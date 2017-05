Liceul Tehnologic „Petru Rares ” din Bârlad, locul I pe tarã la Turism si Alimentatie!

PERFORMANTÃ Anamaria Arsene, elevã în clasa a XII-a – Turism si Alimentatie Publicã – la Liceului Tehnologic „Petru Rares„ din Bârlad, a reusit performanta sã se claseze pe locul I la faza nationalã a Olimpiadei de Turism si Alimentatie Publicã, desfãsuratã la Galati, în perioada 24 – 28 aprilie. Anamaria are ca profesor diriginte pe Ionel Pasat. Acest premiu nu este întâmplãtor, ea luând anul trecut locul II la aceeasi olimpiadã.

Cea mai bunã elevã din tarã la Turism si Alimentatie Publicã este din satul Dinga, comuna Costesti. „Anul acesta mi-am luat revansa. Am luat locul 1 si am luat 96 de puncte la proba scrisã si 94 de puncte la proba practicã. Din 100 posibile. Am avut subiecte de turism, iar din 43 de elevi am luat cele mai mari note, fiind pe turism singura participantã din judetul Vaslui. Sunt încântatã de acest premiu, pentru cã am arãtat cã judetul Vaslui si liceul nostru sunt primele pe tarã la pregãtirea elevilor din turism. Este un lucru exceptional. Voi urma mai departe Facultatea de Medicinã, nu pentru cã nu-mi este dragã specializarea în turism, ci pentru cã asta mi-am dorit dintotdeauna, sã fiu medic. Clasându-mã pe primul loc pe tarã, sper sã intru la facultate direct, fãrã concurs, pe un loc rezervat olimpicilor”, a spus Anamaria Arsene. „Sincer, fratele meu m-a trimis la turism, iar liceul acesta m-a ridicat, am avut multe oportunitãti, profesorii m-au ajutat enorm, altfel ajungeam prin cine stie ce anturaj si mã ratam. Le multumesc!”, a spus Anamaria Arsene. Mult succes si felicitãri acestui copil deosebit de ambitios, care face cinste judetului Vaslui, orasului Bârlad si Liceului Tehnologic „Petru Rares“!