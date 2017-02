Marian Petrache, acuzat de șataj și luare de mită: “Îmi dau demisia din funcțiile din partid”

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, se află, vineri, la sediul DNA, acolo unde este audiat de procurorii anticorupție. Petrache este acuzat că l-ar fi șantajat pe fostul primar din Jilava Adrian Mădlin. Totodată, liberalul a anunțat că, în urma acuzațiilor, va demisiona din funcțiile pe care le ocupă în PNL.

Liberalul este acuzat în acest dosar de șantaj și luare de mită, infracțiuni ce ar fi fost săvârșite în perioada 2007-2008, când ocupa funcția de secretar de stat în Ministerul de Interne.

Acesta a petrecut aproximativ jumătate de oră în fața procurorilor. La ieșirea din sediul DNA, Marian Petrache a explicat că este acuzat că l-ar fi șantajat pe fostul primar din Jilava Adrian Mlădin.

“Primarul de la Jilava și-a schimbat buletinul acum nouă ani, după ce a ieșit primar, pe București. Dacă îți schimbi buletinul îți pierzi mandatul de primar. S-a dus la prefect și a vorbit cu prefectul ca el să-și facă buletinul imadiat pe Jilava. Și că, vezi Doamne, l-am șantajat pentru asta. O să chem avocații să se uite. Că, cică, l-am șantajat eu după aia ca să nu spun că și-a schimbat buletinul pentru două zile. Cică, în schimb, mi-a plătit o excursie, vreo 2.800 de euro la Monte Carlo. Am fost la Monte Carlo, dar în alte condiții. El mi-a cumpărat biletul prin ordin. Dar acum nouă ani. Îmi dau demisia din partid, țin la partid mai mult ca la orice. Cum să-mi șantazez propriul primar? Întrebați-l pe el de ce a depus denunțul. Demisionez din funcțiile pe care le am. Din funcția de președinte al CJ nu am de ce să demisionez”, a spus Petrache.

