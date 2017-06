Marsul postasului de pe dealul Domnului! (foto)

Postasii din judet, cu mic cu mare, s-au strâns la superba mãnãstire de la Ivãnesti

ADUNARE … Adam Viorel de la Oficiul Postal (OP) Vutcani si Lucica Bors de la OP Bârlad sunt marii câstigãtori ai celei de-a 38-a editii a competitiei profesional-sportive “Marsul Factorilor Postali”. Postasii nu s-au lãsat furati de peisajul de vis din jurul Mãnãstirii ”Sf. Ioan Botezãtorul” din Ivãnesti si s-au concentrat la proba sportivã. Cei mai bine clasati dintre ei vor merge la faza nationalã a competitiei sau, de ce nu, la Balcaniadã, asa cum si-a exprimat dorinta directorul Oficiului Judetean de Postã Vaslui, Irinel Grigore Marcu. Evenimentul nu a trecut neobservat de oficialitãtile judetului Vaslui, postasii primindu-i în sânul marii lor familiei si pe prefectul judetului Vaslui, Eduard Popica, subprefectul Mircea Gologan, vicepresedintele Consiliului Judetean, Ciprian Trifan, cât si primarii din comunele Ivãnesti si Dragomiresti . “Multumesc foarte mult pentru invitatia la acest eveniment si vã felicit pentru organizare. Vã mai felicit pentru cã ati ales o astfel de locatie, un cadru mirific, un loc exceptional din judetul Vaslui. În calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, vreau sã vã asigur de tot sprijinul nostru si cã vocile voastre vor fi auzite si la nivel central. Felicitãri încã o datã si sã auzim numai de bine”, a spus prefectul judetului Vaslui. La eveniment au mai participat si colegii de sindicat de la BNS, Constantin Roznov si Cornel Samoilã, care au tinut sã fie alãturi de bãtãioasa ”liderã” de sindicat a postasilor, Geta Turbatu, care este vicepresedinte si la nivel national a Sindicatului Lucrãtorilor Postali din România. Aceasta a atras atentia oficialitãtilor cã Posta Românã are nevoie de sprijin: ”Nu vrem milã din partea guvernantilor, ci doar sã fim lãsati sã ne gestionãm singuri activitatea. Vrem ca datoria istoricã pe care Posta o are la bugetul de stat si care nu este rodul neîndeplinirii atributiunilor nostre si a unor amenzi uriase si nedrepte date de statul român unei alte institutii de stat sã fie stearsã prin capitalizarea Postei. Noi am luptat pentru acest deziderat, si în bugetul pe anul acesta al Ministerului Comunicatiilor, unde Posta este subordonatã, avem prevãzute aceste sume. Avem chiar si acordul de la Bruxelles. Acum, cã suntem aici la aceastã superbã mãnãstire, sã ne folosim de acest prilej si sã ne rugãm. Pentru viitorul nostru si, de ce nu, pentru viitorul Postei. Posta Românã este a doua noastrã casã pe care ne-o dorim puternicã si nu hulitã, cum este astãzi”. Bineînteles cã de la aceastã competitie nu putea lipsi Nicutã Marcu, de acum un pensionar cu acte în regulã. Fostul director primind decizia de pensionare la 1 Aprile, anul acesta.”

