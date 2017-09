JUSTITIE OARBÃ: INCENDIATORUL PROFIRI HÃRTUIESTE UN CETÃTEAN CA SÃ-SI RETRAGÃ PLÂNGEREA, AJUTAT DE UN POLITIST!

REVOLTÃTOR Marian Adi Tãbãcaru, din Murgeni, trãieste din nou o dramã, dupã lãsarea în libertate (pardon, sub cotrol judiciar) a politistului de frontierã Marius Aurelian Profiri, zis „Carbi”. Ferma lui Marian Tãbãcaru a ars în noaptea de 11/12 noiembrie, anul trecut, fiind ucise de foc 53 de vaci si cinci porci. Dosarul privind incendierea fermei, de cãtre o mânã criminalã, este aproape de a ajunge în instantã, iar Marian Tãbãcaru l-a indicat ca autor al incendiului pe „Carbi”, lucru care se pare cã se dovedeste a fi real. Tãbãcaru ne-a povestit îngrozit cã, de când Profiri a fost lãsat liber, el împreunã cu un politist din cadrul Politiei Murgeni, agentul Marius Stan, au început sã-l terorizeze. „Carbi îmi trimite oameni care îmi transmit de la el cã îmi dã câte 2000 de lei pe lunã ca sã-mi retrag plângerea de la Politia Murgeni”, ne-a spus Marian Tãbãcaru. Mai mult, se pare cã în seara de 5 septembrie, Tãbãcaru a fost oprit de politistul Marius Stan, care i-a cerut sã-i spunã despre un individ care conducea un Audi, iar dupã ce l-a umilit, l-a lãsat sã plece. „A venit apoi noaptea la mine acasã, m-a scos din casã si m-a amenintat ca sã-i spun de cel cu Audi, iar eu nici acum nu stiu despre ce este vorba”, a mai spus Tãbãcaru. Marius Aurelian Profiri a fost arestat preventiv câteva luni pentru cã a distrus prin incendiere douã ferme agricole, iar la jumãtatea lunii august a primit, de la blânzii judecãtori bârlãdeni, mãsura controlului judiciar si s-a reîntors la muncã la Politia de Frontierã! Incredibil, dar adevãrat!

La Murgeni, întoarcerea acasã a politistului de frontierã Marius Aurelian Profiri, zis „Carbi”, s-a lãsat, dupã cum era de asteptat: cu teroare. Mai precis, cei care l-au reclamat de-a lungul timpului cã ar fi capul unei retele de incendiatori, ce a terorizat micutul oras Murgeni timp de aproape un an de zile, au început sã fie din nou terorizati. Unul dintre ei, tânãrul Marian Adi Tãbãcaru, care are familie si cinci copii si care anul trecut, în luna noiembrie, a avut o pagubã imensã, fiindu-i incendiatã ferma de animale, de o mânã criminalã, ne-a povestit lucruri îngrozitoare, el fiind amenintat indirect de Carbi. Mai precis, dupã cum spune el, politistul de frontierã, care este acum sub control judiciar, si-a gãsit un „aliat” în persoana unui politist din cadrul Politiei Murgeni, pe agentul Marius Stan, cu care Profiri, zis „Carbi”, se cinsteste serios mai mereu prin barul din Murgeni. Ceea ce ne-a povestiti Marian Tãbãcaru este deja de domeniul … coruptiei si a infractiunilor grave.

„M-a oprit politistul Stan în trafic, m-a amenintat, m-a umilit, m-a terorizat acasã”

