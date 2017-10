Managerul firmei de constructii: “Parcarea din spatele Teoclinik va fi gata pânã pe 15 decembrie”

NESERIOSI… Parcarea si reabilitarea strãdutei din spatele blocului 410 din municipiul Vaslui vor fi gata pânã la data de 15 decembrie, dã asigurãri managerul firmei de constructii care a primit proiectul. Lucrarea trebuia sã fie gata pe 6 octombrie, dar a fost tergiversatã, spun sefii societãtii, din cauza neseriozitãtii furnizorilor de materiale. “Într-adevãr, au fost ceva întârzieri, dar sãptãmâna trecutã am discutat cu cei din Primãria Vaslui si i-am asigurat cã pânã pe 15 decembrie, lucrarea va fi gata. Utilajele si personalul nostru se vor pune în miscare chiar din aceastã sãptãmânã”, ne-a declarat managerul S.C. Rifania Drumconstruct SRL, firma care a câstigat licitatia de reabilitare a zonei respective.

De mai bine de sase luni, strada, trotuarele si parcarea din spatele clinicii medicale Teoclinik aratã ca dupã bombardament. Santuri sãpate si neacoperite, grãmezi de pãmânt înalte de un metru si borduri sparte cu picamerele au fãcut un calvar viata soferilor, dar nu numai. Lucrarea de reabilitare a zonei respective a fost atribuitã unei societãti din satul Romanesti, comuna Barcanesti, judetul Prahova si a început pe sase aprilie a acestui an. Conform planului de realizare, aceasta trebuia sã fie gata pe sase octombrie, însã, deocamdatã nu poate fi vorba de asa ceva. “Au început în fortã, au sãpat santurile, atunci, în aprilie, au nivelat pe ici pe colo si asa au lãsat. De atunci nu s-a mai miscat o lopatã de pãmânt. Din luna mai si pânã azi n-am mai vãzut un muncitor care sã lucreze. În sapte luni, cât trebuia sã dureze lucrarea, s-a muncit doar trei sãptãmâni. O bãtaie de joc”, ne-a declarat un locatar din zonã.

Managerul firmei: “Totul va fi gata pânã pe 15 decembrie”

L-am contactat telefonic pe managerul firmei S.C. Rifania Drumconstruct SRL pentru a afla de ce s-a întârziat atât de mult cu lucrarea. Acesta ne-a însirat tot felul de motive, care mai de care mai penibile, dar a dat asigurãri vasluienilor cã santierul va fi finalizat pânã la data de 15 decembrie. “E adevãrat cã au fost întârzieri. Au fost mai multi factori care au dus la aceastã situatia. Am avut mici probleme financiare, apoi am avut eu o problemã de sãnãtate, a trebuit sã mã operez. Au fost neîntelegeri si cu furnizorii de materiale de acolo, care sunt foarte neseriosi. Una vorbesti cu ei si alta fac. Sãptãmâna trecutã am discutat cu cei din Primãria Vaslui si i-am asigurat cã pânã pe 15 decembrie, lucrarea va fi gata. Utilajele si personalul nostru se vor pune în miscare chiar din aceastã sãptãmânã”, ne-a declarat managerul firmei de constructii care a primit proiectul de reabilitare a zonei din spatele Teoclinik.