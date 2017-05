Liceul Tehnologic “Petru Rares“ din Bârlad oferã, voi alegeti! (foto)

OFERTÃ Liceul Tehnologic “Petru Rares“ din Bârlad are pentru anul scolar 2017-2018 o ofertã de nerefuzat! Pentru proaspetii absolventi ai claselor a VIII-a, acest liceu are trei oferte: Liceul tehnologic – 4 ani, Scoala Profesionalã – 3 ani si Liceu cu Frecventã Redusã – 5 ani. Mai precis, dupã ce se absolvã trei ani de scoalã profesionalã, elevii pot opta pentru a urma cursurile liceului la FF încã doi ani si ies de pe bãncile acestuia si cu atestat de profesionisti si cu Bacalaureatul luat.

Oferta educationalã a acestui Liceu Tehnologic din Bârlad, care poartã numele domnitorului Petru Rares nu întâmplãtor (se stie cã domnitorul a fost negustor de peste, înainte de a ajunge domn al Moldovei), pentru viitorul an scolar 2017 – 2018 este impresionantã.

La Liceul Tehnologic (4 ani) sunt urmãtoarele oferte:

- Tehnician în industria alimentarã – 28 locuri

- Tehnician în activitãti de comert- 28 locuri

- Tehnician în gastronomie – 28 locuri

- Tehnician coafor stilist – 28 locuri

La Scoala Profesionalã (3 ani) sunt:

- Specializare Turism si alimentatie publicã:

Ospãtar – vânzãtor în unitãtile de alimentatie publicã – 28 locuri Bucãtar – 28 locuri Cofetar – patiser – 28 locuri

- Specializare mecanicã:

Mecanic Auto – 28 locuri

- Specializare în industrie textilã si pielãrie:

1. Confectioner produse textile – 28 locuri

La Liceu Frecventã Redusã (FF) – 5 ani

- Stiinte sociale – 28 locuri (nu se dã Bacul la matematicã).

Elevii acestui liceu primesc ajutoare financiare!

În cadrul liceului s-au desfãsurat si sunt încã în desfãsurare mai multe proiecte, prin care elevii beneficiazã de ajutoare financiare. Astfel, început încã din perioada 2014 – 2015, în cadrul proiectului DINFO au fost implicati peste 60 de elevi din scoalã, ei primind subventii de 284 lei de fiecare. Proiectul va continua si în acest an cu sustenabilitatea CLM Bârlad, care, alãturi de DINFO, va ajuta si proiectul FRDS, unde timp de cinci ani, începând cu anul scolar 2017 – 2018, un grup de 15 copii vor primi, timp de 9 luni, 50 de Euro lunar ca sprijin financiar. Prin alt proiect, numit PEB, 35 de elevi primesc ajutor financiar de 500 de lei. De asemenea, anul acesta a fost obtinutã implementarea noului proiect, numit ROSE, ce se întinde pe o perioadã de patru ani scolari si care cuprinde 140 de elevi în fiecare an, ce vor beneficia de pregãtire suplimentarã plus o gustare ce va fi datã elevilor pe perioada pregãtirii. ROSE este un proiect care îsi propune sã contribuie la reducerea abandonului în învãtãmântul secundar si tertiar si la cresterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.

“Un alt proiect specific profilului tehnologic al Liceului <<Petru Rares>> din Bârlad este proiectul JOBS, în care elevii au posibilitatea sã-si dezvolte aptitudinile specifice meseriilor alese. Este evident faptul cã scoala va sustine elevii atât financiar, cât si educational, astfel încât sã îsi poatã gãsi drumul în viatã. Vã asteptãm alãturi de noi! Nu veti regreta! Asteptãm sã vizitati nostru pentru cã este singura unitate scolarã din zona Bârladului care, în urma absolvirii, vã garanteazã, în proportie de 80%, un loc de muncã, în urma contractelor semnate cu diferiti agenti economici.”, se mentioneazã pe site-ul Liceului Tehnologic “Petru Rares“ din Bârlad.