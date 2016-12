Micuții de la Școala din Ștefan cel Mare l-au așteptat pe Moș Crăciun cu colinde

SARBATOARE…Peste 500 de copii de la școlile din comuna Ștefan cel Mare l-au primit, ieri dimineață, pe Moș Crăciun. Așa cum face an de an, Moșu’ a venit încărcat de daruri pentru micuți, dulciuri și fructe, bine apreciate de elevii de la grădinițe și școli. Rând pe rând, elevii de la Brăhășoaia, Bârzești, Mărășeni, Cănțălărești sau Ștefan cel Mare l-au primit pe Moș Crăciun cu poezii și colinde, mulțumind pentru cadourile primite. “Moșu’ a trecut și pe la primărie, după care s-a dus să-i asculte pe copiii de la școlile din toată comuna. Anul acesta, am primit în dar o școală nouă, de la Moș Nicolae, iar acum ne vizitează Moș Crăciun”, a spus Luxița Ouatu, director coordonator al școlilor din Ștefan cel Mare. Primarul comunei, Mihai Moraru, a promis că, în Ajunul Crăciunului, Moșu’ va merge prin toate parcurile din comună și va răsplăti copiii cu dulciuri și fructe.