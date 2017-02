Lepra comunei Suletea, Denis Rãianu, a ajuns la închisoare!

ÎN SFÂRSIT….Judecãtorii Curtii de Apel Iasi au decis, la finele lunii ianuarie, cã Denis Serban Rãianu, zis si Denis “pericol public”, care a terorizat comuna Suletea, furând tot ce-i cãdea în mânã, sã execute doi ani, zece luni si 20 de zile de închisoare. Începând din 2015, pânã anul trecut în toamnã, Denis Rãianu a furat de la bãtrâni, a spart inclusiv Biserica din Suletea, furând din cutia milei, a spart magazine în Suletea, a spart o casã din satul Fedesti unde a dat peste omul lãsat sã pãzeascã casa si l-a bãtut, a trecut apoi la spargeri în orasul Murgeni, fiind mereu prins. Dar, surprinzãtor, de fiecare datã judecãtorii bârlãdeni l-au lãsat liber, punându-l sub control judiciar, sau condamnându-l la mãsura reeducãrii. Procurorii de caz din Parchetul bârlãdean au fãcut apel si la Iasi, în luna ianuarie, si s-a fãcut dreptate! Denis va merge la închisoare!

Am relatat aproape în fiecare lunã, anul trecut, începând cu martie, despre toate faptele incalificabile ale unui tânãr de 19 ani, Denis Rãianu, care a terorizat comuna Suletea si orasul Murgeni cu furturile sale. Practic, Denis “pericol public”, era convins cã poate fura tot ce-i trecea prin minte, pentru cã, desi la Politia Suletea erau câteva pângeri pe numele lui, politistii se miscau tare greu cu dosarul penal. Astfel, abia în luna martie, dupã ce Denis Rãianu a furat telefonul unei bãtrâne si a spart Biserica din comuna Suletea, furând cutia milei si distrugând hainele preotului, când a început mediatizarea cazurilor de furt a fost si Denis luat de “urechi” si dus la Parchetul de pe lângã Judecãtoria Bârlad (PJB). A primit, prima datã, mãsura controlului judiciar de la judecãtorii bârlãdeni, iar la apelul fãcut de procurori, judecãtorii vasluieni au trimis cazul spre rejudecare. Între timp, Denis Rãianu nu s-a potolit, ci a continuat sã fure! În luna august, a intrat într-o casã din satul Fedesti, încercând sã fure ce era mai de valoare. Dar Denis a dat nas în nas cu Toader Zainea, de 70 de ani, care avea grijã de casa respectivã. Denis s-a “cagulat” corespunzãtor pentru a nu fi recunoscut, dar nea Toader s-a luptat ca un leu cu tânãrul hot, pe care l-a prins puternic de “bijuterii”. Acesta a tipat si a început sã plângã, abandonându-si puloverul cu care era îmbrãcat în mâinile puternice ale lui nea Toader Zainea. Dupã voce si dupã pulover, nea Toader Zainea a stiut cu cine s-a luptat, recunoscând pe hotul satului, Denis Raianu. Si ca sã vezi, Denis a fost anchetat, dar tot sub control judicar a rãmas.

În sfârsit, condamnat!

De aceastã datã însã procurorii bârlãdeni au fãcut apel la Curtea de Apel Iasi, pe 4 noiembrie, anul trecut. Între timp, Denis Rãianu ne-a trimis si nouã, jurnalistilor, amenintãri: “Vã rog sã nu mai scrieti atâtea prosti despre mine”! Numai cã prostiile – a se citi infractiuni, le-a fãcut Denis Rãianu, motiv pentru care judecãtorii ieseni au decis cã acesta trebuie sã execute 2 ani, 10 luni si 20 de zile închisoare, 90 de zile de muncã în folosul comunitãii si patru ani sub supraveghere! ! Pe 27 ianuarie, anul acesta, Denis a primit sentinta:

“Admite apelul declarat de Parchetul de pe lângã Judecãtoria Bârlad împotriva sentintei penale pronuntate de Judecãtoria Bârlad în 2016. Desfiinteazã sentinta apelatã în parte, în laturã penalã, si, în rejudecare: Înlãturã dispozitia de aplicare, inculpatului Rãianu Denis Serban a mãsurii educative privativã de libertate a internãrii într-un centru de reeducare, pentru sãvârsirea infractiunii de furt calificat, împotriva persoanei vãtãmate Arteni Mãrioara (faptã sãvârsitã la 14/15.09.2015). Aplicã inculpatului Rãianu Denis Serban, mãsura educativã a asistãrii zilnice pe o duratã de 6 luni, pentru sãvârsirea infractiunii de furt calificat. Descontopeste pedeapsa rezultantã de 2 ani închisoare în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor. Majoreazã pedeapsa stabilitã inculpatului Rãianu Denis Serban pentru sãvârsirea infractiunii de furt calificat, de la 1(un) an si 2(douã) luni la 1 (un) an si 4 (patru) luni. Majoreazã pedeapsa stabilitã inculpatului Rãianu Denis Serban pentru sãvârsirea infractiunii de furt calificat, (persoana vãtãmatã Parohia Rãscani), de la 1(un) an si 2(douã) luni la 1 (un) an si 4 (patru) luni. Contopeste pedepsele stabilite inculpatului Rãianu Denis Serban, respectiv: 1 an si 4 luni închisoare pentru infractiunea de furt calificat în dauna persoanei vãtãmate Petcu Cristinel Marian; 1 an si 4 luni închisoare pentru infractiunea de furt calificat în dauna persoanei vãtãmate Parohia Rãscani si 1 an si 4 luni închisoare pentru infractiunea de furt calificat în dauna persoanei vãtãmate Parohia Suletea, în pedeapsa cea mai grea de 1 an si 4 luni, la care adaugã 1/3 din totalul celorlalte douã pedepse, respectiv 10 luni si 20 de zile închisoare, pedeapsa finalã fiind de 2 (doi) ani, 2 (douã) luni si 20 (douãzeci) zile închisoare. Inculpatul va executa numai pedeapsa închisorii. Majoreazã durata termenului de supraveghere de la 2 (doi) ani la 4 (patru) ani. Majoreazã numãrul de zile de muncã neremuneratã în folosul comunitãtii la prestarea cãrora a fost obligat inculpatul Rãianu Denis Serban, de la 60 de zile la 90 zile.”, este sentinta datã de judecãtorii Curtii de Apel Iasi.

