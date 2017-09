Mãrturiile victimelor despre apucãturile desfrânate ale episcopului (audio)

Seminaristii rup tãcerea

ÎNDRÃZNETI…Absolventii de seminar au prins curaj si vorbesc despre orgiile lui Corneliu. DNA-ul nu se autosesiseazã?

PSIHOPAT… A iesit la ivealã si dovada care aratã cã Episcopul-gay, Corneliu Onilã, a practicat sexul cu seminaristi pânã în ziua în care, vrând sã punã botnitã preotilor care-l santajau, a dat fuga la DNA!

Ultimii sãi apãrãtori de prin birourile Eparhiei Husilor au tot încercat sã inoculeze ideea cã filmul în care preotul Ursac îi face sex oral Episcopului ar fi vechi si ar reprezenta doar “un caz izolat”, irelevant, dar iatã cã fratii Turcu, prea buni cunoscãtori ai ecapadelor lui Onilã, ies sã facã mãrturisiri. O înregistrare în care Vasile Turcu – absolvent de Seminar, promotia 2017, vorbeste cu unul dintre fostii sãi colegi de clasã, Andrei Feraru, oferã detalii aproape incredibile despre apucãturile bolnave ale Episcopului. Dincolo de faptul cã elevii recunosc faptul cã filmuletele porno cu Onilã erau la ordinea zilei si toatã lumea stia de ele, Vasile mãrturiseste un lucru absolut revoltãtor: în seara în care Episcopul Corneliu si-a îngropat mama, pe Ruxandra Onilã, în locul unui necesar moment de reculegere si suferintã, Preasfintitul Corneliu a avut o poftã nebunã de… relatii sexuale cu elevul Denis Turcu. Elevul nu doar cã nu l-a refuzat, dar a mai primit si cozonaci pentru “prestatia” sa. Martori importanti spun cã inclusiv în dosarul de la DNA sunt multe probe de pedofilie, acte sexuale cu minori sau corupere sexualã, însã, cu toate acestea, este foarte ciudat cã, deocamdatã, procurorii nu se ating de Episcopul Onilã, care ar trebui sã plãteascã pentru cã a batjocorit generatii întregi de copii, elevi la Seminar.

Dacã lumea a empatizat cu Episcopul Corneliu, care, la înmormântarea mamei sale, pe data de 9 mai, lesina de suferintã în bratele Înaltului Teofan, iatã cã a venit ziua în care sã ne dãm seama de teatrul mizerabil pe care îl putea juca acest om, chiar si lângã sicriul mamei sale moarte. Dovada fãtãrniciei sale o aduce unul dintre elevii seminaristi, Vasile Turcu. Acesta este unul dintre fratii gemeni care sunt prezenti cu declaratii si în dosarul DNA-ului, fatã de care Corneliu Onilã avea o plãcere carnalã deosebitã. Denis Turcu era favoritul sãu, iar în ziua în care a fost îngropatã Ruxandra Onilã, Episcopul si-a tratat “suferinta” cu o partidã de sex cu elevul Denis. Apoi i-a dat de pomanã…. niste cozonaci. Totul e confirmat de fratele geamãn al lui Denis, Vasile Turcu, care l-a însotit în acea searã: “I-a supt p**la lui Denis, uãi. (…) În ziua în care o înmormântat-o pe mã-sa, o bãgat-o pe mã-sa în sicriu, seara el se f*tea. Mai vrei ceva? Pãi de aia îti zic, cã i-a supt p**la si l-a f** pe Denis. Când am venit noi cu cozonacii în seara aceea. Stii, am venit cu cozonacii la cãmin, cu … Ei, el în seara aceea s-a f**t cu Denis! Când am venit noi la 11 în cãmin. Da!! Mai vrei ceva?? Eu nu mai vreau nica”, spune Vasile Turcu.

Procurorii nu par interesati de faptul cã Episcopul a violat o multime de copii de la Seminar

Din pãcate, nu vine niciun semn dinspre anchetatori, care ar fi trebuit de multã vreme sã se ocupe de toate dezvãluirile despre abuzurile sexuale ale Episcopului Onilã. Fostii seminaristi spun cã ierarhul ajunsese atât de jos, încât dãdea functii si bani elevilor favoriti, doar ca sã rãmânã aproape de el, pentru servicii intime. Iatã ce le-a oferit fratilor Turcu, care însã nu au mai apucat sã se pronunte asupra ofertei, cãci a izbucnit scandalul: “A fost o fãtãrnicie! O fost atragere. El vara asta mi-o oferit un loc de muncã la Episcopie. Mi-o oferitã loc de muncã. Mie mi-o oferit…o zis cã…îmi plãteste scoala de soferi de profesionisti si lui Denis….(neinteligibil, un nume de seminarist) îi plãteste ca sã facã scoala de bucãtari, ca sã îl aibã aproape, acolo, ca sã poatã sã se f*tã mai repede cu el. Mai mult. I-o oferit, o zis, hai sã mergem sã ne cumpãrãm o casã în afarã. Bãi, îs multe de spus”, mãrturiseste tânãrul.

