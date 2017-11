MAFIE la Iasi mai ceva ca in filme! Un tanar a fost arestat pentru ca planuia sa arunce in aer mai multe BANCOMATE!

Un tanar in varsta de 25 de ani din localitatea Braesti, judetul Iasi, a ajuns in arest dupa ce, impreuna cu alti tineri, a incercat sa construiasca dispozitive explozive cu care ar fi urmat sa arunce in aer bancomate. Bogdan Hurbea, ieseanul care a aderat la un grup infractional, a fost prins in Timisoara.

