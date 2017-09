Jandarmul care a fost dincolo de nori, pe acoperișul Europei. Simon Bâlbâie a cucerit vârfurile Mont Blanc și Elbrus, în expediții dure

A pus piciorul dincolo de nori, pe cele mai înalte vârfuri ale Europei acoperite de ghețari, iar răsplata-i supremă au fost peisaje interzise la care omul de rând poate doar să viseze. Jandarmul Simon Bâlbâie a escaladat munți socotiți acoperișul bătrânului continent, masivi ce-și au piscurile înfipte parcă în cerul cu care se contopesc la mii de metri de pământ. ”Francezul” Mont Blanc și ”rusul” Elbrus au fost cuceriți în expediții spectaculoase, dar extrem de periculoase și de istovitoare, de ofițerul alpinist care se pregătește chiar și un an și jumătate pentru asemenea provocări.

De ce alpinism, de ce muntele, de ce ascensiuni extrem de periculoase în care limitele corpului îi sunt împinse la extrem? Nici el, lt.col. Simon Bâlbâie, șeful jandarmilor montani din România, nu știe. E ceva în gena lui, ceva care vine din interior. E ceva cu care s-a născut, a crescut și va trăi, e convins, toată viața. Nu a făcut nimic special ca să nu i se risipească dragostea pentru munte care l-a ”chinuit” de când se știe. Ba da, de fapt a făcut totuși ceva…S-a perfecționat de la zi la zi pentru lupta dură cu uriașele stânci acoperite de zăpezi veșnice.

”Am avut această pasiune de mic. Nu am putut să o urmez pentru că nu aveam condițiile necesare când eram copil. Acum vreo trei ani însă am bătut la porțile unei școli de munte, unde am evoluat cum evoluează fiecare de la stadiul de blugi și adidași la stadiul de echipament profesionist. Am luat-o ușurel. Întâi am urcat pe munții ușori din România, pe urmă pe munți mai dificili, în condiții de iarnă, în condiții meteo nefavorabile. Am studiat, am terminat și cursurile unei școli de ghizi montani. Un an și ceva m-am pregăti efectiv pentru a urca pe Elbrus și pe Mont Blanc”, își începe Simon povestea legată de marea sa dragoste, muntele.

