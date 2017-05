Judetul Vaslui, alertã maximã în mediul rural: pãmântul o ia la vale! (foto, video)

PERICOL…Ploile si ninsorile din ultimele luni au fãcut ravagii pe drumurile judetene si în multe sate. La Ivesti, Dragomiresti, Voinesti, Epureni sau Duda-Epureni bucãti mari de teren au luat-o la vale, punând în pericol gospodãrii si drumuri judetene si locale. La Dragomiresti, primarul Dãnut Iacob spune cã dealurile se miscã din ce în ce mai tare si amenintã gospodãriile din trei sate. La Duda-Epureni, primarul Petricã Chiriac spune cã un drum judetean este grav avariat, astfel cã toatã circulatia a fost deviatã pe un drum sãtesc. Pentru a stopa alunecãrile de terenuri, s-a cerut sprijin de la Prefecturã si Consiliul Judetean, având în vedere cã toate cheltuielile legate de refacerea drumurilor sau stoparea fenomenelor actuale sunt cu mult peste posibilitãtile autoritãtilor locale.

Din cauza amplorii alunecãrilor de teren din comuna Ivesti, unde peste 5000 de mp de teren de pe versantul vestic al zonei Cãrãman au luat-o la vale, primarul comunei, Nistor Dumitrache, a solicitat prezenta în zonã a prefectului judetului Vaslui, Bogdan Isabel, si a sefului ISU Vaslui, col. Gheorghe Blagoci. Alunecãrile de teren au pornit de pe 28 aprilie, dupã ploile masive cu zãpadã cãzute în perioada 20 – 22 aprilie, si continuã si în prezent, chiar cu o rapiditate îngrijorãtoare. Prefectul Bogdan Isabel a rãspuns solicitãrii trimise de primarul Nistor Dumitrache si a fost în zonã ieri, însotit de seful ISU Vaslui, constatând la fata locului cã fenomenul alunecãrilor de teren este tinut sub control. Asta pânã când natura ne va mai da o lectie usturãtoare si va arãta cã neglijenta si indiferenta în fata ei se plãtesc! Sã sperãm cã nu va face si victime!

Pericol la Ivesti: alunecãrile de teren sunt greu de oprit!

La Ivesti, unde pe versantul vestic deja existã o râpã adâncã de peste 45 de metri, pãmântul a început sã o ia la vale! Pânã acum, conform informãrii fãcute de primarul comunei Ivesti, Nistor Dumitrache, au luat-o la vale peste 5000 de mp de teren si 2000 de mp de vie au fost distruse. „Aunecarea de teren s-a apropiat la aproximativ 2 m de bazinul de înmagazinare a apei potabile care are o capacitate de 200 de tone de apã si care asigurã apa potabilã pentru jumãtate din populatia comunei Ivesti. Din cauza alunecãrilor de teren s-a produs o barare a torentului Cãrãman, afluent al pârâului Tutova, nemaiexistând posibilitatea ca apa care provine din izvoarele de suprafatã sã ajungã la pârâul Tutova, punând astfel în pericol, în cazul acumulãrii unei mari cantitãti de apã, un numãr de 22 de locuinte.”, a precizat primarul Nistor Dumitrache, solicitând prefectului Bogdan Isabel formarea unei comisii pentru gãsirea de solutii în vederea rezolvãrii acestei situatii grave cu care se confruntã Ivestiul.

Prefectul Isabel a gãsit rezolvarea: nu este niciun pericol!

