“Lista rusinii”, plinã de notari si executori judecãtoresti!

RUSINOS… Când vorbesti de notari, executori judecãtoresti sau avocati, prima idee care îti vine în cap este cã acele persoane respectã cu sfintenie legea si sunt exemple de urmat în comunitate. Nu si la Vaslui, însã, unde mai multi notari sau executori judecãtoresti apar cu sume de ordinul sutelor de mii de lei pe “Lista rusinii” publicatã pe 14 februarie pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã. Prima pe judet între datornici, ca si în luna mai 2016, atunci când s-a publicat prima variantã a listei, este notarul public Aurora Cornea, din Bârlad, care datoreazã, în total, aproape 1,2 milioane lei, la toate bugetele. Din mai 2016 si pânã în februarie a.c., datoriile notarului public – în dreptul cãruia scrie cã sunt necontestate, ceea ce înseamnã cã le recunoaste! – au tot crescut, ca si în cazul altor persoane, care au apãrut si în lista din mai anul trecut, apar si în lista din februarie 2017. Si atunci, apare o întrebare: de ce nu reuseste Fiscul sã execute aceste datorii si de ce apar aceiasi datornici, cu restante din ce în ce mai mari? Sunt o serie de explicatii. În prima fazã, Finantele trimit persoanei care are datorii la buget o notificare de platã. Persoana în cauzã are dreptul sã conteste datoria. Dacã nu o face, înseamnã cã stie cã este responsabilã de suma respectivã. Problema este atunci când se trece la executarea silitã, pentru cã în multe cazuri Fiscul nu mai are ce sã recupereze. Nu stim dacã este cazul notarei Cornea sau a executorului judecãtoresc Gutu, din Husi, care are si el datorii de peste 120.000 de lei. Cert este cã unii datornicii îsi vând bunurile sau le transferã rudelor, înainte sã fie urmariti de ANAF, caz în care ne punem întrebarea dacã nu cumva cei care se comportã astfel au atitudini de infractori în costume, cu masini scumpe la scarã…

Agentia Nationalã de Administrare Fiscalã a publicat o nouã listã a rusinii, în data de 14 februarie. Potrivit Fiscului, aproape 10.200 de persoane fizice au datorii de 2,2 miliarde de lei. De pe aceastã listã neagrã nu lipsesc mai multi politicieni sau afaceristi cu multe milioane de euro în conturi, la Bucuresti. La Vaslui, “vedete” cu datorii de sute de mii de euro sunt persoane bine vãzute în comunitãtile din care provin, fie cã vorbim de notari, executori judecãtoresti, persoane cu afaceri mai mici sau mai mari. Notarul Aurora Cornea, de la Bârlad, este în continuare cel mai mare datornic, din rândul persoanelor fizice, în judetul Vaslui. Ca sã întelegeti cum au evoluat datoriile celui mai cunoscut notar din municipiul Bârlad, iatã cifrele pe care le-am prezentat în mai 2016, la prima publicare a “listei rusinii”: la bugetul de stat avea o datorie de 895.809 lei, la bugetul asigurãrilor sociale de stat – 38.357 lei, iar la sãnãtate – 61.516 lei. În total, aproape 1 milion de lei. Acum, la opt luni de la publicarea primei variante, Aurora Cornea apare cu sume ametitoare: la bugetul de stat datoriile au ajuns la 1.009.926 lei, la bugetul asigurãrilor sociale de stat – 92.200 lei, la bugetul asigurãrilor de somaj – 1.446 lei, iar la bugetul asigurãrilor de sãnãtate – 66.861 lei. Adicã, în jur de 1,2 milioane lei datorii, sumã la care multi dintre noi s-ar gândi serios ce mai pot face în viatã, cu asemenea morman de bani de achitat la Fisc. Numai cã notarul Cornea nu dã semne cã ar dori sã achite ceva, câtã vreme din mai 2016 si pânã acum datoriile sale au crescut cu 200.000 de lei. Rãmânând în acelasi registru, la Husi existã un domn notar, Mihai Ionut Armasu, care are clienti cât cuprinde. Pentru cei care nu-si amintesc, vorbim de persoana care a fãcut celebrul document prin care Pongo cesiona cãtre Plantagro Com o sumã de ordinul milioanelor de lei, contract pe care Politia nu îl gãsea, dar care era în original la Armasu, în Husi. De fapt, acest notar husean are datorii foarte mari la stat, de care nu prea-i pasã, de vreme ce nu a achitat mai nimic, pânã acum. Iatã si ce sume datoreazã notarul public cãtre stat: 202.003 lei, la bugetul de stat, 4.106 lei la bugetul asigurãrilor sociale de stat, 102.505 lei la bugetul asigurãrilor de sãnãtate. Totalul? Aproape 305.000 lei, sumã impresionantã chiar si pentru un notar public.

