Mâncare de Crăciun pentru nevoiaşii oraşului

La Cantina de Ajutor Social din cadrul Primăriei Galaţi s-a distribuit joi dimineaţă mâncare gătită şi rece pentru persoanele care au venituri foarte mici şi trăiesc din ajutorul social. În Galaţi sunt circa 700 astfel de persoane, din care peste 75% sunt copii. Unii dintre ei şi-au însoţit părinţii la cantină, deoarece ştiu că, de obicei, în prag de Crăciun sau alte sărbători, cei de la Cantina de Ajutor Social au grijă să le pună dulciuri în pachete, dulciuri pe care părinţii nu au cum să le ofere mereu. Trist este că majoritatea celor mici spuneau că au mâncat ultima oară dulciuri tot de la Cantină, când s-au dat pachete pentru 1 Decembrie şi Zilele oraşului. E păcat că unii copii nici nu îi mai scriu lui Moş Crăciun, ştiu că sunt prea săraci, ei şi părinţii, pentru aşa ceva.

„Nu i-am scris nimic lui Moş Crăciun, nici părinţii nu au făcut-o pentru mine. Nu au cum, nu sunt bani. Sunt bucuroasă că am ciocolată îmi place tare mult . Ultima oară tot de la Cantină am mâncat ciocolată“, spunea Andreea, o fetiţă de 10 ani care venise să îşi ajute mama să ia mîncarea de Crăciun acasă.

Şi pentru bătrânii singuri mâncarea dată de la Cantina de Ajutor Social reprezintă cam tot ce pun pe masa de Crăciun.

„Poate mă mai ajutau nepoţii… şi ei dacă pot… dar altfel, eu una singură, cu pensia mea de nimic, nu aveam cum să pun pe masă cozonac, tobă sau altele. Eu una sunt acum mulţumită că măcar aşa am ceva deosebit de sărbători“, a spus o bătrână singură, asistată social, care a venit să ia mâncarea de Crăciun de la Cantina de Ajutor Social.

Li s-a oferit persoanelor nevoiaşe mâncare pentru cinci zile, şi caldă şi preparate, inclusiv cele specifice Crăciunului.

sursa: http://www.monitoruldegalati.ro/stirea-zilei/mancare-de-craciun-pentru-nevoiasii-orasului.html