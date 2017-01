Mihaela Geoană: În România, 40% din femeile depistate cu cancer de sân sunt părăsite de bărbaţii lor

Mihaela Geoană, preşedintele Fundaţiei Renaşterea, a oferit un interviu pentru Life.ro. în care a vorbit despre cancerul de sân şi implicaţiile acestuia.

În ultimele zile discuţiile despre mamografii au devenit virale. Nu înţeleg de ce. Adică înţeleg cum, dar nu mai înţeleg de ce… În secolul şi anul acesta, mai discutăm despre mamografii şi importanţa lor? Am senzaţia că ne-am întors în timp…

”Din păcate, noi suntem în urmă cu foarte multe lucruri pozitive şi suntem campioni la multe lucruri negative, ca să zic aşa… În ţările dezvoltate se face mamografie de 30-40 de ani încoace, femeile sunt chemate la mamografie şi de multe ori există şi penalizări dacă nu se duc. În Suedia, de pildă, 80% dintre femei fac mamografie aşa cum le este indicat de medic, fireşte. Recomandările diferă de la ţară la ţară, unii recomandă o dată pe an, alţii la doi ani. În alte ţări recomandările sunt pe categorii de vârste. Cel mai comun este ca între 40 şi 50 de ani să se facă o dată la 2 ani, şi între 50 şi 65 să se facă o dată pe an, pentru că în aceste perioade de timp este vârful de incidenţă al bolii. Este adevărat că în unele ţări foarte dezvoltate, aşa cum sunt SUA sau Australia, analiza a ajuns la un asemenea nivel, încât prin acest screening se depistează aşa numitul cancer în stadiul zero.

sursa: https://www.antena3.ro/life/viata-sanatoasa/mihaela-geoana-in-romania-40-din-femeile-depistate-cu-cancer-de-san-sunt-parasite-de-barbatii-lor-396687.html