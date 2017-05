Liberalii din Vaslui au de ales: Orban sau Busoi?

DECIZIE…. Candidat la presedintia PNL, Cãtãlin Predoiu a anuntat, asearã, pe Facebook, cã se retrage din cursa pentru presedintia PNL deoarece a constatat cã oferta sa nu coincide cu vederile liderilor de organizatii judetene ale partidului, dupã ce în urmã cu douã sãptãmâni nega posibilitatea retragerii candidaturii. Ofertele fãcute de Predoiu nu i-au încântat nici pe membrii PNL de la Vaslui, care par sã încline balanta cãtre Cristian Busoi, cel care este sustinut de mai bine de jumãtate dintre organizatiile judetene. “Dragi prieteni, am informat acum câteva minute membrii BPN PNL privind faptul cã am luat hotãrârea sã nu depun o motiune în cadrul Congresului PNL din 17 iunie. Am înteles în acelasi timp cã ceea ce ofer eu pentru functia de Presedinte al PNL nu coincide vederilor liderilor de organizatii. Din pãcate, multi si-au fixat optiunile prin semnãturã în alb, fãrã ca textul vreunei motiuni sã fie redactat încã. Un om politic trebuie sã fie realist, cu picioarele pe pãmânt. Politica este arta posibilului într-un context dat. Pentru proiectul propus de mine pentru sefia PNL, acum nu se poate!”, a scris Cãtãlin Predoiu pe Facebook. Conform unor surse din PNL Vaslui, liberalii din acest judet îl vor sustine pe Cristian Busoi, pentru functia de presedinte.

La întâlnirea presedintilor de organizatii PNL din Ardeal, care a avut loc pe 21 aprilie la Cluj-Napoca, Predoiu i-a spus primarului de Oradea, Ilie Bolojan, cã dacã va candida la presedintia partidului el se retrage si îl va sustine. "Predoiu i-a spus lui Bolojan cã, dacã va intra în cursã, el se va retrage si îl va sustine", a declarat unul dintre liderii PNL participanti la discutiile de la Cluj. Ca rãspuns la informatiile privind o posibilã retragere a sa din cursa pentru sefia formatiunii, Cãtãlin Predoiu a scris a doua zi pe Facebook, afirmând cã acestea sunt "intoxicãri", iar el este decis cã intre în cursã si sã o cîstige, indicând cã informatiile vin din partea adversarilor sãi din PNL. În cursã au rãmas doar Ludovic Orban si Cristian Busoi, iar liberalii din Vaslui înclinã balanta spre Busoi.