„Carbi” nu este deloc linistit, stiind cã dosarul incendierii fermei lui Tãbãcaru, în care au pierit 53 de vaci, dintre care 22 aveau vitei sub un an, iar 31 erau gestante, este aproape de final, iar el este principalul suspect de fapta criminalã. Asa cã, dupã ce a „înduplecat” (oare cum a reusit ???) judecãtorii din cadrul Judecãtoriei Bârlad si Tribunalului Vaslui, fiind scos din arestul preventiv, unde a intrat în luna mai si i s-a dat mãsura controlului judiciar, a ajuns acasã si a trecut imediat la „fapte”. Iatã ce ne-a precizat Marian Tãbãcaru. „Asearã (5 septembrie-n.r.), veneam de la Bârlad, pe la orele 21.00. În timp ce mã întorceam acasã, între Floreni si Murgeni m-a blocat domnul agent Marius Stan cu masina de politie, mai bine zis mi-a blocat drumul, dacã nu eram atent, intram în masina lui. M-a scos afarã din masinã, m-a pus cu mâinile pe capotã si a început sã mã întrebe ceva despre un Audi. Eu ici nu stiam ce voia sã zicã. Mã tot întreba <Mai, unde-i ala cu Audi>. Eu habar nu aveam ce zice, i-am spus cã nu stiu despre ce Audi zice, cã eu vin de la Bârlad. <Bine, hai pleaca> mi-a zis. Sã stiti cã mirosea a bãuturã domnul agent Stan. Dupã vreo 30- 60 de minute, nu mai stiu, m-a sunat cineva pe telefon, eu eram acasã, si mi-a zis sã ies afarã la poartã. Când am iesit, era o masinã de politie în care era agentul Marius Stan si încã un coleg de-al lui, pe care nu-l cunosc. M-a luat în masinã, m-a dus pânã la statia Peco, la intrarea în Murgeni, iar acolo mã tot întreba <Unde-i Placinta cu Audi, ca tu trebuie sa stii, ca trebuia sa se gaseasca cu tine cand veneai de la Barlad> I-am zis <Domnule, nu stiu despre ce vorbesti>. Nu înteleg, vine la orele alea din noapte, pe la 22.30, mã ia din casã fãrã mandat, fãrã nimic, mã amenintã cã dacã nu-i spun de cel cu Audi am sã belesc aia, o sã-mi ia actele de la masinã. I-am zis cã de ce mã amenintã si mã terorizeazã, si el iar m-a luat pe sus, cã ce, eu cred sunt mai smecher sã nu mã opreascã politistii? ” ne-a spus Marian Tabacaru.

Are legãturã cu „Carbi”? Tãbãcaru zice da, politistul zice nu!

„Eu zic cã totul are legãturã cu politistul de frontierã Profiri, care de când s-a întors în oras îmi tot face semne cu mâna sau cu farurile de la masinã, ca sã opresc, sã vorbesc cu el. Eu nu am ce sã vorbesc cu el. Si ieri (5 septembrie – n.r.) mi-a fãcut semn sã opresc si nu am oprit. Îmi tot trimite <sageti> dintre oamenii lui, care îmi transmit din partea lui cã sã-mi vãd de treaba mea, cã dacã nu-mi vãd, o sã o încurc. El a auzit cã dosarul cu incendierea fermei mele si omorârea vacilor este aproape gata, iar din câte am înteles sunt dovezi solide cã Profiri mi-a incendiat ferma. Si vrea sã îmi retrag plângerea! Mi-a transmis printr-un om de-al lui cã o sã-mi dea 2000 de lei pe lunã, cã el, desi nu-i vinovat, îmi dã asa 2000 de lei de la el. Eu nici nu vreau sã aud asa ceva, sã plãteascã dacã mi-a omorât animalele si mi-a lãsat cei cinci copii fãrã nimic, ne-a lãsat flâmânzi. Profiri este mai mereu cu agentul Marius Stan, se duc mereu la bãut la un bar. Sunt camere de supraveghere la bar, se poate vedea pe camere cum beau amândoi, Profiri si politistul Stan, poate nu în fiecare zi, dar la 2 – 3 zile sigur. Agentul Stan merge si la garaj la Profiri, la bãut.”, a mai precizat Marian Tãbãcaru.

