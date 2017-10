Jupânul de la Laza a desfigurat un minor si a intrat cu masina în turma de capre (VIDEO)

VIOLENTE…Conflict sângeros pe o pãsune din comuna Laza. Vasilicã Manolache, un cioban de 17 ani, a ajuns la spital cu mai multe rãni la cap, dupã ce a fost bãtut crunt de Ciprian Chirilã, proprietarul terenului pe care îsi pãstea caprele. Martorii prezenti la incident spun cã proprietarul terenului era într-o stare avansatã de ebrietate si chiar a încercat sã dea cu masina peste tânãr. “Nu stiu de unde atâta rãutate în el, mai ales cã nu mai avea nimic pe terenul ãla. Îsi treierase porumbul. Bãiatul meu pãstea caprele, dar nu era singur. Mai erau si alti oameni cu cãrutele, care strângeau ce a mai rãmas în urma combinelor. Nu stiu ce a avut cu el de l-a bãtut în halul ãsta”, ne-a declarat tatãl bãiatului. Potrivit unor surse din cadrul spitalului, la câteva ore dupã incident, doi apropiati ai agresorului au încercat sã stea de vorbã cu Vasilicã, probabil pentru a-l convinge sã nu depunã plângere, însã planurile lor au fost date peste cap. “Nu-mi trebuie pace cu el. Merg pânã în pânzele albe sã-mi caut dreptatea. Copilul meu putea sã fie mort acum”, a mai spus pãrintele adolescentului. Sunt voci care sustin cã dosarul penal deschis în acest caz va fi uitat prin niste sertare, pentru cã Ciprian Chirilã “a stiut, de-a lungul timpului, sã fie <<atent>> cu politistii” si în plus ar avea si “protectie politicã”.

Ziua de sâmbãtã trebuia sã fie ca oricare alta pentru Vasilicã Manolache, un tânãr de 17 ani din satul Hârsova, comuna Delesti. Acesta s-a trezit de la primele ore ale diminetii si a plecat cu caprele la pãscut, pe pajistile din apropierea satului, mai exact pe dealul dintre Râsnita si Hârsova. În jurul orei 15 si-a fãcut aparitia Ciprian Chirilã, cel care are luat în arendã terenul respectiv. Acesta a început sã-l loveascã pe tânãr cu pumnii si picioarele. De frica bãtãii, Vasilicã a început sã o ia la fugã, lãsându-si caprele în urmã. În timp ce alerga si-a sunat tatãl, spunându-i sã-i iasã în cale, pentru cã cineva vrea sã-l omoare.

Urmãrit cu masina, pe dealurile Râsnitei

Chirilã si-a spus, probabil, cã picioarele pe care i le-a dat minorului au fost prea putine. Asa cã s-a urcat la volanul masinii sale de teren si a pornit în urmãrirea acestuia. A cãlcat cu bolidul trei capre, pe douã omorându-le pe loc. Dupã câteva sute de metri l-a gãsit pe Vasilicã ascuns dupã un dâmb de pãmânt. A început sã-l loveascã din nou cu picioarele în cap pânã l-a lãsat în stare de inconstientã, apoi a fugit . Dupã câteva minute, ghidat de ceilalti oameni care erau pe pajiste, tatãl minorului si-a gãsit copilul zãcând într-o baltã de sânge. A sunat la 112 si a chemat ambulanta. Ajuns la fata locului, echipajul medical a fost socat de cruzimea cu care a fost bãtut adolescentul. L-a urcat în salvare si l-a transportat de urgentã la Spitalul Judetean Vaslui, unde i s-au acordat primele îngrijiri medicale.

Martorii spun cã agresorul era în stare avansatã de ebrietate

Martorii prezenti la incident i-au spus tatãlui bãiatului cã Ciprian Chirilã era în stare avansatã de ebrietate si cã, initial, a vrut sã-l calce pe minor cu masina. “Pe islaz s-a întâmplat totul. El (n.r. Ciprian Chirilã) avea tocãturã acolo, a treierat cu Gloria. Dupã ce si-a luat porumbul, bãiatul meu s-a dus cu caprele. Stãtea de vorbã cu doi copii. Dintr-o datã a apãrut el cu Jeep-ul, expres sã dea peste animale. S-a întors, l-a prins pe Vasilicã si l-a bãtut. Bãiatul meu a reusit sã scape din mâinile lui si a luat-o la fugã. Ãsta s-a urcat în masinã si a pornit dupã el. De beat ce era, cred cã nu putea sã-l prindã pe picioarele lui. A urcat cu masina peste un dâmb si acolo l-a prins din nou pe bãiat. Ãsta al meu nu putea sã mai fugã. De douã ori l-a bãtut. Intentia lui a fost sã-l omoare. Asa mi-au zis oamenii ãia, cã a încercat sã dea cu masina peste el. Când am ajuns eu, Vasilicã era la pãmânt, cu fata plinã de sânge”, ne-a declarat tatãl baiatului.

