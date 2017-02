Klaus Iohannis a promulgat bugetul pe anul 2017: Cer Guvernului responsabilitate, responsabilitate!

Preşedintele Klaus Iohannis a făcut declaraţii de presă, la Palatul Cotroceni, în care a anunţat că astăzi a promulgat bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale. Totodată, şeful statului a făcut apel la Guvern să manifeste responsabilitate în gestionarea bugetului. Declaraţiile au putut fi urmărite live aici.

Realitatea.net a redat live-text, cele mai importante declaraţii:

“Bună ziua. Aşa cum am promis la începutul săpatâmanii, am făcut o analiză a bugetului de stat şi de asigurări sociale. A confirmat tot ce am spus data trecută: veniturile la buget sunt, asa cum au spus unii optimiste, eu spun supraapreciat. Cheltuielile sunt prevăzute în sumă foarte mare. Abordarea hiperoptimistă se poate vedea făcând o comparaţie între veniturile de anul trecut şi cele prevăzute anul acesta, unde se pune o creştere de 14%, fara o explicaţie pentru aceasta creştere fenomenală. Se confirma că exista prevazute credite de angajament într-o suma nemaivăzută, de peste 50 miliarde. Totuşi, am decis astăzi şi am şi facut-o deja, am promulgat bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale. Ţara are nevoie de buget, şi Guvernul care s-a angajat să execute acest buget, acum are posibilitatea sa dovedească cum va face acest lucru. Pentru Guvern am un mesaj simplu: in cursul acestui exerciţiu bugetar cer Guvernului 3 lucruri: responsabilitate, responsabilitate si responsabilitate! Va mulţumesc”, a spus preşedintele.

Preşedintele Klaus Iohannis a participat, astăzi, la bilanţul DIICOT, ocazie cu care a punctat faptul că recentele iniţiative ale Executivului în privinţa modificării legislaţiei penale ar fi avut drept consecinţă nu numai scăderea în intensitate a luptei anticorupţie, ci şi repercusiuni grave asupra speţelor aflate în competenţa DIICOT.

