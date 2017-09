“Mame pentru viatã”, proiectul care le duce pe femeile din Vaslui la medic

SÃNÃTATE… Vizite la medic, sesiuni de informare si activitãti educative. De toate acestea au parte femeile din mediul rural, implicate în proiectul “Mame pentru viatã”, derulat de Fundatia World Vision în judetul Vaslui. Sãptãmâna trecutã, trei femei însãrcinate, cu o situatie grea acasã si mari probleme de sãnãtate, au fost sprijinite sã meargã în control la un medic specialist, unde au fãcut toate analizele necesare.

“Prin proiectul nostru încercãm sã le aducem o razã de sperantã. Fiecare femeie trebuie protejatã, mai ales atunci când aduce pe lume un suflet. Multe femei gravide, din judetul Vaslui, nu îsi permit sã ajungã în oras pentru o ecografie si nu au bani sã îsi cumpere medicamentele necesare pe perioada sarcinii, dacã au probleme.

Am întâlnit foarte multe cazuri, dar cel mai mult mi-a atras atentia cazul Lenutei, care suferã de “Elefantiaza”, o boalã rarã mostenitã de la mama ei, al cãrui tratament este costisitor. Lenuta, mai are patru copii acasã si nu îsi permite sã trateze acestã boalã. De aceea am încercat sã venim în sprijinul ei, mãcar cu analizele necesare si ecografie, însã are nevoie de un tratament special”, a declarat Octavian Filip, coordonator proiect “Mame pentru viatã”. “În numele acestui program, multumim, încã o datã, pentru sustinere Clinicii Spitalis Negresti si Sectiei de Obstreticã si Ginecologie a Spitalului Judetean Vaslui”, au mai adãugat reprezentantii ONG-ului.