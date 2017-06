Medicii bârlãdeni amenintã cu demisii în bloc, în urma plângerilor penale si acuzatiilor de malpraxis! (AUDIO)

SCANDALOS…Primarul din Suletea acuzã medicii bârlãdeni cã i-au tratat tatãl cu superficialitate, conducerea Spitalului din Bârlad nu a rãspuns în niciun fel acuzatiilor, dar pune pumnul în gurã jurnalistilor.

RECLAMATII… Primarul comunei Suletea, Ciprian Robert Tamas, este decis sã facã plângere penalã medicilor bârlãdeni pe care îi acuzã de malpraxis, în cazul mortii tatãlui sãu. Acesta a solicitat de altfel managerului Corneliu Decusearã, sã-i punã la dispozitie o copie dupã foaia medicalã de observatie, pentru a putea înainta plângerea penalã la Parchetul de pe lângã Judecãtoria Bârlad (PJB). În urma acuzatiilor aduse de edilul din Suletea, medicii amenintã cã îsi dau demisia în bloc, iar între timp, primarul Bârladului i-a chemat la discutii. Conducerea Spitalului Bârlad nu a rãspuns în niciun fel acuzatiilor, în schimb a interzis accesul jurnalistilor care au încercat sã obtinã un punct de vedere. Cu greu acestia au reusit sã dea de Adrian Gheorghiu, purtãtorul de cuvânt al spitalului bârlãdean, care a spus cã acest caz este clar pentru ei: pacientul a semnat pe propria rãspundere cã refuzã internarea, plecând acasã, iar a doua zi a ajuns la spital, în comã! Atât! Nicio vorbã despre faptul cã a fost trimis dupã douã zile la Iasi, pacient cu douã Atacuri Vasculare Cerebrale (AVC) consecutive si cu Tensiunea Arterialã (TA) stadiul 3.

Cazul decesului lui Robert Tamas din satul Rãscani, comuna Suletea, de 62 de ani, despre care am relatat în cotidianul nostru de ieri (http://www.vremeanoua.ro/acuzatii-grave-tatal-primarului-din-suletea-a-murit-cu-zile-din-cauza-incompetentei-medicilor-barladeni), ia o întorsãturã gravã. Asa cum am intuit, conducerea spitalului bârlãdean a fãcut-o din nou latã! N-a avut nicio pozitie, ba mai mult, noul manager Corneliu Decusearã i-a spus primarului municipiului Bârlad cã medicii din spital vor sã demisioneze în bloc, din solidaritate cu colegii lor care sunt acuzati de primarul comunei Suletea, Ciprian Robert Tamas, de moartea tatãlui sãu. Vã reamintim cã edilul comunei Suletea sustine cã tatãl sãu a murit cu zile la Neurochirurgie la Iasi, pentru cã a fost tratat cu superficialitate si incompetentã la spitalul bârlãdean. Robert Tamas, de 62 de ani, a murit dupã ce medicii au interpretat gresit imaginile CT. A ajuns târziu la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi, având douã Atacuri Vasculare Cerebrale (AVC), iar medicii din Bârlad nu au vãzut acest lucru pe analizele fãcute la CT! Au refuzat initial sã-l trimitã la Iasi, la Neurochirurgie, desi era asteptat de medicii ieseni! A fost nevoie de interventia primarului Dumitru Boros, ca Robert Tamas sã fie trimis la Iasi, dar din pãcate a ajuns prea târziu! Incompetenta medicului de la Bârlad, care a interpretat eronat rezultatele de la CT, a întârziat transportarea lui cu sase ore, lucru care i-a fost fatal! Robert Tamas a murit cu zile, iar fiul sãu, primarul comunei Suletea, Ciprian Robert Tamas, îsi reproseazã acum cã a avut încredere în medicii bârlãdeni si vrea sã facã plângere penalã medicilor pe care îi considerã responsabili de moartea tatãlui lui. Ca urmare, ieri a solicitat la conducerea spitalului, în scris, sã i se dea o copie dupã Foaia Medicalã de Observatii Clinice a tatãlui sãu, pentru a o depune alãturi de plângerea penalã la PJB, unde va sesiza comiterea infractiunii de malpraxis. „Am fost la managerul Decusearã si am lãsat o solicitare scrisã pentru a intra în posesia unei copii a foii medicale de observatii a tatãlui meu. Este incredibil cum se apãrã medicii din Bârlad. Spun cã tata a semnat pe propria rãspundere cã refuzã internarea! Pãi el avea probleme la cap, nu mai era lucid, iar când i-au spus medicii cã de la CT nu i-a iesit nimic la creier, a reactionat ca un om care rãsuflã usurat cã nu are nimic grav. Dar eu nu am fost de acord sã fie trimis acasã, eu deja vorbisem cu prof. dr Eva de la Neurochirurgie la Iasi si ne astepta. Am zis cã stiu medicii ce fac si l-am luat acasã! Iar a doua zi, joi, 15 iunie, l-am adus în comã si m-am rugat insistent de ei sã îl transfere la Iasi. Sase ore a durat pânã a ajuns la Iasi, dar a fost prea târziu! Sã plãteascã pentru ce au fãcut, pentru cã au interpretat eronat rezultatul CT-ului!”, a spus Ciprian Robert Tamas.