Episcopul devenise obsedat sexual, cred specialistii

Medicii nu au nicio îndoialã si, din toate câte au apãrut, multe dovezi fiind imposibil de contracarat, cred cã Episcopul ajunsese maniac sexual. “Este o tulburare hipersexualã extrem de gravã. Oamenii care ajung în astfel de faze au frustrãri adânci, traume personale din copilãriei netratate la timp sau ignorate. Dorinta sexualã devine strict o chestiune de instinct necontrolat, aproape animalicã. Ratiunea este dominatã de gândurile succesive despre cum sã îsi satisfacã dorintele carnale. Maniacii dau bani, dau orice pentru astfel de plãcere, nu mai existã nicio urmã de pudoare, de analizã, de cenzurã a moralitãtii. Obsesia riscã sã se amplifice si se poate ajunge la ratarea completã a vietii sociale pentru persoana în cauzã”, a explicat psihologul Laurentiu Eduard Tãnãsache.

Iatã stenograma completã a discutiei dintre Vasile Turcu si colegul sãu:

Vasile Turcu: Deci, ce s-aude, e adevãrat! Pe mine ma doare-n p**la de tot!

Seminarist 2: De ce?

Vasile Turcu: De tot!

Seminarist 2: De ce te doare?

Vasile Turcu: Bai, tot ce s-a auzit pânã acuma e adevãrat!

Seminarist 2: De ce? Cã si-o arãtat tie Sebastian?

Vasile Turcu: Bai…

Seminarist 2: Da…

Vasile Turcu: I-a supt p**la lui Denis, uãi!!

Seminarist 2: Sã mori tu!!?

Vasile Turcu: …neinteligibil *** ** cum zic eu.

Seminarist 2: Serios!!?

Vasile Turcu: Da! Vrei mã crezi, nu vrei, nu mã crezi!

Seminarist 2: De asta mai zic acolesa în ziar cã mai sunt 6 înregistrãri?

Vasile Turcu: Da! Eu de asta am bãgat comentariile istea. Pe mine mã doar fix în cot. Si Bãdãrãu la fel mi-o zis: uãi, nu stiu, voi nu stiti cã pânã acum m-am abtinut!

Seminarist 2: A, de asta n-ai vrut tu sã-mi zici mie atuncea?

Vasile Turcu: Da, uai, ti-am zis, când termin, îti zic tot, dupã ce dau Bacul. Eu acum nu mai am baterie la telefon, îs în … mai am 1%, dacã se închide sã stii cã de asta. Eu, nu stiu, am vrut sã mã duc peste el în casã, când am vãzut filmãrile.

Seminarist 2: Cu Denis?

Vasile Turcu: Da!

Seminarist 2: Dar Denis… Bãi, acum sincer, Denis n-o fost pus de Sebastian?

Vasile Turcu: A?

Seminarist 2: Denis n-o fost pus de Sebastian?

Vasile Turcu: Nu, uãi! Denis o vorbit cu SRI-ul! Si Denis o lãsat filmãrile la Sebastian, ca sã nu fie laptopul cã poate mai intra Mãdãlin pe laptop în cãmin si poate mai afla ceva. Si de asta!

Seminarist 2: Si Denis a sunat la SRI?

Vasile Turcu; Da, uãi! Cu SRI-ul s-o fãcut toatã treaba. Nu s-o fãcut cu niciun Sebastian, cu niciun nic… Asta este… Crezi, nu mã crezi… Aista-i adevãrul!

Seminarist 2: Faza-i cã si Sebastian, dacã… Are cineva o filmare cu Sebastian când l-o f**t unul, când l-o adormit.

Vasile Turcu: Bãi, nu mã intereseazã pe mine de Sebastian, eu am vãzut ce-am vãzut cu frate-miu. Si frati-miu-i, frati-miu, stii cum îi, nu? Stii cum suntem noi, nu?