Un executor judecãtoresc care ar trebui sã se execute singur!

Adrian Gutu este un controversat executor judecãtoresc din Husi, care are si el datorii mari la buget, fiind trecut în “Lista rusinii”. Conform legii, executorii judecãtoresti pun în aplicare sentintele instantelor de judecatã, atunci când o bancã are de încasat diverse sume de bani, de exemplu, iar executorul merge sã punã sechestru pe casa datornicului. În cazul de fatã, domnul executor are datorii de 101.224 lei, la bugetul de stat si 19.359 lei, la bugetul asigurãrilor de sãnãtate. Pe el cine îl mai executã, în situatia de fatã? Nu stim, cert este cã ne-am fi asteptat la mai multã corectitudine din partea unui om al legii, asa cum sunt executorii judecãtoresti, care oricum au cifre de afaceri de ordinul sutelor de mii de lei pe an. Ce sã mai spunem de Sandu Boitan, celebrul boschetar de la Pogonesti, care a ajuns la datorii de aproape 500.000 de lei la bugetul de stat? Bârlãdeanul (din câte stim, acesta s-a nãscut în Tutova, dar familia sa locuieste în Pogonesti) apare în topul datornicilor la bugetul de stat, pe judetul Vaslui, cu peste 120.000 de euro datorii. Boitan apare în acte cã ar avea un PFA (persoanã fizicã autorizatã), iar în obiectul de activitate se ocupã cu “comertul cu ridicata al animalelor vii”, desi este doar o victimã a retelelor care fac evaziune din comertul cu animale. Boitan este atât de sãrac, încât nici nu are dupã ce sã bea apã, doar un amãrât de boschetar, de la care Finantele nu vor recupera niciodatã vreun leu. De altfel, în lista de 10.000 de datornici publicatã de ANAF apar zeci de datornici în Bârlad, dintre cei care nu au plãtit datoriile la bugetul de stat, cel de somaj, de asigurãri sociale de stat sau sãnãtate, cu debite restante de ordinul a 40-50 sau chiar 70.000 de lei.

Alti datornici, alte povesti de “succes”

Huseanul Leonid Daniel Grigoriu apare si el în celebra “Listã a rusinii”, cu o datorie de peste 52.000 de lei. Surse din oras spun cã sotia acestuia ar lucra ca grefierã, iar el a detinut o firmã, care a intrat în faliment. Tot din Husi provine si Cãtãlin Doru care, la fel, a fost patronul unei mici firme în care se producea încãltãminte, dar care a ajuns în insolventã. Omul datoreazã acum, ca persoanã fizicã, peste 140.000 de lei la statul român. Diana Roxana Cozma, huseancã si ea, datoreazã la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat si bugetul de sãnãtate peste 120.000 de lei. Închidem situatia de la Husi – nu cã nu ar mai fi datornici din acest oras, în celebra listã! – cu Costicã Bârcã, cel care datoreazã peste 215.000 lei la bugetul de stat si cel de sãnãtate. La Vaslui, Mihaela Alexandru apare cu datorii de peste 110.000 lei, în timp ce Ionut Onorel Hurdubaia are datorii de aproape 100.000 de lei.

Unde puteti gãsi lista, dacã sunteti curiosi sã vedeti dacã aveti datorii mai mari de 15.000 de lei la Fisc?

Lista cu contribuabili persoane fizice care au restante fiscale mai mari de 15.000 lei poate fi accesatã si descãrcatã de pe internet. Potrivit celor de la Finantele Publice, aceastã listã se publicã trimestrial, pânã în ultima zi a lunii urmãtoare trimestrului de raportare si cuprinde obligatiile fiscale restante la sfârsitul trimestrului si neachitate la data publicãrii acesteia. Odatã cu modificarea procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistreazã obligatii fiscale restante, precum si a cuantumului acestor obligatii, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã, nu fac obiectul publicãrii obligatiile fiscale restante al cãror cuantum total este sub urmãtoarele plafoane: 500.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil; 250.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu; 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistreazã obligatii fiscale restante si din desfãsurarea de activitãti economice în mod independent sau exercitã profesii liberale; 15.000 lei, în cazul debitorilor persoane fizice. (Daniel Tãnãsuc)