Ziua a început cum nu se putea mai frumos. Peisajul idilic din jurul Mãnãstirii ”Sf. Ioan Botezãtorul” din Ivãnesti a furat glasul tuturor, în timp ce competitorii erau concentrati pe linia de start. Singurul scop al acestora fiind, în acel moment, câstigarea competitiei profesional-sportive “Marsul Factorilor Postali”, eveniment organizat de compania Posta Românã. Primele care au luat startul au fost postãritele, care, sub aplauzele si uralele colegilor, au parcurs traseul de trei kilometri. La finalul cursei, câstigãtoare a fost desemnatã Lucica Bors de la OP Bârlad, care ne-a povestit cã este pentru prima datã când participã la mars si a multumit tuturor colegilor care au ajutat-o cu sfaturi si vorbe bune. “Sunt angajatã de sase luni de zile si e prima datã când particip la Marsul Postasilor. Colegii mi-au povestit de aceastã competitie si mi-au oferit îndrumãri. Mã bucur nespus cã am câstigat si astept faza nationalã”, a spus Lucica Bors, OP Bârlad. Dupã postãrite, bineînteles, a fost rândul postasilor care au avut de parcurs un traseu mai lung. Multi au abandonat cursa, participând doar pentru a arãta cã vârsta nu e un obstacol pentru ei. Aceasta este si povestea lui Mihai Panã de la OP Bârlad, un veteran al competitiei care participã la fiecare eveniment încã din anul 1986. “Traseul a fost ok. Am renuntat dupã un kilometru din cauza vârstei de 53 de ani. Dar pânã anul acesta am luat numai diplome. Particip din anul 1986 si sunt un veteran al competitiei”, ne-a povestit acesta. Marele câstigãtor a fost favoritul competitiei, Adam Viorel, de la OP Vutcani, un alt veteran si câstigãtor de 9 ori a competitiei în ultimii 20 de ani. Acesta ne-a povestit cã s-a antrenat timp de douã sãptãmâni, alergând în fiecare searã câte patru kilometri, asta dupã ce ducea la pas scrisorile si ziarele. “Sunt foarte fericit cã am câstigat. Particip de 20 de ani la aceastã competitie. Am reprezentat factorii din judet de nouã ori la faza nationalã. Cel mai bun loc obtinut de mine a fost locul VII pe tarã, si sper ca în acest an sã ajung pe locul V. M-am antrenat timp de douã sãptãmâni, alergând usor seara cam patru kilometri si mergând din poartã în poartã cu geanta de postas în spate. M-am antrenat cât am putut de mult ca sã nu cedez si sã nu mã accidentez”, ne-a povestit acesta. Profesorul Emil Ianul, cel care a jurizat fiecare competitie de la început si pânã astãzi, ne-a povestit cã este foarte multumit de câstigãtori si este sigur cã nu vor face judetul de rusine, la Faza Nationalã. “În primul rând, am observat cã au fost mai multi participanti decât anul trecut, lucru îmbucurãtor. Pot spune cu sinceritate cã cei care au câstigat mi-au plãcut foarte mult cum au mãrsãluit, dovadã cã sunt pregãtiti si dornici de a câstiga. În mod cert, nu ne vom face de rusine. Dar cel mai mare câstig pentru ei este cã vor reprezenta judetul la etapa urmãtoare. De 38 de ani jurizez aceastã competitie si sunt foarte fericit sã vãd cã acesti oameni îsi aratã interesul si dau tot ce pot în aceastã competitie”, ne-a explicat acesta.

Postasii si-au arãtat si latura spiritualã, nu doar pe cea sportivã

Dupã ce febra competitiei s-a disipat, cei peste 140 de factori postali si oficianti prezenti la eveniment si-au linistit si sufletul participând la slujba de dimineatã de la mãnãstire. Au lãsat pomelnice, au aprins câte o lumânare pentru cei adormiti si s-au bucurat de binecuvântarea preotului de la mãnãstire. Imediat dupã slujbã a avut loc si premierea concurentilor. Cel care a luat primul cuvântul a fost directorul Filialei Vaslui a Postei Române, Irinel Grigore Marcu. “Bine ati venit, dragi colegi, la cea de-a 38-a editie a competitiei profesional-sportive “Marsul Factorilor Postali”, faza judeteanã, aici, la granita dintre Ivãnesti si Dragomiresti, într-un cadru natural deosebit si binecuvâtat de Dumnezu, înconjurati de gazdele noastre primitoare. Suntem mândri cã putem duce mai departe traditia si purtãm steagul Postei Române peste vremuri. Prima competitie a avut loc în august 1977. În anii 1985, 87’ si 89’, factorul postal Crãcanã Ion, de la OJP (Oficiul Judetan de Postã) Vaslui, a ocupat locul al III-lea la faza nationalã si a mers la Balcaniadã alãturi de colegi din Grecia, Bulgaria si Turcia. De asemenea, Teofina Munteanu, în anul 1985, a ocupat locul al III-lea la faza nationalã si a mers la Balcaniadã. Ultima performantã notabilã a înregistrat-o domnul Gabriel Chiroscã, în cadrul celei de-a 13 editii a competitiei, când, de asemenea, a luat locul al III-lea. Din anul 1991 si pânã în prezent, reprezentantii OPJ Vaslui au ocupat mereu locuri fruntase la faza nationalã, dar din pãcate nu destul de sus încât sã se califice la Balcaniadã. Sperãm ca anul acesta câstigãtorii, Viorel Adam si Lucica Bors, ne vor reprezenta cu cinste si cu bine la faza nationalã si, de ce nu, la Balcaniadã”, a spus acesta.

