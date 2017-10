La noapte se schimbã ora. Ora 4,00 devine ora 3,00!

România trece sâmbãtã spre duminicã noaptea la ora de iarnã. Astfel, la noapte, somnul va fi mai lung cu o orã, cãci ora 4,00 dimineata va deveni ora 3,00. CFR Cãlãtori informeazã cã începând din noaptea de 28 spre 29 octombrie 2017, în activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece, de asemenea, la ora Europei Orientale, ora 4 AM devenind ora 3 AM. Specialistii sustin cã pe lângã o orã în plus de somn, existã si o serie de efecte negative ale trecerii la ora de iarnã. Irascibilitatea, tulburãrile de somn si cresterea nivelului de stres ar fi posibile, însã doar în unele cazuri.