Seminarist 2: Da.

Vasile Turcu: Asta este. ***.. Dacã vrei te sun mâine, dacã se închide în seara asta, te sun mâine. Sau mã suni tu pe la 11, 12, când încarc telefonul. Bine?

Seminarist 2: Da.

Vasile Turcu: Si mã scuzi dacã te-o deranjat pe tine, comm-urile alea!

Seminarist 2: Bãi, nu cã-i de comm-uri, dar noi totusi am fost acolo…

Vasile Turcu: Uãi, … , o fost fãtãrnicie! O fost atragere. El vara asta mi-o oferit un loc de muncã la Episcopie. Mi-o oferitã loc de muncã ca…Mie mi-o oferit…o zic cã…îmi plãteste scoala de soferi de profesionisti si lui ….(neinteligibil, un nume de seminarist) îi plãteste ca sã facã scoala de bucãtari, ca sã îl aibã aproape, acolo, ca sã poatã sã se f*tã mai repede cu el. Mai mult. I-o oferit, o zis, hai sã mergem sã ne cumpãrãm o casã în afarã. Bãi, îs multe de spus…

Seminarist 2: Auzi, uãi, dar cine l-o filmat pe Corneliu când cu Denis?

Vasile Turcu: Denis! Cu ceasul!

Seminarist 2: Cu ceasul?

Vasile Turcu: Da! Stii cã vorbeam noi… Ai auzit vreodatã cã vorbeam noi prin camerã de Ometrix, de chestii-trestii. Ei, asta era! Ãsta era.. Ometrixul ãsta era, ca sã stii si tu.

Seminarist 2: Da, dar ãsta cu… îi aceala de care o zis ãstia cã l-o dat Sebastian?

Vasile Turcu: Nu l-o dat Sebastian! Aistea nu stiu nica. Asta-i vrãjealã. Stii, presa umflã, stii cum îi.

Seminarist 2: Da.

Vasile Turcu: Tu crezi acum ce vrei… Eu ti-am zis care o fost adevãrul, eu..

Seminarist 2: Cu Iorest nu ati mai vorbit?

Vasile Turcu: Nuu, ce sã vorbesc eu cu Iorest, uãi! Cã pe mine nu are tupeu sã mã sune nimeni. N-auzi cã scrie prin presã cã eu sunt pe la Mãnãstirea Bujoreni, cã p**la mea. Ce Mãnãstire, coaie?! Eu mã distrez, cã-mi place viata.

Seminarist 2: Mmm… Uãi Vasile, na…

Vasile Turcu: Uãi, îi treaba de asta, cã altfel nu bãgam comm.-urile alea! Sincer sã fiu nu bãgam, dacã era cu…i-ote, dacã… na…uãi, eram recunoscãtor, stii! Dar asta o fost fãtãrnicie. El ne-o oferit aiestea, ca sã poatã sã ne atragã.

Seminarist 2: Dar asta cu Denis si cu PS-ul când s-a întâmplat!?

Vasile Turcu: Uãi, în ziua în care o înmormântat-o pe mã-sa, o bãgat-o pe mã-sa în sicriu, seara el se f*tea. Mai vrei ceva?

Seminarist 2: Sã mori tu?!!!

Vasile Turcu: Tu dacã tu ai o femeie, tu cu Marina, dacã Doamne fereste, sã moarã maicã-ta, tu seara te f**i cu Marina?

Seminarist 2: Nu!

Vasile Turcu: Pãi de aia îti zic, cã i-a supt p**la în locul femeii si l-a f** pe Denis.

Seminarist 2: Uãi, mamã!!!

Vasile Turcu: Când am venit noi cu cozonacii în seara aceea. Stii, am venit cu cozonacii la cãmin, cu … Ei, el în seara aceea s-a f**t cu Denis! Când am venit noi la 11 în cãmin. Da!! Mai vrei ceva?? Eu nu mai vreu nica. Un pumn în gurã sã-i f*t si gata, mã f*t în el.

Seminarist 2: Pfoaii, mamã!

Vasile Turcu: Bãi, ãsta e adevãrul!

Seminarist 2: Bãi Vasile, te mai sunt mâine, cã-s la Mãnãstire si…

Vasile Turcu: Stiu, mi-am dat seama. Hai, vorbim…. Tre sã stie toatã lumea care-i adevãrul! Nu tre sã mã ascund! Bãi, asta-i, vorbim, ne auzim! Baftã!

Seminarist 2: Pa.

