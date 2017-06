Liber sugetator

La Primãria Bârlad se întâmplã un lucru straniu. Nu stim cum nimereste primarul liberal Dumitru Boros, dar de fiecare datã când numeste un director în companiile subordonate Primãriei, acesta e obligatoriu din PSD. Oare PNL e lipsit de resursã umanã? Cu Decusearã a dat cu mucii în fasole, iar acum la Reisser, la concurs, a trimis-o pe Adriana Ursu, o fostã angajatã de la Coninvest si o pesedistã înrãitã.

Scandalul filmãrilor desuchiate si a santajului de la Episcopia Husi are un substrat mult mai fin decât pare la prima vedere. Miza e una uriasã. Episcopul are cheia de la comoarã, fiindcã în conturile Episcopiei sunt vreo douã milioane de euro, iar cel ce are drept de semnãturã se joacã cum vrea cu acei bani. Se pare cã un misterios prelat a creat toatã aceastã diversiune punând cele douã tabere în rãzboi total. Vorbim de aripa lui Jitaru, aspirant la jiltul împãrãtesc si de clanul lui Corneliu Onilã. Prelatul cu pricina îsi doreste locul lui Corneliu si deja se freacã pe mâini cã planul functioneazã. Mai ales acum, dupã întâmplãrile cu preotul Pomohaci. E clar cã dacã filmarea de la DNA ajunge la presã, episcopul va fi mutat. Culmea e cã acest misterios prelat la rându-i are orientãri sexuale deviante. Îi cam plac si lui bãieteii, iar dovada e clarã de tot. Doamne, parcã-i blestematã Episcopia de la Husi!

Cum exorcizeazã Sfântul Corneliu Pidosnicul, ”dracii” de la Vremea Nouã

Episcopia de la Husi a emis un comunicat în care îi face pe colegii nostri din redactie cu ou si cu otet, referindu-se la articolele care au apãrut ca urmare a santajului lui Corneliu Onilã, dar mai degrabã a filmuletului care face obiectul descinderilor de la DNA. Chiar se avanseazã ideea în acel comunicat cã suntem plãtiti de Necuratul pentru acest demers. Ce nu întelegem noi e faptul cã nu suntem singurii care abordeazã acest subiect. Ziarul Adevãrul, Evenimentul Zilei, etc. au acordat o atentie deosebitã acestui subiect. Dar sã întelegem din acest comunicat cã episcopul citeste numai Vremea Nouã si tine cu orice pret sã ne exorcizeze? Am fi mãguliti si onorati dacã asa ar fi.