Laurenţiu şi Anamaria Reghecampf, naşii de botez ai mezinei lui Filuţă Cerlincă, cunoscutul proprietar de pensiune din Mălini

Laurenţiu şi Anamaria Reghecampf s-au îndrăgostit iremediabil de Bucovina în urmă patru ani, după ce au poposit pentru prima dată la deja celebra pensiune La Filuţă, de la Mălini. De fiecare dată când au timp trag câte o fugă pe aceste meleaguri, devenit locul perfect de relaxare pentru ei, bucurându-se de surprizele pregătite de gazda stabilimentului de la Mălini, Filuţă Cerlincă, recunoscut în ţară şi peste hotare pentru ospitalitatea sa. Între timp, relaţiile dintre familiile Reghecampf şi Cerlincă au devenit aşa de apropiate încât Laurenţiu şi Anamaria au revenit în Bucovina vinerea trecută, pentru a o creştina pe Elena Sofia, fiica cea mai mică a cunoscutului proprietar de pensiune sucevean. Ceremonia a avut loc duminică la prânz, la biserica din Mălini, într-un cerc restrâns, alcătuit numai din rude de gradul întâi. Anamaria şi-a făcut apariţia într-o rochie lungă, cu dungi verzi şi negre, care i-au pus în valoare noua siluetă, în vreme ce Reghe a optat pentru un costum clasic, negru, şi cămaşă albă. La botez, cei doi naşi au fost emoţionaţi, fiind foarte grijulii cu finuţa lor.

„Ne întoarcem de fiecare dată cu plăcere în Bucovina, mai ales că portul popular, tradiţiile şi obiceiurile voastre sunt incredibil de frumoase. De această dată am venit s-o botezăm pe Elena Sofia şi sper să fie cu noroc. Acum, Filuţă face parte din familia mea. Ne ştim deja de patru ani, am legat o prietenie strânsă, iar în momentul în care ajung aici mă deconectez total. Am găsit la el un colţ de rai şi mă bucur de fiecare dată de clipele petrecute aici. Vă spun sincer, ce oferă Filuţă la pensiunea lui şi felul în care tratează oaspeţii nu prea găseşti în România”, a declarat fostul antrenor al Stelei.

