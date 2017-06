Mãrturia emotionantã a unui vasluian, care a încercat sã salveze trei persoane de la înec: “Mi-am fãcut o cruce mare”

MARE ATENTIE… Vasluianul Iulian Florea, managerul voxmtv.ro, trage un semnal de alarmã cu privire la pericolul urias al valurilor mãrii. Aflat în vacantã în statiunea Eforie Nord, acesta a încercat sã salveze trei persoane de la înec si cu greu a reusit sã se salveze pe el. Într-o postare pe Facebook, bãrbatul a povestit cã nu poate uita momentul în care o fetitã prinsã între curenti s-a uitat în ochii lui, cerând ajutor. “Mi-am fãcut o mare cruce si m-am gândit la copiii mei”, a scris acesta.

Redãm în rândurile urmãtoare, apelul acestuia cãtre toti pãrintii care au de gând sã meargã vara asta la mare, însotiti de copii: “Astãzi (n.r. 27 iunie) am avut cea mai mare cumpãnã din viata mea. Am încercat sã salvez trei persoane de la înec si cu mare efort abia m-am salvat pe mine. La Eforie Nord sunt curenti foarte periculosi, gen <<golf stream>>. Eu mã stiam mare înotãtor, nu am mai întâlnit niciodatã în viata mea asa ceva. Am sãrit în apã sã “încerc” sã ajut, dar valurile si curentul m-au învins. În trei secunde am ajuns la 30 metri în larg. Douã persoane au fost salvate de salvamarul care este un erou! A mai fost un erou. A sãrit în apã atunci când eu am renuntat, când efortul m-a îngenunchiat. Mare pãcat de fetita care s-a uitat, pentru ultima datã în viata ei, în ochii mei, cerând ajutor. Fac un mare apel la toti prietenii si pãrintii care au copii. Fratilor, hadeti sã ne învãtãm copiii sã înoate si, eventual, tehnicile de resuscitare, cã nu e greu. Eu am învãtat singur în bãltile Vasluiului sã înot”.