Numitul Savin Marius a fost condus la sediul Politiei municipiului Vaslui în vederea luãrii mãsurilor legale”, se aratã în fisa de interventie la acel eveniment. În contradictie cu ceea ce sustin cei patru jandarmi, Savin povesteste altceva. Scenele povestite de cãtre victima Marius Savin sunt, parcã, desprinse din filme. Totul a început la sfârsitul lunii august când Savin s-a întors în tarã din Belgia, dupã aproape opt luni de când nu-si vãzuse familia. Duminicã, împreunã cu cei doi copii si sotia, Marius a fãcut un grãtar în curte, la care a invitat si pe unul dintre cei care încã mai lucreazã la finisarea casei, pentru detalii. Spre searã, pe când stãtea linistit în curtea casei sale, de la douã case distantã s-a pornit prãpãdul. O familie, Raclariu, extrem de violentã si recalcitrantã din zonã, a dat muzica în boxe la maxim. “Nu mã mai puteam întelege cu nevasta si cu copiii, atât de tare era muzica datã. Cred cã era cam 7 jumãtate seara, când am sunat prima datã. Când am vãzut cã nu mai apar, am tot sunat la 112, cerând ajutor. Cred cã am dat vreo sapte apeluri, dar nu venea nimeni de la Politie. La un moment dat, cred cã era 8 si 10 seara, a apãrut o masinã de la Jandarmerie, cu patru jandarmi. Acestia au mers la casa familiei Raclariu, spunând cã au fost reclamati pentru muzica datã la maxim. M-am dus si eu la vecinul respectiv, spunând cã am chemat Jandarmeria, pentru cã nu se mai putea sta, cu muzica lui. M-a înjurat vecinul, mi-a spus sã iau mâna de pe gardul sãu, iar jandarmii mi-au cerut sã merg la mine acasã. La un moment dat, au venit la mine, eram în fata portii, iar eu le-am spus cã nu înteleg de ce au venit asa de târziu, pentru cã la Pungesti au intervenit foarte repede, când era vorba de Chevron. Le-am cerut sã se legitimeze, ca sã stiu cu cine stau de vorbã, iar unul dintre ei mi-a spus ironic: “Uitã-te pe uniformã, scrie numele meu aici, ce crezi, cã am luat bluza de la Goscom?”. Am încercat sã discut cu doi jandarmi, când a venit al treilea, nervos, care m-a împins cu podul palmelor, sã cad pe spate. În acel moment, temându-mã cã mã voi lovi cu capul de bordurã si rãmân copiii fãrã tatã, m-am prins de el, l-am prins de uniformã. Au tãbãrât în momentul acela toti patru pe mine, mi-au dat cu spray lacrimogen si m-au lovit, punându-mi cãtusele la spate, ca la ultimul infractor”, spune bãrbatul. Nu stia însã ce calvar îl asteaptã din partea celor de la Jandarmerie si ce va îndura, culmea, tocmai în sediul Politiei Municipale, în urmãtoarele ore.

L-au stâlcit în Loganul de la Jandarmerie, în timp ce stãtea cu fata pe banchetã

BÃTUT BINE…În timp ce era brutalizat si lovit pentru a i se pune cãtusele, vasluianul a încercat sã riposteze si l-a muscat pe un jandarm de mânã, ca un instinct de autoapãrare. În acel moment s-a dezlãntuit iadul, spune Marius Savin. “Nici nu stiu câte lovituri am primit. Auzeam cum îmi plângeau copiii, nevasta tipa, strigau si oamenii de la blocuri sã mã lase în pace, însã unul dintre jandarmi le-a strigat: “Vreti s-o pãtiti si voi? Stati acolo si nu vã amestecati!”. Ametit si orbit de sprayul lacrimogen, lovit peste tot, cei patru jandarmi m-au prins de mâini si de picioare si m-au bãgat în Loganul cu care veniserã, întins pe bancheta din spate, cu fata în jos. Nu mai puteam respira, însã doi dintre ei s-au urcat pe mine si au început sã sarã pe mine, pe plãmâni si pe coloanã, în timp ce mã duceau într-un loc necunoscut. Auzeam doar sirena si simteam loviturile lor, întins cu fata în jos, pe banchetã. Îmi strigau: “Sclavule care esti, îti arãtãm noi acum cine suntem. Noi nu plecãm afarã ca tine, sclavule, noi avem salarii mari în tarã, o sã vezi tu ce pãtesti unde te ducem acum”. Sãreau pe mine, de parcã doreau sã mã omoare, în timp ce mã duceau în oras. Am coborât la Politia Municipalã, m-au dus în camera de asteptare, unde unul sau mai multi dintre ei, nu mai tin minte, au început sã mã loveascã dureros de tare cu bocancii, pe unde mai apucau. Eram legat de calorifer, cu mâinile la spate si m-au bãtut atât de tare, încât mi-am fãcut nevoile mari pe mine, vã spun sincer. De fricã, de durere. Unul dintre ei a spus ceva de genul “Vezi, poate moare”, însã ceilalti au spus: “Nu moare, dã-l în p…a mea, cã nu are nimic. Vedeti sã nu-i lãsati semne, bateti-l bine. Nu-i dati în fatã! Nu-i dati în fatã!”. Vã repet, totul se întâmplat în sediul Politiei municipale, era si un politist pe acolo, ofiter de serviciu, cred, care a venit la un moment dat sã mã mângâie ironic pe fatã, dupã ce fusesem lovit cu bocancii”, povestea Marius Savin clipele de cosmar petrecute.