La Voinesti, dealurile au luat-o la vale

PERICOL… Câteva gospodãrii din satul Lingurari, comuna Voinesti, sunt în pericol sã fie puse la pãmânt de alunecãrile de teren. Oamenii care si-au fãcut casele la poalele unui deal care a luat-o la vale sunt disperati si asteaptã ajutor de la autoritãti. Pentru douã familii ce numãrã 11 membri, pericolul este cu atât mai mare cu cât pãmântul a ajuns la câtiva metri de locuinte. “Ne este teamã sã mai dormim si noaptea iesim din casã sã verificãm pânã unde a ajuns dealul. Se miscã continuu si nu mai dureazã prea mult pânã va ajunge peste noi”, spun fratii Marian si Adrian Bâcu. De cealaltã parte, autoritãtile locale spun cã tin dealul sub observatie si totul este pregãtit pentru evacuarea familiilor afectate de alunecãrile de teren, chiar si cu forta, dacã situatia o impune. De asemenea, astãzi, Comisia judeteanã care monitorizeazã situatia de la Lingurari va fi din nou la fata locului pentru a stabili urmãtoarele mãsuri. Se cautã o solutie tehnicã pentru oprirea alunecãrilor de teren.

Alexandru Croitoru

Tãierile ilegale de pãduri si defrisãrile dealurilor au acum urmãri dintre cele mai grave. Un asemenea caz este în satul Lingurari, comuna Voinesti, acolo unde un deal defrisat dupã Revolutie a luat-o acum la vale. Grav este cã la poalele lui si-au construit case câtiva tineri din sat si acum privesc cu groazã la malurile de pãmânt ce amenintã se le distrugã gospodãriile. “Stãm cu groazã în casã si toatã noaptea iesim afarã sã verificãm dealul. Ne este teamã sã nu ne surprindã noaptea în somn si sã vinã peste noi tot pãmântul ãsta. Nu mai are mult si va ajunge în curte. Avem copii mici si nu avem unde sã plecãm. Alunecãrile de teren aici au început de mai bine de o lunã, dar în ultimile douã sãptãmâni au fost de groazã. Am anuntat autoritãtile, au fost la fata locului si s-au uitat, dar nu stiu sã se fi întâmplat ceva mai departe. Nu stiu ce este de fãcut si cum se va termina aici, dar, din câte spuneau cei de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã, pãmântul se deplasa vineri cu aproximtiv 40 de centimetri într-o orã. Dar mai mult ei stiu, cei de la autoritãti. Chiar dacã oamenilor le este fricã sã doarmã în propriile locuinte, se pare cã situatia este monitorizatã de autoritãtile locale si judetene, care s-au pregãtit sã intervinã dacã va fi nevoie. “La Lingurari avem alunecãri de teren pe o suprafatã de aproximativ 15.000 de mp. Am anuntat autoritãtile judetene si a fost la fata locului o comisie stabilitã prin ordinul prefectului. Vineri au fost din nou aici si totul este sub control. Noi monitorizãm si anuntãm dacã pãmântul va mai înainta. Dacã situatia o va impune, vom evacua persoanele aflate în pericol în spatii puse la dispozitie de primãrie si vom construi alte locuinte pentru familiile în pericol cu bani din bugetul local si cu sprijin guvernamental. Din pãcate, s-a ajuns în situatia asta din cauza defrisãrilor ilegale. Pânã la Revolutie, acel deal era împãdurit. Dupã aceea, tot oamenii din comunã au tãiat copacii. În toamnã ploile au acumulat aproximativ 800 de litri/mp si terenul a plecat la vale. Zãpada din ultimile zile a fortat alunecarea terenului”, spune primarul comunei Voinesti, Aurelian Miler. De asemenea, astãzi, la fata locului au revenit membrii comisiei judetene care monitorizeazã situatia. Vor urma discutii cu familiile celor care sunt în pericol pentru strãmutare si, în eventualitatea în care nu vor dori sã plece, vor fi evacuati fortat din locuinte. În acelasi timp, se cautã si o solutie tehnicã pentru oprirea alunecãrilor de teren. “Prioritare acum sunt vietile oamenilor, astfel cã luni vom fi din nou în zonã. Am discutat o datã cu familiile care sunt acum în pericol, dar nu vor sã plece. Dar, dacã situatia o va impune, îi vom evacua fortat, cu jandarmii”, spune si prefectul judetului Vaslui.