Reactia spitalului din Bârlad: zero!

Am încercat sã aflãm reactia conducerii spitalului referitor la acest caz, care se lasã cu plângere penalã pentru malpraxis. Zero absolut! Managerul Corneliu Decusearã, care suferã de suficientã si arogantã demnã de „cunostintele” pe care le detine în materie de management în sãnãtate, nu a vrut sã discute cu presa, nici cea localã si nici cea centralã. Adrian Gheorghiu, purtãtorul de cuvânt al spitalului din Bârlad, a fost pus în fata microfoanelor de la televiziunile centrale, la Iasi, unde se afla cu o problemã personalã. Si a fost nevoit sã spunã ceva. Declaratia sa, care spune cã este cea oficialã a spitalului bârlãdean, este jenantã. „Domnul Tamas a fost cu o zi înainte la spital si a refuzat internarea. Da? Deci a fost pe data de 14 iunie si n-a vrut sã se interneze când avea semnele neurologice. El a fost vãzut, a spus cã de trei-patru zile îi amorteau membrele superioare, avea deci semne neurologice si i s-a propus sã se interneze. N-a vrut. Si a doua zi a fost adus în comã. CT-ul a fost fãcut la Prolife, cã la CT-ul de la spital se fac doar la bolnavii internati. El nu era internat, cã n-a vrut. Eu am citit acolo ce-a spus Eva, cã a citit doar ce-a scris medicul din Bârlad, ce-o fi scris, dar n-a fãcut el o analizã la CT, sã vadã el ce-i acolo! Dupã aia, când a fãcut, a vãzut cã-i depãsit cazul. El dacã pe 14 se interna, era posibil sã fie dus la Iasi de atunci! Omul n-a vrut, ce sã-i faci?”, a spus Adrian Gheorghiu, purtãtorul de cuvânt al spitalului bârlãdean.

Cum a fost posibilã interpretarea eronatã a CT-ului?

Am contactat telefonic Clinica Prolife, unde se efectueazã Analize la Computerul Tomograf (CT), si am aflat cã interpretarea rezultatelor de la CT se face de cãtre medicul cu competente în CT angajat la Prolife, nu de cãtre medicul neurolog. În cazul unui AVC, se face fãrã substantã de contact si costã 200 de lei. Dar cum de-a fost posibilã interpretarea eronatã a rezultatelor, când cei de la Neurochirurgie de la Iasi, respectiv prof. dr Eva (dupã cum a precizat primarul Ciprian Tamas), a spus cã cei de la Bârlad au interpretat eronat rezultatele? Niciun rãspuns…

Primarul Boros va da un punct de vedere abia joi!

Scandalul în care este acum implicat spitalul bârlãdean este unul care ar fi trebuit sã-l „atingã” si pe primarul Bârladului, Dumitru Boros. Acesta a si intervenit la spital, joi, 15 iunie, cerând managerului Decusearã sã îl transfere pe tatãl primarului Ciprian Tamas la Iasi, pentru cã omul era în stare gravã la ATI-Reanimare la spitalul din Bârlad, iar medicii refuzau sã-l transfere la Clinica de Neurochirurgie din Iasi. Dar, surprizã! Desi primarul Ciprian Tamas ne-a spus cã a vorbit cu primarul Boros si cã acesta i-a spus cã a aflat de la managerul Decusearã cã medicii bârlãdeni vor sã demisioneze în bloc, în semn de sustinere a colegilor care s-au ales cu plângere penalã de malpraxis, când a vorbit cu presa, a schimbat … registrul! „Eu abia joi vã pot da un punct de vedere, pentru cã mâine (astãzi-n.r.) sunt la Chisinãu. Nu pot sã vã spun nimic pânã când nu vorbesc si cu medicii implicati”, a spus primarul Boros. Deci, rãspunsul clasic: Joi tapule, joi!