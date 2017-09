Meciuri tari pentru juniorii vasluieni

CARE PE CARE… Meciuri dificile pentru juniorii de la LPS Vaslui în etapa a IV-a a Campionatului National de fotbal rezervat juniorilor U19 si U17. Pustii vasluieni vor da piept cu echipele similare ale Liceului cu Program Sportiv Iasi, astãzi, începând cu ora 16.00.

Astãzi, au loc jocurile unei noi runde în etapa preliminarã a Campionatului National de fotbal rezervat juniorilor Under 19 si Under 17. Cele patru echipe care reprezintã judetul, douã de la LPS Vaslui si douã de la Sporting Juniorul Vaslui, vor juca, pe teren propriu. Juniorii de la LPS Vaslui vor primi vizita celor de la LPS Iasi, în timp ce Sporting Juniorul Vaslui va întâlni Stiinta Miroslava. Pustii Under 19 de la Liceul cu Program Sportiv Vaslui, pregãtiti de Valentin Damian, au parte de un meci extrem de dificil, împotriva liderului, LPS Iasi. Iesenii au maximum de puncte dupã primele trei runde, în vreme ce vasluienii sunt pe locul doi cu sase puncte. De partea cealaltã, juniorii Under 17 au trei înfrângeri si sperã sã obtinã primele puncte în partida de astãzi, de la ora 18.00. Grupele de la Sporting Juniorul Vaslui au, la prima vedere, meciuri usoare, împotriva echipelor similare de la Stiinta Miroslava. Juniorii mari, Under 19, au o victorie si douã înfrângeri, în vreme ce trupa pregãtitã de Cornel Cracea are trei victorii si un golaveraj de invidiat, 30-0! Juniorii U17 vor juca de la ora 18.00, pe stadionul “Municipal” din Vaslui.