Scrisoare deschisã a preotilor vasluieni

În mijlocul unor noi dezvãluiri despre episcopul desfrânat de la Husi, preotii din judetul Vaslui asteaptã, cu sufletul la gurã, numirea unui nou episcop care sã-i ia locul lui Corneliu. Ieri, pe adresa redactiei, a sosit o scrisoare pe care am publicat-o integral. Iatã ce spun preotii vasluieni despre alegerea unui nou episcop la Husi: “A mai rãmas doar o zi pânã la un prim pas pentru alegerea sau <numirea> unui episcop la Husi. Pânã acum în mass-media si în presa localã s-au perindat mai multe nume. În ultima vreme a apãrut unul nou, cel al episcopului pentru Europa de Nord, Drãgoi Macarie, în vârstã de 40 de ani, nãscut si crescut în judetul Bistrita-Nãsãud, fost ucenic si secretar al vrednicului mitropolit de Cluj-Bartolomeu Anania, cel care l-a hirotonit arhiereu la doar 31 de ani. Si dacã “pronosticurile” noastre se vor adeveri înseamnã cã trebuie sã dãm dreptate staretului de pe Movila lui Burcel, care acum douã luni spunea într-un interviu din Vremea Nouã, ca în altfel de situatii cãrtile se fac cu mult înainte de sinod. De aceea si noi am trecut între primele cuvinte, în ghilimelele de rigoare, termenii de “alegere”, sau “numire”. Si ca sã alegi, obligatoriu îti trebuiesc cel putin 2 sau mai multi candidati, altfel dacã ai unul singur, înseamnã cã nu mai e alegere ci e numire. Ce-i drept, în primele veacuri, crestinii îsi alegeau episcopii. Acum se pare cã s-au schimbat lucrurile si dacã pânã mai anii trecuti, mirenii din Adunarea Eparhialã aveau dreptul la vot, acum sunt doar consultati si de cele mai multe ori li se prezintã si li se impune doar un candidat. Asa a fost si la numirea fostului Episcop Cornilã, când sinodul de la Iasi a mai propus un candidat si care la Bucuresti a fost sfãtuit sã îsi retragã candidatura si a rãmas doar unul, adicã Corneliu. Ei bine, ce fel de alegere putea sã fie cu un singur candidat? Si mai e ceva la mijloc. Statutul BOR,”îmbunãtãtit” cu ceva amendamente între care se aflã si acesta cã ” … un ierarh nu poate fi transferat decât în postul superior celui anterior” si cã “nu poti fi transferat decât dacã ai minim 5 ani vechime în postul din care vii”. Desi nu s-a scris nimic despre aceste “cutume”, ele au circulat, într-un mediu mai restrâns, în cancelariile ierarhilor. Ori în situatia Husilor, în ceea ce priveste numirea lui Macarie, acesta devine Episcop de Husi, din Episcop de Suedia. Deci, de la egal la egal. Aceastã ar fi o primã observatie. Si încã una… De ce în fruntea mitropoliei un oltean si în fruntrea episcopiei de Husi un ardelean? Oare moldova e atât de sãracã în ceea ce priveste viata monahalã si nu are oameni destoinici care sã o reprezinte în astfel de situatii? De remarcat si faptul cã între cei 60 de ierarhi, 50 sunt ardeleni, bãnãteni, olteni si ca în ardeal nu avem nici un ierarh titular din Moldova. Nu avem si noi oamenii nostri care sã cunoascã tipoligia si obiceiurile, sãrãcia, nevoile si neamul moldovenilor? Nu avem nimic de reprosat Preasfintitului Macarie, si chiar ne bucurãm cã asa cum scria cineva “Nu am auzit nimic rãu de dânsul”. Ba chiar stim si cã s-a implicat atunci când fusese luati copii unei familii, care nu erau ortodocsi, dar erau români si îl vedem implicat în foarte multe actiuni de tot felul, în reportajele de la Trinitas, si ne-am bucura sã rãmânã tot asa implicat si sã repare rãnile sângerânde ale Episcopiei Husilor. Ne rezervãm totusi dreptul de a ne exprima si noi pãrerile, în calitate de credinciosi prin cei 20 plus 10, membri ai Adunãrii Eparhiale care vor merge sâmbãtã la Iasi si care pe lângã propunerile sinodului mitropolitan, statutul de functionare si organizare al BOR le dã dreptul sã vinã si ei cu o propunere, probabil a unuia dintre numele vehiculate în presã în ultimã vreme sau unuia nou, surprizã poate”.