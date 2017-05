Liberalii vasluieni vor lua o decizie privind viitorul presedinte PNL, sãptãmâna viitoare

SUSTINERI…Alegerile interne în cadrul Partidului National Liberal (PNL) s-au finalizat, cu rezultate cumva anticipate. Toate filialele judetene, inclusiv sectoarele Capitalei si organizatia PNL Bucuresti au conduceri unice – un pas înainte spre finalizarea fuziunii dintre vechiul PNL si vechiul PDL, inclusiv la Vaslui, unde noul presedinte este dr. Nelu Tãtaru. Totul se va încheia odatã cu Conventia Nationalã a PNL din 17 iunie, spun surse din PNL. Pânã acum în cursã s-au înscris oficial Ludovic Orban (vechiul PNL) si Cãtãlin Predoiu (vechiul PDL). Surse din PNL sustin cã în zilele urmãtoare vor mai fi câteva nominalizãri, douã sau chiar trei, având în vedere cã s-ar putea înscrie în cursa pentru sefia unicã a noului PNL nume grele din partid. Se vorbeste de candidatura unor persoane influente, ca Ilie Bolojan, Cristian Busoi sau Raluca Turcan, actualul presedinte interimar al partidului, care initial anuntase cã nu se va implica în luptã. Cu cine va merge delegatia PNL Vaslui la alegerile pentru functia de presedinte? Este greu de spus, în acest moment. “Nu am luat nicio decizie, probabil cã în cursul sãptãmânii viitoare ne vom decide cu cine mergem la alegerile pentru functia de presedinte al partidului. Asteptãm sã vedem toate persoanele care se înscriu, oficial, în cursa pentru postul de presedinte PNL”, spune Nelu Tãtaru, presedintele PNL Vaslui.

Astãzi, în Biroul Permanent Judetean al PNL Vaslui, se va discuta despre situatia candidaturilor depuse la postul de presedinte al partidului, în conditiile în care doar Ludovic Orban si-a depus, oficial, candidatura, iar alte câteva persoane cu greutate din PNL au spus cã intentioneazã si ele sã candideze. “Vom discuta în BPJ si vom vedea ce atitudine va avea delegatia judetului Vaslui la alegerile de la Congresul National. Repet, suntem într-o perioadã destul de agitatã, în care pregãtim alegerile de la Fruntiseni, dar si delegatiile care va merge la Congresul National al PNL, de pe 17 iunie, atunci când se va alege noul presedinte, cât si delegatia care va participa la Consiliul National al partidului”, spune Tãtaru. În interiorul PNL, lupta este destul de durã si se spune cã rãzboiul se va purta între tabãra lui Orban si cea a lui Busoi, în timp ce restul candidatilor anuntati acum ar urma sã balanseze într-o parte sau alta rezultatul final. Foarte posibil este ca un cuvânt destul de greu sã îl aibã si presedintele Klaus Iohannis, dar informatiile legate de o posibilã implicare a sa sunt foarte putine deocamdatã. “Mi-a pãrut rãu cã, în ultima perioadã, PNL nu a mai fost preocupat de ceea ce asteaptã oamenii de la partidul nostru. Mã refer la oamenii de afaceri despre care am fi putut vorbi mult mai mult în campania electoralã. PNL are modele de succes în administratia publicã localã”, a declarat Raluca Turcan, presedintele interimar PNL. Întrebatã cum vede declaratia lui Ludovic Orban, care a spus cã mii de membri pleacã lunar din PNL, Turcan a rãspuns: “Ca sã plece mii de membri, trebuie sã ai o bazã de date cu mii de membri si sã constati. Am vãzut cã bazele de date ale PNL sunt cam praf. Este o realitate pe care putem sã o demonstrãm cu cifre. Asadar, cred cã retorica de campanie trebuie ponderatã”. În plus, aceasta a fost întrebatã cum comenteazã declaratia Alinei Gorghiu care a zis cã relatia PNL cu presedintele Klaus Iohannis ar trebui îmbunãtãtitã. “Nu am urmãrit declaratia doamnei Gorghiu, dar mã bucur cã este prezentã în spatiul public. Mi-as dori mult ca Alina si alti colegi sã corecteze ce nu a functionat pânã acum. PNL trebuie sã aibã ca prioritate sã întãreascã politica presedintelui Iohannis pentru a-si respecta angajamentul în fata a 6,2 milioane de oameni, de a pune în aplicare un program de tarã. Klaus Iohannis nu a fost votat pentru cã a fost primar al Sibiului, ci pentru cã a mers în fata oamenilor cu un program de tarã în care foarte multi si-au regãsit perspectivele de bunãstare. Asadar PNL este obligat sã aibã o relatie bunã cu presedintele pentru a respecta programul de tarã”, a mai completat Turcan.