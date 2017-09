Judecãtori indulgenti: închisoare cu suspendare dupã ce a ucis un om

SENTINTÃ…Judecat pentru lovituri cauzatoare de moarte, Marian Harnagea a primit o pedeapsã blândã din partea Tribunalului Vaslui. Instanta a decis condamnarea acestuia la 3 ani de închisoare cu suspendare si 90 de zile de muncã în folosul comunitãtii. Sentinta nu este una definitivã si poate fi contestatã la Curtea de Apel Iasi. În decembrie 2016, un bãrbat de 58 de ani a fost ucis dintr-un pumn, de un tânãr de 18 ani. Totul s-a întâmplat pe 22 decembrie, în ziua în care victima se întorsese acasã, de sãrbãtori, de la muncã din Belgia. Pe searã, bãrbatul a iesit la un bar din apropierea locuintei sale sã bea ceva. A intrat în conflict cu Marian Harnagea, un tânãr de 18 ani. Acesta i-a aplicat un pumn în fatã bãrbatului, care a cãzut si s-a lovit puternic la cap. A ajuns în comã la spital, apoi a fost transferat la Iasi, dar din pãcate a decedat.

Pedeapsã blândã pentru Marian Harnagea, un tânãr de 18 ani care a ucis un om cu o loviturã de pumn. Tribunalul Vaslui a decis, miercuri, condamnarea acestuia la 3 ani de închisoare cu suspendarea executãrii pedepsei. În plus, pe lângã obligarea de a presta 90 de zile de muncã neremuneratã în folosul comunitãtii, la Goscom SA sau la DGASPC Vaslui, judecãtorii i-au impus lui Marian Harnagea sã urmeze un curs de pregãtire scolarã ori de calificare profesionalã organizat de cãtre AJOFM Vaslui, pentru a se putea integra în societate. Reamintim faptul cã, un bãrbat de 58 de ani din municipiul Vaslui si-a gãsit sfârsitul în mâinile unui tânãr de numai 18 ani din Pãdureni, care locuia în oras fãrã forme legale. Pe 22 decembrie 2016, Ioan Manulache a ajuns acasã din Belgia, acolo unde muncea. Pe searã a iesit la barul “Orizont”, situat în apropierea locuintei sale, sã bea ceva. Acolo a intrat în conflict cu un tânãr de 18 ani. Acesta din urmã l-a lovit cu pumnul, apoi a fugit. În urma loviturii primite, bãrbatul a cãzut cu capul de ciment si a intrat în comã. A fost solicitatã ambulanta si victima a ajuns la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui, apoi a fost transferatã la o unitate medicalã din Iasi. Din pãcate, pe 26 decembrie, Ioan Manulache a decedat. Autorul a fugit ca un las dupã ce si-a lovit victima, dar a fost identificat de politisti dupã imaginile camerelor de supraveghere ale barului. “Abia venise acasã din Belgia. A fost lovit de acel tânãr care a fugit. Dupã ce a fost prins, a fost retinut 24 de ore, apoi eliberat sub control judiciar. Pe tata l-am dus si la Iasi la spital, dar, din pãcate, medicii nu l-au mai putut salva.”, spunea Ana Maria Manulache, fiica celui decedat, la data la care a avut loc tragedia. Dupã ce a fost retinut pentru 24 de ore de politisti, tânãrul agresor a fost audiat de cãtre procurorii din cadrul Parchetului de pe lângã Judecãtoria Vaslui. A fost pus sub control judiciar si acuzat de vãtãmare corporalã cu punerea în pericol a vietii victimei. Dupã ce Ioan Manulache a decedat în spital la Iasi, cazul a ajuns în atentia procurorilor criminalisti din cadrul Parchetului de pe lângã Tribunalul Vaslui. De asemenea, încadrarea faptei a fost schimbatã în “lovituri cauzatoare de moarte”.