Martorul jandarmilor bãtãusi, prins beat la volan si fãrã permis

INCREDIBIL…În urmã cu aproximativ o sãptãmânã, martorul jandarmilor acuzati cã au bãtut o persoanã pânã s-a scãpat pe ea, a provocat un accident de circulatie ce se putea termina tragic. La volanul unei autoutilitare se afla Cristinel Raclariu, de 36 de ani, bãrbatul de la care a pornit scandalul în urma cãruia Marius Savin a ajuns victima jandarmilor. Individul a scãpat de sub control autovehiculul si a lovit o conductã de gaz pe care a avariat-o. În urma verificãrilor efectuate de politistii de la Rutierã, s-a stabilit cã acesta avea o alcoolemie de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat si nu poseda permis de conducere.

Jandarmii care au snopit în bãtaie un bãrbat din Zona Industrialã care solicitase, pe numãrul de urgentã 112, sprijin pentru cã un vecin deranja toatã zona cu muzica datã la maxim, se folosesc în instantã de un martor a cãrui credibilitate este îndoielnicã. Cristinel Raclariu este cel care, în urmã cu o sãptãmânã, a fost la un pas sã provoace un adevãrat dezastru în Zona Industrialã. Beat si fãrã permis, acesta a lovit o conductã de gaz care s-a fisurat. Gazul a început sã iasã cu putere si o scânteie ar fi fost suficientã sã transfrome zona într-o minge de foc. Dezastrul a fost oprit de cãtre angajatii firmei Gaz Est si de pompierii vasluieni solicitati sã intervinã la fata locului. De asemenea, la locul interventiei a sosit si un echipaj al Politiei Rutiere. În urma verficãrilor efectuate de oamenii legii, acestia au constatat cã Rãclariu consumase alcool. Aparatul alcooltest a arãtat o alcoolemie de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, oamenii legii au constatat cã cel aflat la volan nu poseda permis de conducere. Astfel, Rãclariu s-a ales cu dosar penal pentru conducere fãrã permis si sub influenta bãuturilor alcoolice. “Accidentul s-a produs în jurul orei 3.00, autorul fiind un bãrbat în vârstã de 36 de ani din Vaslui care conducea un autovehicul pe strada Metalurgiei. La un moment dat, acesta a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, acrosînd o statie de control a retelei de distributie a gazelor naturale. În urma verificãrii în baza de date, a rezultat cã bãrbatul în cauzã nu poseda permis de condurece pentru nicio categorie de autovehicule, iar în urma testãrii alcoolscopice a reiesit o valoare de 0.60 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Pe numele sãu a fost întocmit dosar penal”, a declarat, la acea vreme, purtãtorul de cuvânt al IPJ Vaslui.

Scandal în Zona Industrialã

Gest incalificabil al Jandarmeriei din Vaslui, care s-a comportat precum vechea Securitate, lovind fãrã milã si torturând o persoanã retinutã. Este cazul lui Marius Savin, un vasluian care lucreazã de cîtiva ani în Belgia, pentru a-si termina o casã în Zona Industrialã, vizavi de blocurile ANL. Omul s-a întors în tarã în luna august, dupã aproape opt luni de când nu-si vãzuse familia. Într-o duminicã, în prezenta celor doi copilasi si a sotiei, Marius a fãcut un grãtar în curte, la care a invitat si pe unul dintre cei care încã mai lucreazã la finisarea casei, pentru detalii. Spre searã, pe când stãtea linistit în curtea casei sale, de la douã case distantã s-a pornit prãpãdul. O familie, Raclariu, extrem de violentã si recalcitrantã din zonã, a dat muzica în boxe la maxim. “Nu mã mai puteam întelege cu nevasta si cu copiii, atât de tare era muzica datã. Cred cã era cam 7 jumãtate seara, când am sunat prima datã. Când am vãzut cã nu mai apar, am tot sunat la 112, cerând ajutor. Cred cã am dat vreo sapte apeluri, dar nu venea nimeni de la Politie. La un moment dat, cred cã era 8 si 10 (20.10, n.r.), a apãrut o masinã de la Jandarmerie, cu patru jandarmi. Acestia au mers la casa familiei Raclariu, spunând cã au fost reclamati pentru muzica datã la maxim. M-am dus si eu la vecinul respectiv, spunând cã am chemat Jandarmeria, pentru cã nu se mai putea sta, cu muzica lui. M-a înjurat vecinul, mi-a spus sã iau mâna de pe gardul sãu, iar jandarmii mi-au cerut sã merg la mine acasã. La un moment dat, au venit la mine, eram în fata portii, iar eu le-am spus cã nu înteleg de ce au venit asa de târziu, pentru cã la Pungesti au intervenit foarte repede, când era vorba de Chevron. Le-am cerut sã se legitimeze, ca sã stiu cu cine stau de vorbã, iar unul dintre ei mi-a spus ironic: “Uitã-te pe uniformã, scrie numele meu aici, ce crezi, cã am luat bluza de la Goscom?”. Am încercat sã discut cu doi jandarmi, când a venit al treilea, nervos, care m-a împins cu podul palmelor, sã cad pe spate. În acel moment, temându-mã cã mã voi lovi cu capul de bordurã si rãmân copiii fãrã tatã, m-am prins de el, l-am prins de uniformã. Au tãbãrât în momentul acela toti patru pe mine, mi-au dat cu spray lacrimogen si m-au lovit, punându-mi cãtusele la spate, ca la ultimul infractor”, spune bãrbatul. Nu stia ce calvar îl asteaptã din partea malacilor de la Jandarmerie si ce va îndura, culmea, tocmai în sediul Politiei Municipale, în urmãtoarele ore.