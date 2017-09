Luna august, o lună de coşmar pe şoselele judeţului, şi-a luat tributul şi în acest an: nouă morţi şi 19 răniţi grav

Luna august, cea mai aglomerată a anului în traficul din judeţul Suceava şi luna în care, statistic, au avut loc în ultimii ani cele mai multe accidente rutiere grave, şi-a luat tributul şi în 2017.

O analiză a Serviciului de Poliţie Rutieră Suceava arată că anul acesta, în luna august, pe şoselele din judeţul Suceava au avut loc 24 de accidente rutiere grave, soldate cu nouă persoane decedate, 19 rănite grav şi 13 persoane vătămate uşor. Cifrele sunt destul de mari, însă totuşi îmbucurător este faptul că numărul de accidente a scăzut semnificativ, la fel şi consecinţele acestora. Comparativ cu august 2016, numărul accidentelor grave a scăzut cu şase, în timp ce numărul persoanelor decedate a scăzut de la 12 la 9. O scădere cu cinci a numărului de victime este şi la capitolul răniţi grav.

IPJ are ca obiectiv principal reducerea numărului de morţi în accidente

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava reuşeşte să-şi menţină obiectivul principal al anului 2017: reducerea numărului de persoane decedate în accidente rutiere. O situaţie pe primele opt luni ale anului 2017 arată că pe şoselele din judeţ au avut loc 179 de accidente rutiere grave, soldate cu 46 de persoane decedate. Comparativ, în primele opt luni ale anului trecut, au avut loc 186 de accidente grave, soldate cu 67 de morţi. Se observă aşadar scăderea vizibilă a numărului de morţi în accidente rutiere. Anul trecut, judeţul Suceava s-a aflat pe un nedorit loc I la nivel naţional la capitolul persoane decedate în accidente rutiere.

