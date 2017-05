Locurile de parcare goale au ajuns un mit urban în Vaslui

PÃRERI…Pentru multi vasluieni cãutarea unui loc de parcare duce la o adevãratã aventurã sau, mai bine zis, o vânãtoare. Cele 18 mii de locuri de parcare din municipiu au ajuns în ultimul an insuficiente si din cauza cozilor imense de la înmatriculãri care au adus un surplus de autoturisme. În momentul acesta, rar vezi un loc liber unde sã îti parchezi masina, iar dacã nu ai chef sã cauti un loc regulamentar, ajungi sã parchezi si pe trotuare. Idei si promisiuni din partea primãriei sunt multe, dar doar în teorie. Astfel, soferii vasluieni rãmân sã astepte mãsuri concrete pentru crearea unor parcãri, pentru a-si parca regulamentar autoturismele.

În ultima perioadã, Vasluiul a ajuns un showroom veritabil cu masini. Degeaba cauti un loc de parcare aproape de casã, cãci toate parcãrile dintre blocuri si cele publice din zona centralã sunt ocupate. “Eu îmi parchez masina în garajul unui prieten care stã la vreo 500 de metri de blocul meu. Am noroc cã nu mai are masinã, cã altfel parcam si mai departe. În zona Traian nu ai loc nici sã parchezi un Tico, darãmite un Ford cu 5 locuri. Este mare nevoie de locuri de parcare în orasul ãsta. Banii din strãinãtate circulã si oamenii investesc mult în masini”, ne-a spus Alexandru, 45 de ani. Acest surplus de masini este evident oriunde ai merge, iar cel mai vizibil este pe strada Stefan cel Mare, unde masinile stau parcate aproape pe toatã lungimea ei, pe ambele pãrti. “Din cauza masinilor parcate pe stradã traficul e infernal dimineata si seara pe la 18.00. Slavã cerului cã încã nu sunt blocaje, pentru cã atunci chiar ar fi culmea. Dar nu numai aici e problema, ci peste tot în orasul ãsta. O sã ajungem acusi sã parcãm pe ses, si asa e aproape”, ne-a spus Mihai, 50 de ani. Cu toate cã vasluienii se plâng de faptul cã nu sunt locuri de parcare, multi se feresc de parcãrile plãtite din piata Traian si Piata Centralã. “Nu am sã dau bani pe un loc de parcare ce ar trebui dat de stat pentru plãtitorii de taxe. Sã plãteascã cei care nu sunt din oras si vin si parcheazã ca boii pe locurile noastre sau merg ca sãlbaticii prin oras. Nu am muncit atâta în orasul ãsta ca sã trebuiascã sã ajung sã plãtesc sã parchez masina într-un loc construit tot din banii nostri”, ne-a spus Petru, 60 de ani. Totusi, putinii vasluieni care plãtesc acele locuri de parcare spun cã e mult mai bine decât sã îsi lase masina pe stradã. “Eu si sotul meu ne parcãm masina personalã si pe cea de la locul lui de muncã în parcarea din Piata Centralã. E mai sigur asa, nu te trezesti a doua diminineatã cã a tamponat-o cineva sau cã un tâmpit ti-a zgâriat-o. Si nici nu e foarte scump”, ne-a spus Cristina, 38 de ani. (Andrei Manolachi)