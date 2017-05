Klaus Iohannis, avertisment către Dragnea şi Shhaideh: PNDL are o mare problemă de transparenţă

,,Fără descentralizare nu va exista dezvoltare! Se vorbeşte din nou despre descentralizare. Sper că nu vom asista iarăşi la un nou început fără finalitate şi că guvernanţii nu vor introduce o discriminare între autorităţile locale.” Acesta este ultimul avertsiment pe care îl transmite preşedintele Klaus Iohannis liderilor Coaliţiei PSD- ALDE şi Guvernului Grindeanu. Şeful statului a criticat aspru modul în care au tratat toate guvernele subiectul regionalizării şi descentralizării, la întâlnirea pe care o are astăzi cu primarii din zona Sucevei. Pe de altă parte, preşedintele a transmis un avertisment voalat către Liviu Dragnea şi Sevil Shhaideh, după ce a spus că PNDL, programul derulat de MDRAP, prin care localităţile primesc bani, are o mare problemă de transparenta.

“Dacă regionalizarea nu produce dezvoltarea economică, nu-i bună la nimic, iar dacă regionalizarea nu îi dă cetățeanului sentimentul că administrația a devenit mai simplă pentru el, nu pentru ea, iarăși nu am făcut nimic. Că se creează cinci sau zece poziții de președinte regional, pe cine interesează? Asta nu au decât să negocieze cei care sunt de specialitate, dar pentru omul de afaceri trebuie să apară o entitate care îi dă lui un cadru mai bun de dezvoltare, iar pentru omul simplu trebuie să apară entități care îl feresc de mai multe drumuri la administrație și fac administrarea pentru el mai simplă”, a adăugat șeful statului.

“Cum să convingem primarii din comune să aplice pentru fonduri europene, dacă a doua zi îi punem pe drumuri să umble sute și sute de kilometri și sute de zile după avize. Nu putem să funcționăm așa pentru că sunt unii care sunt beneficiarii acestor demersuri. Trebuie să îi eliminăm. Trebuie să eliminăm trântorii și șpăgarii din sistem, altfel nu vom progresa”, a afirmat Iohannis.

Klaus Iohannis a participat, miercuri, la Suceava, la o dezbatere pe tema “Modernizare, dezvoltare, descentralizare. Administrația locală vorbește!” la care au luat parte președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, primarii din județ și directorii instituțiilor deconcentrate.

“Nu lasati pe altii sa decida in locul dvs, de dvs depinde viata cetatenilor din comunitatie pe care le reprezenatati. Tema resurselor pe care le administrati. Ati beneficiat de fond publice si europene. Ati construit, refacut spitale, scoli, drumuri.. Multe dintre aceste obiective s-au realizat prin PNDL si in ciuda beneficiilor certe programul a avut intotdeauna o mare problemă de transparenta. A impartit tara in 2 categorii: primaryifericiti si nefericiti, beneficiari ai progr sau eliminati de pe lista programelor, de multe ori din criterii poltice. de multe ori din criteria politice”, a spus preşedintele.

sursa: https://www.realitatea.net/klaus-iohannis-avertisment-catre-dragnea-si-shhaideh-pndl-are-o-mare-problema-de-transparenta_2059339.html?utm_source=Cub-Homepage&utm_medium=Clicks&utm_campaign=trkweb