Oficialitãtile vasluiene, alãturi de postasi

Mai-marii judetului nu au putut lipsi de la acest eveniment cu traditie, printre acestia numãrându-se prefectul judetului Vaslui, Eduard Popica, care a tinut un mic discurs. “Multumesc foarte mult pentru invitatia la acest eveniment si vã felicit pentru organizare. Vã mai felicit pentru cã ati ales o astfel de locatie, un cadru mirific, un loc exceptional din judetul Vaslui. În calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, vreau sã vã asigur de tot sprijinul nostru si cã vocile voastre vor fi auzite si la nivel central. Felicitãri încã o datã si sã auzim numai de bine” . Alãturi de el au mai fost prezenti subprefectul Mircea Gologan, vicepresedintele Consiliului Judetean Vaslui, Cipran Trifan, primarul comunei Ivãnesti, Vasile Novac, si primarul comunei Dragomiresti, Dãnut Iacob. “Bunã ziua si bine ati venit. Eu mã bucur tare mult cã ati ales aceastã locatie. Sper sã plecati cu amintiri frumoase si sã admirati locul în care ne aflãm. Marsul de astãzi este o manifestare ineditã la care am plãcerea sã particip pentru prima datã. Mi-a plãcut foarte mult cã s-a început si cu imnul national pentru cã astãzi, mai mult ca oricând, avem nevoie de unitate”, a spus primarul comunei Ivãnesti, Vasile Novac. Acestia au fost aplaudati si primiti în fotografiile de grup, dar si atentionati de problemele cu care se confruntã Posta Românã în acest moment si au fost rugati, în special reprezentantul Guvernului în teritoriu, sã ducã mai departe mesajul lucrãtorilor din Postã. Prima care a adus aminte de problemele financiare si de personal a fost Geta Turbatu, sefa sindicatului postasilor Vaslui. Cerinta de ajutor a mai fost transmisã si de fostul director al OJP Vaslui, Nicutã Marcu, care a promis cã si în anii de pensie va lupta pentru drepturile fostilor subalterni. “Voi fi alãturi de Postã cât voi putea. În mijlocul vostru mã simt foarte bine. Nici nu as fi putut sã las acest eveniment sã treacã fãrã sã fiu, aici, alãturi de voi. Sufãr alãturi de voi, sufãr pentru cã aud în fiecare zi cã pleacã dintre voi colegi, sufãr cã aveti salariile atât de mici. Fac si eu ce pot din postura de pensionar, trag semnale de alarmã pe unde pot si eu, pentru cã Posta Românã trebuie sã fie o institutie puternicã a statului Român. Trebuie sã fie în rând cu ceilalti operatori postali din Europa, pentru cã este singura neglijatã si, repet, ANCOM-ul în celelalte tãri plãteste la început de an toate compensãrile pentru servicii universale, amenzi nu dã nimeni. Posta este sustinutã extraordinar pentru cã are rol strategic, în caz de picã comunicatiile orice Guvern, de orice culoare, are nevoie de o retea vie care sã functioneze. Trebuie sã spun cã numãrul angajatilor a scãzut de la 36 de mii la 24 de mii de suflete. Numai de la noi au plecat în ultimii ani aproximativ 150 de oameni. Vreau sã stiti cã dacã reprezentantii statului român sunt aici, este o dovadã cã sunt posibilitãti ca Posta Românã sã îsi revinã. E greu atât pentru oameni, cât si pentru statul român sã aibã o institutie puternicã, un operator strategic la care sã apeleze oricând. Multe guverne s-au folosit de Posta Românã si ne-am fãcut treaba. Acum, cei de la CJ Vaslui au promis cã ne vor ajuta în încheierea contractelor cu Aquavas si Goscom, lucru care e bun si pentru voi, si pentru Posta Românã.Trasmitem oficialitãtilor prezente astãzi un mesaj. Sustineti Posta Românã! Sustineti capitalizarea Postei Române! Pentru cã datoriile institutiei nu s-au fãcut din cauza noastrã, ci din cauza amenzilor date de institutiile statului Român, si dacã nu se vor rezolva problemele aduse de aceste datorii, Posta Românã va muri. Nu ne mai permitem sã plãtim 20 milioane de lei la bugetul statului în fiecare lunã. Nu vor mai fi bani pentru plata salariilor, iar oamenii îsi vor cãuta un alt loc de muncã. E pãcat. Suntem singura institutie din tarã cu traditie, dacã doriti, ea a devenit un brand national. Nicio tarã din UE sau din exteriorul ei nu si-a neglijat posta. Aceasta este o companie a statului bine întãritã în toate colturile lumii si numai la noi Postei i se dã în cap sistematic cu amenzi. De aceea salariile sunt asa mici si avem o fluctuatie asa mare de personal. Câte 10 sau 15 factori îsi dau demisia din cauza salariilor mici. Sper cã veti fi alãturi de noi si sã transmiteti mesajul nostru celor de sus. Putem functiona ca o companie de sine stãtãtoare, dar doar dacã nu ni se mai dau amenzi, iar cele existente sã fie sterse dacã se poate”, a transmis aceasta. (Andrei Manolache)