Medicii gãinari au recunoscut cã fãceau fise false

START…Peste 18 medici si asistente medicale din judetele Vaslui si Bacãu au fost trimisi în judecatã pentru constituire de grup infractional organizat, fals si uz de fals. În fata judecãtorilor Tribunalului Vaslui, o parte dintre acestia au recunoscut comiterea faptelor si au cerut sã beneficieze de procedura simplificatã. Este vorba de medicul de familie Carmen Elena Strâmbeanu si de Gianina Ciubotaru, asistenta medicalã responsabila punctului de lucru al clinicii din Bacãu. În fata judecãtorilor, cei care si-au recunoscut faptele au spus cã regretã comiterea lor, dar au fost împinsi de la spate de cãtre Elena Dutã Nitescu, cea care conducea clinica New Central Med. Grupul infractional organizat este acuzat cã ar fi falsificat 1.004 de fise medicale pentru soferi. Scandalul a izbucnit dupã ce fostul presedinte al Colegiului Medicilor Vaslui, medicul Mioara Dascãu, a acuzat faptul cã fisele medicale sunt eliberate fãrã ca medicii sã-i consulte pe viitorii soferi. Astfel cã au primit aviz de “apt pentru a conduce” persoane care sufereau de afectiuni grave, incompatibile cu sofatul. Mai grav cã acestia falsificau fisele medicale si a celor care solicitau permis pe armã.

Ajunsi în boxa acuzatilor, medicii si asistentele medicale din judetele Vaslui si Bacãu acuzati de constituire si aderare la grup infractional organizat, fals si uz de fals, au dat ochii, ieri, cu judecãtorii Tribunalului Vaslui. În timp ce unii dintre ei au declarat, în fata instantei, cã acuzatiile aduse nu sunt adevãrate si vor demonstra, cu probe, acest lucru, sapte medici si asistente au dorit sã beneficieze de judecarea în procedurã simplificatã. Dacã procurorii si judecãtorii vor accepta acest lucru, atunci grupul celor sapte va beneficia de o micsorare a pedepsei cu o treime din limite si va presta, dacã este cazul, muncã în folosul comunitãtii. “Recunosc si regret comiterea faptelor de care sunt acuzatã (fals intelectual în formã continuatã – n.r.), dar am unele mentiuni. Am fost cãutatã de firma aceasta (New Central Med – n.r.) la mine la cabinet si mi s-a propus sã semnez un contract de colaborare. Am fost asiguratã cã pacientii sunt toti cetãteni moldoveni si nu au medic de familie. Am considerat cã nu este nicio problemã sã-mi pun parafa pe acele fise medicale în conditiile în care mai existau si alte parafe ale unor medici. Regret si îmi pare rãu de cele întâmplate având în vedere cã am în spate o carierã la care nu vreau sã-i dau cu piciorul. Am avut încredere în reprezentantii firmei respective”, a spus medicul de familie Carmen Elena Strâmbeanu. De asemenea, Gianina Ciubotaru, asistenta medicalã responsabilã de punctul de lucru de la Vaslui al clinicii New Central Med, a cerut sã beneficieze de aceeasi procedurã simplificatã si a declarat cã regretã cã a acceptat acel loc de muncã, dar a fãcut-o sub presiunea unor probleme personale. De asemenea, un alt medic, de data asta din Bacãu, Gheorghe Albu, si-a exprimat regretul fatã de cele întâmplate, dar a cerut judecãtorilor sã fie lãsatã sã-si practice, în continuare, meseria, motivat de faptul cã are de crescut un copil cu probleme de sãnãtate. De partea cealaltã, cei care au cerut sã fie judecati sub procedura normalã au refuzat sã dea declaratii în fata instantei si, prin apãrãtori, au spus cã vor aduce dovezi care sã le sustinã nevinovãtia.

