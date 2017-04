La nouã ani viseazã sã fie ca Mihaela Gurãu

TALENT… ”Sã nu renunti niciodatã la visul tãu” este sfatul Mirabelei Papuc, o fetitã din comuna Zãpodeni, care la numai nouã ani face din muzicã un vis împlinit. Desi pasiunea pentru muzica popularã e în sufletul ei de la o vârstã fragedã, aceasta a început de abia acum un an sã participe la festivaluri si concursuri de muzicã popularã. Cu toate acestea, Mirabela are deja la activ câteva premii la concursuri nationale, urmând sã cânte si în Chisinãu cât de curând. Pãrintii fetitei se aratã încântati de rezultatele sale. ”Suntem mândri de ea si o sustinem în tot ce face”, ne-a spus Mioara Papuc, mama Mirabelei.

Pentru multe fete de vârsta ei, joaca înseamnã pãpusi si alergatul pe afarã, dar micuta îsi dedicã timpul liber muzicii populare. Mirabela a început lectiile de canto acum un an si a participat de atunci la numeroase festivaluri precum ”Comoara Moldovei”, ”Dansând cu Fulgii de Zãpadã” si ”Muguri de Luminã”, unde a cîstigat locurile I si II. Fiind elevã în clasa a treia, Mirabela îmbinã cu mãiestrie scoala si pasiunea ei pentru muzicã, mentinându-si performantele scolare ridicate. Pãrintii ei sunt foarte entuziasmati de rezultatele ei. ”Suntem mândri de ea si o sustinem în tot ce face. Am rãmas surprinsã în momentul în care fiica mea mi-a spus cã vrea sã facã lectii de canto. A doua zi am mers cu ea la profesorul de muzicã popularã Adrian Cãlin. De atunci Mirabela ne încântã cu vocea ei”, a povestit Mioara Papuc, mama Mirabelei. Printre sustinãtorii fetitei se numãrã profesorul ei îndrumãtor, Adrian Cãlin, dar si învãtãtorii ei care nu ezitã sã-si arate sprijinul.

Artistii preferati ai Mirabelei sunt Mihaela Gurãu, Ion Palade si Angela Moldovan. Ei o inspirã sã-si urmeze visul. Muzica popularã este viata ei. (S.F.)