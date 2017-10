Mãrturisirea unui medic din Negresti: “dacã spun cã nu am cerut niciodatã bani de la pacienti, nu mã crede nimeni”

SINCER… Medicul Iulian Serban, managerul unitãtii medicale private Spitalis din Negresti, face mãrturisiri despre ceea ce înseamnã sã fii doctor într-un orãsel din Moldova, sã primesti mesaje de multumire de la pacienti, dar mai ales sã nu fii crezut atunci când vorbesti despre ele. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, acesta povesteste de ce a ales sã studieze Medicina, sã se dedice oamenilor sau sã-si deschidã propriul spital. “Dacã spun cã nu am cerut bani niciodatã de la pacienti, nu mã crede nimeni. Toti se vor îndoi si mã vor întreba de ce am mai fãcut Medicina. Si mai ales Chirurgie… Iatã de ce: primesc astãzi un mesaj de la o fostã pacientã pe care am operat-o mai demult, cred cã de un cancer de colon – <Bunã seara si la multi ani… Au trecut 15 ani de când mi-ati salvat viata si 11 de când ati fost martor la nasterea fetitei mele, Maria. Vã multumesc încã o datã pentru omenia dumneavoastrã si vã dorim un an nou cu bucurii sãnãtate si liniste sufleteascã. Gabriela Cristian si Maria>“, a scris medicul. Postarea acestuia a atras un val de comentarii, de apreciere, dar si de neîncredere în ceea ce priveste cele povestite, mai ales cã mesajul continea douã urãri (nr. de “la multi ani” si “un an nou”) în luna octombrie.

“Pentru cã sunt multi care mã contacteazã în privat, îndoindu-se de sinceritatea postãrii mele, mã vãd nevoit sã fac urmãtoarele precizãri: Nu sunt rudã cu Gabriela, am fost martor la nasterea copilului ei pentru cã am fost rugat de obstetrician sã asist la operatia de cezarianã, având în vedere antecedentele neoplazice ale mamei. Medicul ginecolog se temea cã ar exista recidive locale ale cancerului care i-ar fi creat probleme la extragerea fãtului. Nu au existat astfel de metastaze locale si cezariana a mers fãrã probleme si fãrã ca eu sã fiu nevoit sã intervin. Lucrez si acum în firma mea, spital privat, iar în acest spital nu se percep plãti suplimentare sau coplãti pentru pacientii asigurati. Plata serviciilor medicale este asiguratã de Casa de Asigurãri de Sãnãtate, asa cã nici acum nu cer sau nu primesc bani de la pacienti. Stiu cã nu pare credibil, dar ãsta este adevãrul. Si într-un spital privat existã gratuitate. Cel putin în al meu…”, a replicat medicul tuturor celor care se îndoiau de sinceritatea acestuia în ceea ce priveste mãrturisirea potrivit cãreia nu ia bani de la pacienti.

Doctorul Serban a vrut sã preia spitalul orãsenesc din Negresti

Medicul Iulian Serban, managerul spitalului privat, si-a exprimat, la un moment dat, si intentia de a prelua prin concesiune clãdirea fostului spital orãsenesc. Acesta voia sã creeze 60 de locuri de muncã pentru o unitate de urgente în regim permanent, o sectie de boli cronice si una de paleatie. La una din sedintele de consiliu local din luna august a anului 2016, o parte dintre consilieri s-au opus proiectului, astfel cã primarul Vasile Voicu nu a primit cele douã treimi necesare votãrii proiectului. Astfel, concesiunea nu a putut fi realizatã. Acum, medicul Serban spune cã se bucurã de acest lucru, cãci, ar fi putut intra în… Probleme! “A trecut mai bine de un an de când am vrut ca firmei mele sã îi fie concesionat spitalul din Negresti, judetul Vaslui. Reusisem sã conving niste investitori si dispuneam de un capital de investitii de peste un milion de euro. Noroc cã autoritãtile locale nu au fost de acord. Cã altfel eram si eu acuzat cã am furat spitalul, cum sunt acum altii acuzati cã furã insule. Spitalul se aflã în sigurantã în proprietatea statului. Uite-l ce frumos este…”, spune, cu ironie, medicul. Atunci când s-a închis spitalul din Negresti, în 2011, a fost preluat de o firmã medicalã particularã din Bucuresti. Primãria trebuia sã se asocieze cu SC „Hospital Clinic dr. Filip” SRL Bucuresti, pentru deschiderea unui spital privat, însã totul a esuat. Spitalul de la Negresti avea, la momentul în care functiona, 128 de paturi si deservea peste 50.000 de locuitori dintr-un numãr de 14 comune, din care opt din judetul Vaslui, cinci din Iasi si una din Neamt.