LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 16 aprilie 2017, NUMERELE LOTO EXTRASE duminică 16.04.2017. Duminica, 16 aprilie, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto ale Sarbatorilor de Pasti. RomaniaTV.net vă prezintă numerele extrase.

LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 16 aprilie 2017, NUMERELE LOTO EXTRASE duminică 16.04.2017. Pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 se organizeaza cate doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara. Cu fiecare varianta jucata si validata pentru aceste jocuri din data de 16 aprilie, se participa la ambele trageri organizate pentru jocul respectiv.

La tragerea suplimentara a fiecaruia dintre cele trei jocuri, fondurile de castiguri ale categoriei I se suplimenteaza dupa cum urmeaza: pentru LOTO 6/49 cu 250.000 de lei, pentru JOKER cu 100.000 de lei si pentru LOTO 5/40 cu 50.000 de lei.

In urma extragerilor de duminica, 9 aprilie, au fost acordate 19.480 de castiguri, in valoare totala de 1.095.621,70 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 6,66 milioane lei (peste 1,47 milioane euro), iar la Noroc a ramas in joc un report cumulat in valoare de peste 2,38 milioane lei (peste 528.000 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4,7 milioane lei (peste 1 milion de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 257.600 lei (peste 57.000 de euro) iar la jocul Super Noroc, la aceeasi categorie, peste 48.700 lei (peste 10.700 euro).