IPJ Vaslui ne-a precizat, prin purtãtorul de cuvânt, cã cele relatate de Marian Tãbãcaru referitoare la politistul Marius Stan nu se confirmã în totalitate. „Domnul Tãbãcaru nu a fost oprit în trafic. Doar pe la orele 22.00, un politist aflat în patrulare cu un alt coleg, l-a cãutat acasã, l-a chemat pânã la poartã si l-a întrebat despre o persoanã care face obiectul unui dosar penal”, a precizat subinspectorul de politie Silvia Manta, purtãtorul de cuvânt al IPJ Vaslui.

Mafiot, mafiot, dar tot politist de frontierã!

Dupã ce a fost pus sub control judiciar, în luna august, Profiri Marius Aurelian, politist de frontierã, care a fost suspendat pe perioada arestului preventiv (de pe 8 mai), si-a reluat serviciul la Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontierã Vaslui (ITPF). „În conformitate cu prevederile art. 27 indice 21, alin. 2, din Legea 360/2002, privind statutul politistului, lucrãtorul este pus la dispozitia sefului ITPF Iasi. În conformitate cu art. 27, alin. 3, acesta îndeplineste sarcini si atributii de serviciu care nu sunt de naturã a împieta buna desfãsurare a procesului penal. Momentan îsi desfãsoarã activitatea la Politia de Frontierã Berezeni”, a precizat Irina Miricã, purtãtorul de cuvânt al ITPF Iasi, Serviciul Teritorial al Politiei de Frontierã Vaslui.

Vã reamintim cã procurorii Parchetului de pe lângã Judecãtoria Bârlad au reusit sã demonstreze implicarea agentului Marius Aurelian Profiri într-unul dintre incendiile devastatoare care au instituit teroarea în orasul vasluian, însã cercetãrile continuã pentru probarea întregii activitãti infractionale, politistul fiind suspectat cã a comandat si alte incendii din oras. Arestarea lui Marius Aurelian Profiri, care a avut loc pe 8 mai, a fost legatã de un incendiu provocat chiar de politistul de frontierã în vara anului trecut. Potrivit procurorilor, acesta s-a deplasat cu masina de teren condusã de fiica sa pânã la lanul de grâu ce apartinea omului de afaceri Eduard Cazacu, cu care se afla în conflict pe fondul unor neîntelegeri privind mai multe suprafete de teren aflate în litigiu. S.C. Cazagro S.R.L. si S.C. Interagroaliment S.R.L. detin mai multe terenuri în extravilanul orasului vasluian Murgeni, terenuri care în cursul anului 2016 au fost cultivate cu grâu si secarã, în total peste 140 de hectare. Pe 9 iulie, Politia orasului Murgeni a fost sesizatã prin intermediul numãrului de urgentã 112 cu privire la faptul cã în punctul denumit popular „Rãzoare”, situat în apropierea fermei numitului Cazacu Eduard, este în desfãsurare un incendiu care a cuprins culturile de grâu aflate în zona respectivã. Cu ocazia primelor verificãri s-a constatat faptul cã focul a cuprins o suprafatã de teren cultivatã cu grâu apartinând S.C. Cazagro S.R.L., ulterior extinzându-se si la o suprafatã de teren învecinatã apartinând S.C. Interagroaliment S.R.L., suprafatã cultivatã cu grâu si secarã. “La data de 09.07.2016, numitul Profiri Marius Aurelian s-a deplasat cu autoturismul proprietate marca Mitsubishi, cu numãrul de înmatriculare M 1371 BB, din orasul Murgeni spre punctul denumit popular <>, unde detine stâna. Când a ajuns în dreptul suprafetei de teren cultivate cu grâu apartinând S.C. Cazagro S.R.L., inculpatul Profiri Marius Aurelian i-a cerut fiicei sale sã opreascã autoturismul pentru a-si satisface nevoile fiziologice, a coborât din autoturism, a mers în lateralul acestuia, a dat foc la un mãnunchi de spice de grâu, iar dupã ce focul a început sã se extindã, a urcat în autoturism si si-a continuat deplasarea spre stânã”, aratã procurorii Parchetului de pe lângã Judecãtoria Bârlad în referatul prin care au cerut arestarea politistului de frontierã.

