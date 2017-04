La arat, cu bodyguarzii dupã ei (foto)

Comcereal a stârnit furia sãtenilor din Miclesti

UMILITI…Scene demne de filmele cu mafioti ieri, pe dealurile Miclestiului, unde sãtenii care au pãmânt dat în arendã firmei Comcereal au venit sã-si cearã drepturile. Pentru a scãpa de acestia, angajatii companiei au apelat la ajutorul a trei bodyguarzi care, timp de câteva ore, au pãzit cu strãsnicie cele 4 tractoare care arau terenul. Oamenii din Miclesti spun cã nu s-ar fi ajuns în aceastã situatie dacã arendasul si-ar fi respectat partea lui de contract. “ În acte scrie clar cã firma Comcereal se obligã ca în 45 zile de la recoltare sã facã plãtile. Avem arendatori care n-au mai primit nimic de trei ani de zile. Nu e normal asa ceva!”, ne-a declarat Marcel Ion Carp, unul dintre cei care au pãmântul dat în arendã Comcerealului. Sãtenii trag sperantã cã, în câteva sãptãmâni, aceste contracte vor fi declarate nule de cãtre instantã, iar ei îsi vor lua înapoi averea mostenitã de la pãrinti si bunici.

De când a fost “inventat” sistemul arendãrii pãmântului agricol, arendasul primeste terenul, ridicã recolta, îsi trage banul si se alege si cu o subventie frumusicã din partea statului în timp ce proprietarul plãteste impozitul la stat si primeste o micã arendã pe teren, stabilitã în contract tot de arendas. Iar dacã nu plouã, arendasii scot la înaintare motivul “recolta nu s-a fãcut”, iar în loc de banii pe arendã, proprietarul primeste “praful de pe tobã”. Ei bine, de când Comcerealul a fost preluatã de compania Trans Oil din Republica Moldova, multi arendatori n-au mai vãzut nici mãcar acel “praf de pe tobã”. Este si cazul a 89 de familii din satul Miclesti, care de trei ani de zile n-au mai primit nimic din partea celor cãrora le-au arendat pãmântul.

Cele douã tabere s-au întâlnit ieri, la intrarea în sat

Auzind cã angajatii Comcereal vor sã are terenurile pe care compania le are luate în arendã, sãtenii din Miclesti si-au desemnat trei reprezentanti pe care i-au trimis la discutii. “Nu puteau veni toti sã vorbeascã cu cei de la Comcereal, desi poate asa era mai bine. Oamenii sunt bãtrâni si singura lor avere e pãmântul. Sunt familii care depind foarte mult de aceastã arendã. Numai cã ea n-a mai fost datã de ani de zile, iar noi de asta suntem aici, sã aflãm de la angajatii Comcereal de ce nu ne primim drepturile”, declarã Marcel Ion Carp, unul dintre arendatori.

Întâmpinati cu bodyguarzi

Prea multe discutii între cele douã tabere n-au avut loc si asta din cauzã cã angajatii Comcereal au venit la Miclesti însotiti de mai multi bodygurazi. “Probabil cã ne-au confundat cu altii, de prin alte comune. Noi suntem pasnici si întelegãtori. N-am venit aici nici pusi pe scandal, nici sã ne batem, ci sã cerem explicatii. Din pãcate, nici pe astea nu le-am primit”, au mai spus sãtenii. De scenele de ieri, când bodyguarzii pãzeau tractoarele firmei, a aflat si primarul comunei Miclesti, Dorul Agafitei. Edilul sperã ca sãtenii lui sã intre din nou în posesia terenurilor. “E mai rãu ca pe timpul colectivizãrii. Stau bodyguarzii la tractoare sã pãzeasca mecanizatorii de acesti oameni necãjiti. E trist cã s-a ajuns aici. Din pãcate, eu, ca primar, nu pot interveni în niciun fel. Sper ca instanta sã ia o decizie în favoarea acestor oameni, care si-au dat pãmântul în arendã”.

“Pe timpul domnului Adrian Porumboiu nu erau probleme cu arenda”

Situatia la Miclesti, ca mai în tot judetul, s-a stricat dupã ce omul de afaceri Adrian Porumboiu si-a vândut compania moldovenilor de la Trans Oil. “Când era domnul Adrian Porumboiu n-au fost niciun fel de probleme. Însã de când nu mai e el la Comcereal, de doi-trei ani, oamenii din Miclesti n-au mai primit nici o arendã. Mai scapã pe ici pe colo câte una, ca sã mai detensioneze situatia, dar sunt oameni care n-au mai primit nimic de trei ani de zile. Eu, personal, am de primit arenda pe un an. Pot sã zic cã sunt mai norocos. Dar asta dupã aproape 20 de drumuri fãcute la Vaslui, la sediul firmei. De fiecare datã când mã duceam la ei, îmi spuneau cã se va rezolva, cã-mi vor trimite banii acasã, prin postã. Normal, acest lucru nu s-a întâmplat”, ne-a mai declarat Marcel Ion Carp. Compania Comcereal are, la Miclesti, 89 de hectare de teren luate în arendã.

Si-au arat pãmântul pe banii lor

Oamenii din Miclesti sunt gospodari. În toamna anului trecut au decis sã punã mânã de la mânã si sã-si are singuri pãmântul pe care îl au dat în arendã. Erau ferm convinsi cã, din moment ce nu si-a respectat partea din contract, Comcerealul îsi va pierde dreptul de arendã asupra terenului lor. “Când am vãzut cã nu primim arenda, am fãcut un contract cu un tractorist de aici, din sat, pentru a ne lucra noi pãmântul nostru. Am arat 50 de hectare. Am dat 350 de lei pe hectar. Dumnealor au venit acum sã-l discuie. Zic cã sunt acoperiti de contract. Dar în contract scrie clar cã ei se angajeazã ca în termen de 45 de zile de la recoltare sã plãteascã arenda. Din moment ce ei nu si-au mai respectat partea lor din contract…Pânã acum am zis <<domnule, poate are si firma asta o problemã, sã-i pãsuim un an, poate ne dã la anul arenda>>. Dar au trecut trei ani de atunci. Nu se mai poate !”

Cer anularea contractelor în instantã

Dusi cu presul de sefii Comcereal de aproape trei ani de zile, sãtenii din Miclesti s-au organizat, iar în urmã cu trei sãptãmâni s-au adresat instantei pentru a cere anularea acestor contracte de arendã. “Am deschis proces. Acum cerem anularea contractelor si cu sigurantã vom avea câstig pentru cã ei nu si-au respectat partea de întelegere. Apoi vom deschide un alt dosar pentru despãgubirea anilor din urmã”, au mai spus arendatorii din Miclesti. Am încercat sã aflãm si punctul de vedere al companiei, însã directorul acesteia era plecat la Bucuresti.