Prefectul Isabel Bogdan, însotit de lt.col.Gheorghe Blagoci, inspectorul sef al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgentã Vaslui si primarul Nistor Dumitrache, s-a deplasat ieri în comuna Ivesti, acolo unde sunt alunecãrile de teren, existând riscul ca un bazin care alimenteazã satul Ivesti sã fie avariat. „Am tinut sã verificãm la fata locului situatia apãrutã si am constatat cã deocamdatã fenomenul alunecãrilor de teren este tinut sub control. Vom forma la nivel de judet o comisie de evaluare, pentru a stabili mãsurile urgente de stopare a alunecãrilor de teren. Vom monitoriza în continuare situatia apãrutã, astfel încât sã preîntâmpinãm anumite dezastre, mai ales cã în zonã se aflã unul din cele trei bazine de alimentare cu apã a localitãtii. Nu se pune problema rãmânerii fãrã apã a comunei, celelalte douã bazine nefiind afectate de alunecãri”, a spus prefectul Isabel Bogdan. Dupã primele evaluãri, pagube mai însemnate sunt înregistrate pe anumite suprafete de vii si pãsune, afectate de fenomenul alunecãrilor de teren. Primarul Nistor Dumitrache este de pãrere cã alunecãrile de teren se vor opri curând, desi crãpãturile se adâncesc de la o orã la alta, oamenii asistând neputinciosi cum râpa alunecã si se va uni cu celãlalt mal, astupând torentul Cãrãman, afluentul pârâului Tutova, astfel cã acesta se va revãrsa peste casele oamenilor. „Aceastã vale a mai fost inundatã, stie domnul primar, dar dacã acum este format deja un lac de 5 metri, acesta se va mãri orã de orã si ne vom trezi cu apa peste noi”, spun oamenii îngrijorati. Multi dintre ei sunt supãrati cã si-au pierdut viile, care au alunecat în râpã. „Acum, pe noi cine ne despãgubeste?”, spunea un ivestean, uitându-se la via ce o luase la vale! Cel mai putin în toatã inspectia fãcutã de „comisia” prefectului Isabel, a vorbit colonelul Gheorghe Blagoci, seful ISU Vaslui, care nu a dat nicio solutie la problema alunecãrilor de teren din Ivesti. Credem cã încã mai mediteazã la problemã….

Dragomiresti: “Ne fug terenurile, în mai multe sate. Drumurile sunt distruse.”

În Dragomiresti, situatia este gravã, spune primarul Iacob. Acesta a mers, ieri, la Consiliul Judetean, cerând ajutor pentru a opri alunecãrile de terenuri din trei sate. “Ne fug terenurile, în mai multe sate. Drumurile sunt distruse, avem chiar si zone în care apa tâsneste din pãmânt, este o situatie foarte grea. Avem alunecãri în Popesti, în Dragomiresti, în Tulesti, care amenintã locuintele. Am cerut ajutor de urgentã de la Consiliul Judetean, trebuie sã facem pasi pentru a salva aceste sate si locuintele oamenilor, dupã aceste ploi si ninsori care ne-au produs mult necaz”, explicã Iacob. La Voinesti, Aurelian Miler, primarul localitãtii, a observat cã un deal tinde sã facã prãpãd într-un sat. “Avem o mare problemã cu o alunecare de teren la Obârsenii Lingurari, fapt pentru care am anuntat autoritãtile de la judet. Am cerut, pentru a opri acest proces, 10.000 de puieti, pe care îi voi planta acolo, sper sã stabilizez dealul. Sã vedem când voi primi puietii”, explicã primarul Miler.

“De 20 de ani nu am mai întâlnit o asemenea situatie”

La Duda-Epureni, primarul Petricã Chiriac este disperat. Pe drumul judetean care strãbate satul Epureni este distrus pe o distantã mai lungã, fapt pentru care s-a decis devierea traficului pe drumuri sãtesti. “De 20 de ani nu am mai avut o asemenea situatie. Atunci, drumul a fost grav avariat si s-au dat bani de la Guvern pentru reparatii. Din pãcate, iatã, dupã ultimele ploi si ninsori, drumul a luat-o de tot la vale, fiind în zona unei râpe, astfel cã am blocat circulatia pe drumul judetean. Au venit douã comisii de la judet, care au vãzut cum stau lucrurile, situatia nu este deloc bunã. Vã dati seama, sumele pentru reparatia drumului nu sunt deloc mici, este nevoie de bani multi pentru a repara. Credem cã vor veni bani de la bugetul judetului, de la Guvern, sã restabilim acest drum important. Mai avem alunecãri de teren si pe un drum sãtesc din satul Duda, si acolo urmãrim cu atentie situatia”, a spus primarul comunei.