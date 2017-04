Masini de epocã, azi, pe strãzile din Vaslui

EXPOZITIE… Piata Civicã din Vaslui se va umple, azi, de numeroase masini de epocã. Totul, în cadrul Retroparadei de Primãvarã, eveniment organizat de Retromobil România, filiala Vaslui. Vor participa aproximativ 20 de vechicule, toate ale membrilor si pasionatilor din judet. Cel mai vechi este fabricat în 1935. Expozitia vehiculelor istorice va putea fi vãzutã între orele 10:15-13:00, întrucât apoi va avea loc o paradã pe strãzile principale ale Vasluiului.

“De la an la an, Retroparada Primãverii, dar si a Toamnei, atrage din ce în ce mai multi admiratori, si deopotrivã participanti. Întâlnirea de mâine (n.r. azi) marcheazã deschiderea noului sezon automobilistic. Este momentul mult asteptat de cãtre posesorii de vehicule de epocã pentru a scoate de sub prelate “bijuteriile” pe patru roti din judetul Vaslui si din împrejurimi. Sã sperãm cã vremea capricioasã nu ne va da mari bãtãi de cap si vom avea parte de câteva momente plãcute pentru a mai depãna amintiri cu si despre masini istorice”, ne-a spus Iulian-Dumitru Jalbã, membru Retromobil-filiala Vaslui. “Dupã aceastã întâlnire, vor urma si alte activitãti în cadrul cãrora vasluienii vor putea admira vehicule istorice! Dacã aveti un vehicul care detine atestat de “Vehicul Istoric” sau sunteti doar pasionat de acestea, vã asteptãm alãturi de membrii Retromobil Club România la Retro Parada Primãverii!”, a fost îndemnul presedintelui filialei judetene Retromobil Club România, Radu Gorea.