Liviu Dragnea: “Astăzi nu e o zi fericită pentru mine! Guvernul n-a mers rău, a mers binișor”

Președintele PSD a declarat, în plenul reunit al Parlamentului în care se va da votul pe moțiunea de cenzură depusă de PSD împotriva propriului guvern, că ziua de astăzi nu este una fericită pentru el, mai ales după ce a auzit discursul lui Sorin Grindeanu.

Liderul social-democraților a recunoscut că activitatea Guvernului Grindeanu nu a fost cea mai slabă, declarând că “guvernul n-a mers rău, a mers binișor”.

“Am devenit președinte PSD într-un moment dificil, la sfârșitul unui ciclu politic, după eșecul USL, după eșecul de la prezidențialele din 2014, după demisia președintelui PSD și după demisia guvernului. Eșecurile repetate au avut niște cauze – tradarea și intervenția brutală și continuă a unui sistem care nu se poate obișnui cu ideea că România este o țară democratică. Am decis împreună că nu vom mai intra în jocuri politice complicate, ciudate și obscure. Am renunțat la alianța toxică cu UNPR, am decis că vom urma o direcție clară și că vom merge înainte pe cont propriu și vom câștiga alegerile pe propriile puteri. Și așa s-a întâmplat. Am câștigat pentru că am ieșit din marasmul înțelegerilor pe sub masă, am jucat corect, iar românii au simțit asta. Nu doresc să repetăm greșeliule din trecut. Puteam să stăm liniștiți și să ne facem că supraveghem premierul și cei din guvern să se facă și ei că guvernează, dar nu pot accepta să facem asta”, a susținut Liviu Dragnea.

Acesta a subliniat că Sorin Grindeanu “se agață de scaun în cel mai nelegitim mod”: “Azi, cei care au confiscat sau vor să confiște rezultatul alegerilor și care s-au încuiat în clădirea guvernului spun că Liviu Dragnea este autoritar. Sunt autoritar pentru că am spus că trebuie să separăm politica de servicii? Sunt autoritar că am spus să redăm justiției independența? Mi s-a obiectat că la guvern se dorește să se facă și alte lucruri. Iertare! Când din programul de guvernare este realizat mai puțin de 20%, cine poate crede că se poate ocupa și de alte lucruri? Am crezut mult în Sorin Grindeanu și îmi asum asta. Nu am făcut-o în glumă, am crezut că este cea mai bună soluție pentru noi. Din păcate, se agață de scaun în cel mai nelegitim mod”.

sursa: https://www.realitatea.net/liviu-dragnea-astazi-nu-e-o-zi-fericita-pentru-mine-mai-ales-dupa-ce-l-am-ascultat-pe-grindeanu_2076001.html?utm_source=Cub-Homepage&utm_medium=Clicks&utm_campaign=trkweb