Elena Nitescu Dutã, judecatã în douã dosare penale legate între ele

Clinica medicalã din Bacãu care s-a ocupat, o lungã perioadã de timp, cu falsificarea de fise medicale (peste 1.000 la numãr – n.r.) este condusã de Elena Nitescu Dutã. Femeia este acum judecatã în douã dosare penale care au legãturã între ele. Din acest motiv, apãrãtorul acesteia a cerut judecãtorilor contopirea celor douã pedepse. Dacã acest lucru se va întâmpla, atunci Elena Nitescu poate scãpa cu o pedeapsã mai micã. Pentru a obtine autorizatia de functionare, femeia de afaceri din Bacãu care dorea sã deschidã clinica medicalã la Vaslui, a apelat la o cunostintã localã pentru a se pune bine cu directoarea Directiei de Sãnãtate Publicã Vaslui, Mihaela Rada. Astfel, Elena Nitescu Dutã a oferit drept mitã 450 de lei si un parfum de 69 de euro prin intermediar. Mita a fost refuzatã si cazul a ajuns în atentia politistilor. Dupã finalizarea cercetãrilor, dosarul a ajuns în instantã. Intermediarul a fost acuzat de complicitate, iar afacerista bãcãuanã de cumpãrare de influentã si dare de mitã. Dosarul este unul interesant si controversat, mai ales cã, în timp ce intermediarul a recunoscut fapta si a cerut sã beneficieze de acordul de recunoastere, femeia de afaceri din Bacãu tine mortis sã demonstreze cã ea este nevinovatã. Totul s-ar fi întâmplat în 2013, când Elena Dutã Nitescu, managerul clinicii New Central Med, tinea mortis sã deschidã o clinicã si în Vaslui.

Scandalul fiselor medicale false de la New Central Med

RECHIZITORIU…Scandalul fiselor auto false a izbucnit dupã ce fostul presedinte al Colegiului Medicilor Vaslui a depus o plângere la Parchetul de pe lângã Judecãtoria Vaslui, reclamând mãsluirea fiselor medicale pentru viitorii soferi. Medicul Mioara Dascãu acuza atunci cã sunt foarte multe cazuri în care medicii nici nu-i vãd pe cei cãrora le elibereazã documente medicale din care reiese cã sunt apti pentru a conduce vehicule, desi persoanele respective suferã de afectiuni grave, incompatibile cu sofatul. În plângerea înaintatã la Parchetul de pe lângã Judecãtoria Vaslui, pe lângã sesizarea stãrii de fapt, presedintele Colegiului Medicilor Vaslui a indicat si numele unei clinici, unde mai multi pacienti cu boli grave ar fi primit avizul pentru conducere: este vorba de Clinica New Central Med. Potrivit legii, fisa medicalã trebuie completatã si parafatã prima datã de cãtre medicul de familie si abia apoi de medicii specialisti. Si asta pentru cã medicul de familie este cel care cunoaste istoricul medical al pacientului. „Mersul în clinicã pentru întocmirea dosarului în cazul persoanelor care urmeazã sã dea examen pentru permisul auto a ajuns sã fie o formalitate. Nu se respectã traseul corect al fisei candidatului. Primul care stie istoricul medical al pacientului si care ar trebui sã punã viza pe fisa medicalã este medicul de familie”, afirma presedintele Colegiului Medicilor Vaslui. Potrivit medicului Mioara Dascãu, cei mai multi dintre absolventii scolilor de soferi mergeau la clinica privatã, achitau o taxã si primeau fisa auto cu toate parafele necesare, fãrã a fi examinati de medicii specialisti. „M-am confruntat cu pacienti cu afectiuni grave care au obtinut parafele pe fisele medicale, desi boala lor este un pericol pentru condus. Pacient cu sindrom Sprengel, cu vertebre sudate, care nici nu se poate misca, dar avea avizele celorlalti specialisti cã este apt pentru conducere, sau cu tumori cerebrale, cu metastaze, cu epilepsie”, povestea medicul Dascãu.