Ciprian Chirilã a încercat sã o dea la pace cu victima

Potrivit unor surse din cadrul spitalului, la câteva ore dupã incident, douã persoane care s-au dat drept rudele minorului au încercat sã stea de vorbã cu el. “Nici vorbã de rude care sã-l viziteze pentru cã nimeni nu stia ce s-a întâmplat. Probabil sunt apropiati de-ai lui (n.r. Ciprian Chirilã), care au încercat sã-l facã sã nu depunã plângere. Sã stiu cã nu mai am ce mânca, cã mor de foame, iar eu pe omul ãsta nu îl iert. Toatã averea mea sunt caprele astea, noi din asta ne câstigãm pâinea. Chiar de-ar fi sã rãmân fãrã ele, eu pace nu fac cu el. Merg pânã în pânzele albe sã-mi caut dreptatea. Copilul meu putea sã fie mort acum. Trebuia sã se gândeascã la consecinte înainte sã facã ce a fãcut. E adevãrat cã animalele erau pe terenul lui, dar nu asa se procedeazã. Nu cauti sã calci oameni cu masina si nu-i bati pânã rãmân aproape fãrã suflare. Trebuia sã vinã sã stea de vorbã cu mine si întelegeam, nu mai cãlcam pe acolo. Dar nu sã-mi batã copilul în halul ãsta”, a mai spus tatãl lui Vasilicã.

“Legea nu e pentru el. Are protectie politicã si pe politisti la degetul mic”

Aproape cã nu este om din Poienesti, Laza, Puscasi sau Oprisita care sã nu-l cunoascã pe Ciprian Chirilã. Acesta a stiut sã se adapteze vremurilor, iar în urmã cu câtiva ani si-a deschis un depozit de materiale de constructii la iesirea din Laza spre Oprisita. Prieteniile cu primarii PSD au fãcut ca magazinul sãu sã devinã principalul furnizor de materiale pentru mai multe proiecte finantate din bani europeni. Vorbim de parcuri de joacã pentru copii, drumuri pietruite sau constructii de clãdiri de utilitate publicã, proiecte care au “pãpat” milioane de euro din buget. “A stiut sã se împrieteneascã cu mai toti primarii de pe Valea Racovei. Primãriile au cumpãrat de la el, iar el a stiut sã fie atent cu clientii sãi. Întrebati politistii, consilierii locali, secretarii de primãrii si chiar primarii de câte ori au mâncat grãtare la ferma lui. Veti fi uimiti sã aflati! E unul dintre principalii cotizanti ai partidului. Vã asteptati sã pãteascã ceva în cazul copilului bãtut? Luati-vã gândul! Are protectie politicã. Dosarul va fi uitat prin niste sertare, pentru cã grãtarele trebuie sã se întoarcã cumva. Legea nu e pentru el. Îi are la degetul mic pe toti”, ne-au declarat câtiva sãteni din Poienesti. Am încercat sã-l sunãm pe Ciprian Chirilã pentru a-i afla punctul de vedere, însã acesta avea telefonul închis.

Oamenii legii: “Nu sunteti fratele lui Ciprian? Atunci nu vã putem spune nimic”

De prieteniile lui Ciprian Chirilã cu politistii din satele mai sus mentionate ne-am convins si noi, sâmbãtã, când am documentat materialul. În jurul orei 17:00, la intrarea în Hârsova, am oprit o patrulã formatã din doi politisti pentru a-i întreba dacã au raportat vreun incident. Politistii ne-au rãspuns cu o altã întrebare: <<Sunteti fratele lui Ciprian?>>. “Nu, suntem de la presã”, a fost rãspunsul nostru. “Nu, nu avem raportat nici un incident, nu s-a întâmplat nimic”, ne-au zis, apoi, oamenii legii. Asta dupã ce, cu douã ore înainte, cei doi au fost primii politisti care au ajuns în zona în care a fost bãtut adolescentul. Probabil cã dacã eram fratii lui Ciprian, oamenii legii erau mai darnici în vorbe.

Politia a deschis dosar penal

Potrivit purtãtorului de cuvânt al IPJ Vaslui, în acest caz a fost deschis un dosar penal. “Un bãrbat de 43 de ani a observat cã un cârd de capre a pãtruns pe un teren al sãu. A avut un schimb de replici cu tânãrul care avea grijã de animale, iar apoi l-a lovit. Minorul în varstã de 17 ani a scãpat din mâinile agresorului. Acesta din urma s-a urcat din nou în masinã si a pornit în urmãrire, acrosând mai multe capre. L-a prins la câteva sute de metri distantã si a început sã-l lovescã din nou. În urma incidentului minorul a fost transportat cu ambulanta la Spitalul Judetean Vaslui. La fata locului s-a deplasat si un echipaj al politiei, dupã un apel la 112, primit de la tatãl tânãrului. În acest caz a fost deschis un dosar penal, urmându-se a se stabili detaliile acestei agresiuni”, a declarat purtãtorul de cuvânt al IPJ Vaslui.